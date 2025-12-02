Thúy Ngân xác nhận chia tay Võ Cảnh

Sau nhiều đồn đoán, Thúy Ngân chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm với Võ Cảnh. Nữ diễn viên xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi 7-8 tháng nay. Dù chia tay, Thúy Ngân khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tôn trọng và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Cô mong khán giả ngừng đẩy thuyền, tránh khó xử khi họ đã có lối đi riêng.

"Mọi người chấp niệm vậy là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ mà. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng người ta. Hoặc Ngân có người yêu mà nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước rồi. Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", cô chia sẻ.

Chuyện tình cảm của Võ Cảnh và Thúy Ngân tan vỡ khiến khán giả tiếc nuối.

Thúy Ngân và Võ Cảnh được người hâm mộ phát hiện bí mật hẹn hò sau dự án chung 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, tương tác trên mạng xã hội cũng như chơi chung nhóm bạn.

Những khoảnh khắc của Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả tích cực đẩy thuyền, thậm chí cặp đôi nhiều lần vướng tin chuẩn bị đám cưới.

Từ giữa năm 2025, Thúy Ngân liên tục đăng tải dòng trạng thái buồn bã, về chuyện tình dở dang. Cô và Võ Cảnh cũng không xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội.

"Cám ơn chặng đường đã qua đã dạy tôi rằng: tử tế và chân thành không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng luôn là lựa chọn xứng đáng. Để nhiều năm sau, khi nhớ về tôi của ngày hôm nay, sẽ không hổ thẹn, không hối tiếc. Cuộc đời luôn công bằng theo cách riêng của nó", Thúy Ngân viết.

Trong khi đó, Võ Cảnh ẩn ý về chuyện tình tan vỡ. Anh không chỉ đích danh nhưng khán giả đồng loạt gọi tên Thúy Ngân và bày tỏ tiếc nuối cho cặp đôi.

“Mình tin rằng không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", Võ Cảnh chia sẻ.