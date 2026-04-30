Lauren Sanchez diện đầm xẻ sâu dự tiệc ở Nhà Trắng

Tay trong tay chồng tỷ phú đến quốc yến do Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump tổ chức, Lauren Sanchez chọn bộ váy đen, thiết kế trễ vai với đường xẻ cổ sâu táo bạo. Cựu nhà báo kết hợp cùng giày cao gót, vòng cổ xanh nổi bật và clutch ánh kim. Cô để tóc nâu búi cao kiểu cách, buông vài lọn nhẹ để tạo điểm nhấn mềm mại. Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos, 62 tuổi, diện bộ lễ phục đuôi tôm cổ điển, kết hợp cùng nơ trắng.

Cặp vợ chồng dường như là những vị khách đến sớm nhất tại buổi tiếp đón. Ngoài họ, nhiều khách mời nổi tiếng như nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren và CEO Apple Tim Cook cũng dự kiến góp mặt.

Mẫu đầm của Sanchez, 56 tuổi, nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phần cổ khoét sâu, để lộ vòng một lấp ló.

Vợ chồng Jeff Bezos nắm tay nhau khi tới Nhà Trắng dự tiệc tối 28/4. Ảnh: Reuters

Đây không phải lần đầu tiên trang phục của vợ tỷ phú sáng lập Amazon khiến nhiều người bất ngờ. Tại lễ nhậm chức của ông Trump đầu năm 2025, cô từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi lựa chọn bộ đồ quá gợi cảm. Trong lúc lễ tuyên thệ diễn ra, nữ nhà báo cởi áo khoác, để lộ bộ suit trắng, bên trong là áo ren trắng hiện rõ dưới lớp áo khoác cùng màu.

Bộ trang phục táo bạo này nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội, khi nhiều người bày tỏ ý kiến, cho rằng nó quá gợi cảm.

"Một ngày thôi cũng được, Lauren Sanchez ơi, hãy kín đáo hơn đi", một khán giả bức xúc viết. "Trang phục của Lauren Sanchez hôm nay hoàn toàn không phù hợp", ý kiến khác đồng tình. "Lộ rõ cả áo ngực như thế. Đây đâu phải sự kiện hộp đêm. Hãy thể hiện sự tinh tế và chừng mực", một người khác bình luận.

Bộ trang phục từng gây chú ý của Lauren Sanchez hồi tháng 1/2025. Ảnh: AFP

Quốc yến tối 28/4 là một trong số các hoạt động của chính quyền Tổng thống Donald Trump để tiếp đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trong chuyến thăm cấp nhà nước của họ đến Mỹ. Trước khi dự tiệc, vua Anh đã ghé thăm căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland, ghé Nhà Trắng dùng tiệc trà và phát biểu trước toàn thể Thượng viện và Hạ viện Mỹ tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày từ 27-30/4 để chúc mừng 250 năm ngày độc lập của Mỹ.