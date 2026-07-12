Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48

Diễn viên Thanh Thúy đăng ảnh tình tứ bên ông xã Đức Thịnh và viết: "Có lẽ bình yên không phải là cuộc sống không sóng gió, mà là giữa bộn bề, ta vẫn giữ được trái tim đủ nhẹ để mỉm cười với những điều giản dị mỗi ngày".

Gia đình Lý Hải - Minh Hà mừng sinh nhật 10 tuổi của con trai Mio Phi Phong.

Cặp "tình nhân tin đồn" Đoàn Thiên Ân - Kỳ Duyên hẹn hò ăn tối lãng mạn.

Người mẫu Thanh Hằng được bạn bè tổ chức sinh nhật sớm.

Trần Hùng Huy tận hưởng phút giây thư thái trong chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Hạ Long.

Ở độ tuổi U50, chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) được nhiều khán giả khen vóc dáng vạm vỡ, trẻ trung như thanh niên.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật ngắm biển xanh cát trắng ở Khánh Hòa.

Hoa hậu Ý Nhi hào hứng thưởng thức đồ nướng tại Đà Lạt.

Ca sĩ Bảo Thy diện đồ bơi tôn đường cong hút mắt sau khi giảm thành công 6 kg.

Diễn viên Ngọc Phước tự hào về màn "lột xác" ngoạn mục so với năm 2020.

Diễn viên Ma Ran Đô tạo dáng khoe cơ bắp cuồn cuộn.