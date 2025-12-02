Cú giáng đau vào giới bầu show

Hủy hòa nhạc sát giờ, nhà tổ chức ôm thiệt hại

Buổi hòa nhạc của Hamasaki Ayumi tại Thượng Hải dự kiến diễn ra hôm 29/11 nhưng bất ngờ bị thông báo hủy chỉ một ngày trước đó. Ca sĩ Maki Otsuki cũng gặp tình huống hy hữu khi đang biểu diễn thì bị cắt điện và mời rời sân khấu. Đến nay, đã có ít nhất 9 nghệ sĩ và 3 bộ phim Nhật Bản bị đình chỉ hoạt động tại Trung Quốc.

Vấn đề lớn nhất là các hợp đồng đều đã ký kết từ sớm. Khi chương trình bị hủy đột ngột, chi phí khổng lồ cho việc hoàn vé và tổ chức khiến bên chủ trì gần như không có cách gỡ.

Hamasaki Ayumi đã đến Thượng Hải và hoàn tất chuẩn bị cho buổi diễn bán hơn 14.000 vé nhưng chương trình bị hủy ngay trước giờ diễn.

Theo nguồn tin của YiPing News Network, thông thường khi nghệ sĩ Nhật Bản nhận lời biểu diễn tại Trung Quốc, nhà tổ chức phải trả 30% cát xê khi chốt ý định hợp tác, 40% khi ký hợp đồng và phần còn lại trước khi nghệ sĩ lên đường hai tuần. Tùy từng tên tuổi, tỷ lệ có thể thay đổi nhưng gần như toàn bộ thù lao đều đã nằm trong túi nghệ sĩ trước khi đặt chân đến Trung Quốc. Việc bị cấm đột ngột khiến nhà tổ chức lao đao, không thể thu hồi chi phí.

Khoản tiền hoàn vé cho khán giả chỉ là một phần. Các chi phí thuê sân vận động, máy bay, khách sạn, vận chuyển thiết bị, thủ tục phê duyệt, dựng sân khấu, an ninh và quảng bá đều đã chi ra mà không có nguồn thu bù đắp, đẩy nhà tổ chức vào cảnh âm nặng.

Trong trường hợp nghệ sĩ không biểu diễn đúng hẹn, đôi bên thường thương lượng lại cát-xê. Nhưng với nghệ sĩ Nhật Bản, họ không phải là bên chủ động hủy show, cũng không vi phạm hợp đồng nên việc yêu cầu hoàn trả là rất khó.

Giới quan sát nhận định nghệ sĩ Nhật Bản chỉ bị ảnh hưởng doanh thu trong tương lai nếu hạn chế sang Trung Quốc. Trái lại, nhiều đơn vị tổ chức tại đây đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Không dễ tìm người thay thế

Phương án mời nghệ sĩ từ khu vực khác thay thế cũng không khả thi. Khán giả mua vé chủ yếu là người yêu thích văn hóa Nhật Bản, không có gì đảm bảo họ sẽ tiếp tục ủng hộ một chương trình thay thế bằng ca sĩ Trung Quốc hay Hong Kong (Trung Quốc).

Không chỉ nghệ sĩ Nhật chịu ảnh hưởng, việc hủy hoạt động diễn ra theo chiều ngược lại. Trường hợp nam ca sĩ, diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Trịnh Y Kiện dự kiến tổ chức đêm nhạc tại Tokyo hôm 5/12 cũng phải tuyên bố dừng chương trình với lý do “bất khả kháng”.

Các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật Bản tại Trung Quốc từ chỗ bị hạn chế theo từng khu vực nay chuyển sang tình trạng dừng đồng loạt. Ngay cả những đêm nhạc đang diễn ra cũng có nguy cơ bị ngừng đột ngột. Điều đáng nói là dù do các đơn vị tổ chức khác nhau, lý do hủy show lại giống hệt nhau và thiếu minh bạch.

Theo Yahoo, nhiều công ty tổ chức sự kiện tại Nhật ra quyết định ban đầu tùy theo tình hình địa phương, nhưng sau khi xuất hiện nhiều ca hủy show tương tự, các bên thống nhất cách xử lý. Một số đối tác tại Trung Quốc thậm chí khuyên phía Nhật dùng lý do “bất khả kháng” khi thông báo với khán giả.

Sự việc không chỉ tác động lên đơn vị tổ chức mà còn gây phiền toái cho người xem khi phải hoàn vé. Không ít nhà tổ chức đang gánh khoản chi phí chuẩn bị lớn mà không thể bù đắp, khiến thiệt hại tài chính tiếp tục tăng.

Người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn đều chịu tổn thất cả về tinh thần lẫn kinh tế. Các bên liên quan ở cả Nhật Bản và Trung Quốc buộc phải tính đến kịch bản dài hạn cho quá trình khôi phục hoạt động trong tương lai.