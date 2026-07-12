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Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48

Sự kiện: Sao Việt

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe body khi đi bơi; Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân hẹn hò ăn tối; Bảo Thy được khen ngày càng sexy sau giảm cân.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 1

Diễn viên Thanh Thúy đăng ảnh tình tứ bên ông xã Đức Thịnh và viết: "Có lẽ bình yên không phải là cuộc sống không sóng gió, mà là giữa bộn bề, ta vẫn giữ được trái tim đủ nhẹ để mỉm cười với những điều giản dị mỗi ngày".

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 2

Gia đình Lý Hải - Minh Hà mừng sinh nhật 10 tuổi của con trai Mio Phi Phong.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 3

Cặp "tình nhân tin đồn" Đoàn Thiên Ân - Kỳ Duyên hẹn hò ăn tối lãng mạn.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 4

Người mẫu Thanh Hằng được bạn bè tổ chức sinh nhật sớm.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 5

Trần Hùng Huy tận hưởng phút giây thư thái trong chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Hạ Long.

Ở độ tuổi U50, chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) được nhiều khán giả khen vóc dáng vạm vỡ, trẻ trung như thanh niên.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 6

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật ngắm biển xanh cát trắng ở Khánh Hòa.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 7

Hoa hậu Ý Nhi hào hứng thưởng thức đồ nướng tại Đà Lạt.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 8

Ca sĩ Bảo Thy diện đồ bơi tôn đường cong hút mắt sau khi giảm thành công 6 kg.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 9

Diễn viên Ngọc Phước tự hào về màn "lột xác" ngoạn mục so với năm 2020.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48 - 10

Diễn viên Ma Ran Đô tạo dáng khoe cơ bắp cuồn cuộn.

Ảnh sao 2/5: Con gái chủ tịch Trần Hùng Huy xinh xắn bên bà nội
Ảnh sao 2/5: Con gái chủ tịch Trần Hùng Huy xinh xắn bên bà nội

Ái nữ chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được khen nhan sắc tại tiệc sinh nhật bà nội; Trấn Thành - Hari Won nhí nhảnh bên nhau; vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh...

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/07/2026 22:52 PM (GMT+7)
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