Bài học 'ế' vé

Ngay từ đầu live concert này đã điều tiếng ở giá vé. Nhiều khán giả chê đắt và đánh giá ngang ngửa với giá vé của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn. Lân Nhã lên tiếng giải thích vì chi phí di chuyển thiết bị cao, số ghế ít và hứa hẹn sẽ có những minishow phòng trà giá vé êm ái.

Thực ra, ngay thời điểm Lân Nhã lên tiếng giải thích về giá vé, người hiểu chuyện đã dự đoán live concert của giọng ca sinh năm 1986 khả năng thất bại cao. Vì nếu tha thiết với nghệ sĩ, ai tính toán giá vé đắt, rẻ làm chi?

Live concert của Soobin Hoàng Sơn vừa diễn ra, đạt trạng thái “sold out” (bán hết) mọi hạng vé. Mạng xã hội những ngày này thuộc về Soobin với vô vàn những hình ảnh, video, lời khen tặng. Nếu để ý đọc bình luận sẽ thấy không ít người xin được trả thêm tiền vé cho Soobin bằng cách chuyển khoản cho bà con vùng lũ vì theo họ, concert ấy xứng đáng với giá vé cao hơn nữa. Điều này cũng không có gì lạ.

Ở chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai khán giả cũng đòi được trả thêm tiền vé. Một khi khiến fan phát cuồng thì “rút ví” chỉ là chuyện nhỏ. Trước thềm concert của Soobin, lực lượng fan hâm mộ giọng ca Dancing in the dark đổ tiền để quảng cáo rầm rộ cho thần tượng, hình ảnh Soobin xuất hiện khắp nơi.

Lân Nhã bị “ế” vé cũng thức tỉnh các “ngôi sao” đừng quá tin “mật ngọt”. Những khán giả thường xuyên nói lời yêu thương và thả bình luận “đốn tim” thần tượng, chẳng hạn “lót dép chờ live concert của anh”, chưa chắc đã chịu mua vé xem concert. Có những người rất thích một giọng ca nào đó nhưng chỉ nghe thích nghe miễn phí trên YouTube, không có nhu cầu tới phòng trà hay các đêm diễn quy mô của thần tượng.

Lân Nhã có lượng khán giả ái mộ ở các phòng trà. Nhưng thói quen nghe nhạc phòng trà và “đu” concert không giống nhau. Khán giả hay tới phòng trà nghe nhạc không chắc đã thích “đu” concert.

Không khí “đu” concert có thể khiến người này rất thích, người kia rất sợ vì quá tốn thời gian để dịch chuyển, do tắc đường, do khoảng cách địa lý, quá tốn sức khỏe để hò reo, quá tốn tiền để mua vé, đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện phục vụ “công tác” quẩy theo thần tượng…

Ca sĩ Lân Nhã phải hủy concert

Ca sĩ hôm nay cần nhiều thứ “yểm trợ” mới chinh phục thành công sân khấu lớn, ngoài giọng ca thực lực. Khán giả phát sốt với Soobin vì ngoài hát, anh còn biết chơi đàn, từ đàn bầu tới piano, thậm chí chơi trống, đã thế khả năng vũ đạo của anh cũng “đáng gờm”, lại còn ưa nhìn. Và Soobin có dấu ấn của riêng mình trong hoạt động ca hát.

Trước khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai và “xõa” hết khả năng (làm nhạc, chơi đàn, vũ đạo…) Soobin từng tạo cơn sốt với Phía sau một cô gái. Câu hát “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại/Vừa bằng một cô gái” một thời gây bão. Bây giờ, anh có Mục hạ vô nhân, có Dancing in the dark…

Lân Nhã có giọng ca đẹp nhưng chưa gieo vào khán giả ấn tượng đặc biệt. Khán giả Thu Hà (Hà Nội) bình luận: “Giọng Lân Nhã quá hay nhưng chăm hát lại ca khúc cũ, chưa có bản sắc riêng. Có thể bỏ tiền đi phòng trà nghe Lân Nhã hát và thấy hay lúc đó nhưng sau lại trôi tuột đi, không đọng lại gì”.

Những người khác bình luận: “Lân Nhã hát hay và lịch thiệp nhưng nhiều năm qua thấy Nhã giống bản sao của danh ca Tuấn Ngọc, bạn cần tạo một vài nét riêng”; “Dòng nhạc của Nhã không có nhiều đột phá, có lẽ chỉ phù hợp với nhóm nhỏ thích hoài niệm”… Còn một lý do khác khiến live concert của Lân Nhã không đắt hàng - thời điểm diễn ra nhiều concert, khán giả dư sức lựa chọn. 8Wonder Winter 2025 có sao lớn Alicia Keys còn bị hủy nữa là live concert của “hoàng tử phòng trà”.