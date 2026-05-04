Lauren Sanchez diện áo xẻ sâu sánh đôi Jeff Bezos tại tiệc tiền Met Gala
Mỹ - Vợ tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sanchez, gây chú ý khi xuất hiện nổi bật với thiết kế áo xẻ cổ sâu tại bữa tiệc trước thềm Met Gala ở New York.
Tỷ phú sáng lập Amazon diện suit xám kết hợp áo sơ mi đen và bốt đồng màu, giữ phong cách lịch lãm quen thuộc. Ông nắm tay vợ khi bước xuống từ xe, hoàn thiện diện mạo với râu bạc gọn gàng và kính phi công.
Jeff Bezos nắm tay Lauren Sanchez khi tới tiệc trước thềm Met Gala hôm 3/5. Ảnh: Backgrid
Trong khi đó, Lauren Sanchez gây chú ý với bộ trang phục đỏ nổi bật, gồm chân váy dài và áo blazer cổ xẻ sâu, tôn vẻ gợi cảm. Cô kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách nhỏ, mái tóc được tạo kiểu suôn mượt.
Vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sanchez diện trang phục với màu sắc đối lập. Ảnh: Backgrid
Cặp vợ chồng xuất hiện tại bữa tiệc do Anna Wintour tổ chức trước thềm Met Gala - sự kiện thời trang lớn nhất năm. Nhiều nguồn tin cho biết họ đã chi khoảng 10 triệu USD để trở thành đồng chủ trì danh dự của đêm tiệc.
Met Gala, do Wintour dẫn dắt từ năm 1995, là sự kiện gây quỹ cho Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, quy tụ hàng loạt ngôi sao và nhân vật quyền lực trong làng thời trang - giải trí. Năm ngoái, sự kiện lập kỷ lục khi thu về hơn 31 triệu USD.
Lauren Sanchez diện váy khoét cổ sâu khi đến dự tiệc. Ảnh: Backgrid
Sự xuất hiện của Bezos và Sanchez tiếp tục củng cố vị thế của họ như một trong những cặp vợ chồng quyền lực và giàu có bậc nhất, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện xa hoa và thu hút truyền thông.
Việc vợ chồng Bezos chi ít nhất 10 triệu USD tài trợ Met Gala - diễn ra tối 4/5 - gây tranh luận trong giới thời trang, cho rằng sự kiện danh giá đang...
-04/05/2026 15:51 PM (GMT+7)