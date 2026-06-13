Cựu thủ tướng Canada và bạn gái cùng hàng chục siêu sao chứng kiến trận thắng tưng bừng của Mỹ

David Beckham xuất hiện gây sốt một góc khán đài ở sân SoFi (Los Angeles). Đi cùng Beckham còn có siêu sao hành động Tom Cruise. Cả hai là khách VIP dự khán trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay và được bố trí ngồi cạnh nhau.

Beckham có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới bóng đá Mỹ. Anh đang sở hữu Inter Miami, CLB bóng đá nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện tại khi sở hữu siêu sao Lionel Messi cùng những cầu thủ nổi bật như Luis Suarez. Khi còn thi đấu, Beckham từng rời Real Madrid để đến LA Galaxy, mở đường cho làn sóng cầu thủ nổi tiếng chọn sang Mỹ thi đấu.

Victoria Beckham đi cùng David, chứng kiến sự kiện trọng đại của thể thao Mỹ. Sau 32 năm, World Cup lại tổ chức ở xứ cờ hoa. Sân SoFi cách Hollywood chỉ 39 km, do đó quy tụ đông đảo nghệ sĩ - những cái tên có sức ảnh hưởng trong giới giải trí Mỹ - đến theo dõi trận đấu.

Cruz Beckham cũng dự khán trận đấu và ngồi cạnh bố - mẹ.

Tài tử Leonardo DiCaprio (trái) xuất hiện giản dị, âm thầm ở một góc khán đài sân SoFi. Khi ống kính truyền hình bắt gặp DiCaprio, khán giả mới biết sự hiện diện của anh.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên khán đài. Katy Perry biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 trước khi nán lại sân để theo dõi trận đấu.

Sofia Vergara, nữ diễn viên, người mẫu người Mỹ gốc Colombia nổi tiếng toàn cầu qua vai diễn Gloria Delgado-Pritchett trong loạt phim hài đình đám Modern Family, "check-in" cùng sân bóng sẽ tổ chức loạt trận đấu đỉnh cao ở World Cup 2026. Đứng cạnh cô là Owen Wilson, nam diễn viên, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim hàng đầu người Mỹ.

Paris Hilton, "nữ hoàng thị phi" đời đầu của showbiz Mỹ thu hút chú ý khi diện chiếc áo đấu tuyển Mỹ bước vào sân SoFi.

Marissa Ayers, người mẫu sở hữu 2 triệu follow trên Instagram đi cùng bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Jaxson Dart.

Tuyển Mỹ có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Paraguay. Chưa bao giờ người dân xứ cờ hoa kỳ vọng vào đội tuyển như hiện tại, khi họ đang sở hữu thế hệ cầu thủ tốt nhất từ trước đến nay.

Sau 32 năm, người Mỹ lại sống cùng sự sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.