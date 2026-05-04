Lauren Sanchez diện áo xẻ sâu sánh đôi Jeff Bezos tại tiệc tiền Met Gala

Tỷ phú sáng lập Amazon diện suit xám kết hợp áo sơ mi đen và bốt đồng màu, giữ phong cách lịch lãm quen thuộc. Ông nắm tay vợ khi bước xuống từ xe, hoàn thiện diện mạo với râu bạc gọn gàng và kính phi công.

Jeff Bezos nắm tay Lauren Sanchez khi tới tiệc trước thềm Met Gala hôm 3/5. Ảnh: Backgrid

Trong khi đó, Lauren Sanchez gây chú ý với bộ trang phục đỏ nổi bật, gồm chân váy dài và áo blazer cổ xẻ sâu, tôn vẻ gợi cảm. Cô kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách nhỏ, mái tóc được tạo kiểu suôn mượt.

Vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sanchez diện trang phục với màu sắc đối lập. Ảnh: Backgrid

Cặp vợ chồng xuất hiện tại bữa tiệc do Anna Wintour tổ chức trước thềm Met Gala - sự kiện thời trang lớn nhất năm. Nhiều nguồn tin cho biết họ đã chi khoảng 10 triệu USD để trở thành đồng chủ trì danh dự của đêm tiệc.

Met Gala, do Wintour dẫn dắt từ năm 1995, là sự kiện gây quỹ cho Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, quy tụ hàng loạt ngôi sao và nhân vật quyền lực trong làng thời trang - giải trí. Năm ngoái, sự kiện lập kỷ lục khi thu về hơn 31 triệu USD.

Lauren Sanchez diện váy khoét cổ sâu khi đến dự tiệc. Ảnh: Backgrid

Sự xuất hiện của Bezos và Sanchez tiếp tục củng cố vị thế của họ như một trong những cặp vợ chồng quyền lực và giàu có bậc nhất, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện xa hoa và thu hút truyền thông.