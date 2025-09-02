Tiêu Thục Thận đối mặt chuỗi biến cố 'ung thư, sảy thai, chồng ngoại tình'

Trò chuyện với một tờ báo gần đây, diễn viên Tiêu Thục Thận cho biết cô và chồng - doanh nhân kém 15 tuổi Lương Hiên Anh - đã không còn quan hệ tình dục trong một thời gian dài: "Tôi không cho anh ta động vào người". Cô chán nản nói: "Tôi đã gặp đủ loại đàn ông rồi nhưng cảm thấy tư duy của mình và chồng chênh lệch nhau quá lớn. Hơn nữa, anh ta lại là người nghèo nhất. Tôi không phải không biết chuyện anh ta lăng nhăng, nhưng luôn nhắc nhở 'đừng để người khác biết'. Kết quả là anh ta làm ầm ĩ khắp Đài Loan".

Chịu ảnh hưởng từ cha, Tiêu Thục Thận cảm thấy Lương Hiên Anh đã phạm phải "sai lầm mà tất cả đàn ông trên đời đều mắc phải" - theo quan điểm của cô, đó là ngoại tình. Cô nói: "Tôi chưa từng mơ sẽ có một người đàn ông yêu tôi mãi mãi, dù anh ta có tốt đến đâu". Diễn viên thừa nhận cũng từng là cô gái lăng nhăng, yêu ba người cùng lúc rồi "cắm sừng" họ nhưng khi đã lấy chồng, cô bỏ thói xấu này vì nghĩ rằng mình là người đã có gia đình.

Tiêu Thục Thận gặp gỡ báo chí. Ảnh: WJC

Người ngoài luôn hỏi tại sao Tiêu Thục Thận không ly hôn. Cô nói: "Anh ấy không muốn. Tôi muốn ly hôn trong hòa bình, không muốn kiện tụng. Tôi lo lắng ồn ào sẽ ảnh hưởng đến gia đình nhưng anh ấy không chịu buông tha". Cô cũng giãi bày tâm tư: "Khi không làm điều quá quắt, anh ta cũng không phải là người vô dụng. Anh ấy tốt với tôi và gia đình tôi, đặc biệt là thời gian tôi nằm viện. Lương Hiên Anh đương nhiên là trẻ con, lúc nào cũng làm mấy trò lố bịch, nhưng đời người ai mà chẳng từng làm vài chuyện kỳ quái chứ? Tôi là vợ, bị liên lụy cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải tôi là người của công chúng thì ai mà quan tâm chứ? Tôi không muốn hoàn toàn chối bỏ anh ấy. Mỗi lần nghĩ lại, hồi bằng tuổi anh ấy, tôi đã làm gì? Nghĩ lại, tôi thấy anh ấy tốt hơn nhiều".

Diễn viên cho biết không có ý định để lại bất cứ tài sản nào cho chồng, nếu chết. Căn nhà cô hiện sống ở Đài Bắc được đăng ký dưới tên em trai cô. Ngoài ra, cô có căn nhà rộng 60 m2 tại đường vành đai 3, Bắc Kinh. Tất cả đều là tài sản trước hôn nhân. Nếu cô mất sớm trước cha mẹ, căn nhà ở Bắc Kinh và tiền mặt sẽ thuộc về mẹ cô 2/3, còn cha cô sẽ nhận 1/3. Khi được hỏi: "Nếu ngày mai cô chết, điều cô hối tiếc nhất là gì?", Tiêu Thục Thận không chút do dự: "8 con mèo của tôi! Chồng tôi nói anh ta còn thua cả con mèo".

Tiêu Thục Thận quen Lương Hiên Anh thời điểm vừa ra tù và vừa cai nghiện. Trong giai đoạn đen tối đó của cuộc đời, cô không có bạn trai, cho đến khi lên xe Uber do Lương Hiên Anh lái. Cô nói rằng hai người hẹn hò vì "một người muốn có lái xe miễn phí, còn người kia muốn đi đón gái". Diễn viên cũng thừa nhận lý do cô kết hôn với Lương Hiên Anh là vì cô phát hiện mình có thai. Tuy nhiên, khi cô vừa đăng ký kết hôn, tim thai cũng ngừng đập sau 4 tháng hình thành. Sau đó, cô bị sảy thai liên tiếp 4-5 lần. Lần cuối cùng, chồng cô nói: "Đừng sinh con nữa".

Tiêu Thục Thận và chồng kém 15 tuổi Lương Hiên Anh. Ảnh: Weibo

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí năm 23 tuổi. Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Thân hình gợi cảm, cô được gọi là "bom sex Đài Loan". Thục Thận đã đóng các phimCô luyến hoa, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu... Những năm tuổi trẻ, cuộc sống cô trượt dài theo những cơn nghiện ngập, còn dính tù tội. Năm 2010, cô bị phạt tù hơn một năm vì sử dụng ma túy loại II.

Sau nhiều năm vật lộn để cai nghiện, Thục Thận hiện tại rời xa showbiz.

Tiêu Thục Thận mắc ung thư tá tràng từ đầu 2019. Năm 2020 cô vào phòng phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 tá tràng, dạ dày, tuyến tụy, ống dẫn mật... Hiện tại, sức khỏe cô ổn định.

Lương Hiên Anh kết hôn với Tiêu Thục Thận năm 2017.