Odegaard và Spilling, cặp Becks-Posh của bóng đá Na Uy

Martin Odegaard đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong sự nghiệp. Sau chức vô địch Premier League cùng Arsenal, tiền vệ 27 tuổi tiếp tục đưa đội tuyển Na Uy lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup.

Trên sân, Odegaard là bộ não trong lối chơi của đại diện Bắc Âu. Nhưng ngoài sân cỏ, cuộc sống riêng của anh cũng nhận được sự quan tâm không kém, đặc biệt kể từ khi kết hôn với Helene Spilling - một trong những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Na Uy.

Martin Odegaard và Helene Spilling, cặp trai tài gái sắc được người hâm mộ Na Uy rất yêu mến.

Nếu Odegaard là “cậu bé vàng” của bóng đá Na Uy từ năm 15 tuổi thì Spilling cũng là ngôi sao trong lĩnh vực của mình. Sinh năm 1996 tại Gjerdrum, cô bắt đầu theo đuổi khiêu vũ từ nhỏ và nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở đấu trường chuyên nghiệp.

Helene Spilling đã 17 lần vô địch quốc gia Na Uy ở bộ môn khiêu vũ thể thao. Cô từng chuyển tới Lithuania để tập luyện và thi đấu quốc tế trước khi trở về quê nhà tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tên tuổi của Spilling thực sự bùng nổ sau chương trình truyền hình thực tế “Skal vi danse?”, phiên bản Na Uy của “Dancing with the Stars”.

Helene Spilling là một vũ công tài sắc vẹn toàn.

Không chỉ là một vũ công thành công, Spilling còn sở hữu một học viện khiêu vũ tại Oslo và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Chính sự nổi tiếng của cô khiến truyền thông Na Uy nhiều lần ví von vợ chồng Odegaard với David Beckham và Victoria Beckham, cặp đôi từng làm mưa làm gió trong làng thể thao - giải trí Anh.

Dù vậy, trái với sự hào nhoáng thường thấy ở các cặp đôi nổi tiếng, Odegaard và Spilling lại lựa chọn cách sống khá kín tiếng. Hai người được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 nhưng rất ít khi chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng.

Lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau trước truyền thông là tại lễ trao giải London Football Awards vào tháng 3/2023. Sau đó, cả hai dần cởi mở hơn khi cùng xuất hiện trong một số sự kiện tại London, nơi Odegaard đang thi đấu cho Arsenal.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cặp đôi. Tháng 8 cùng năm, họ thông báo sắp chào đón con đầu lòng. Chỉ vài tháng sau, truyền thông Na Uy phát hiện Helene đã đổi tên thành Helene Spilling Odegaard trong các giấy tờ chính thức.

Khi đó, người hâm mộ mới biết rằng Odegaard và bạn gái đã bí mật đăng ký kết hôn trong một buổi lễ riêng tư vào tháng 11/2024. Đúng với tính cách điềm đạm vốn có, thủ quân tuyển Na Uy không đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự kiện quan trọng này.

Cặp đôi đã có một đám cưới lãng mạn ở Na Uy hồi tháng 6 năm ngoái.

Đầu tháng 12/2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng mang tên Matheo. Theo truyền thông Anh, Odegaard thậm chí còn cho thêu tên con trai lên đôi giày thi đấu như một cách lưu giữ dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mình.

Sau lễ đăng ký kết hôn kín đáo, Odegaard và Spilling mới tổ chức một đám cưới quy mô lớn hơn tại Na Uy vào tháng 6/2025. Buổi lễ có sự tham dự của gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng đội của ngôi sao Arsenal.

Dinh thự kín đáo trị giá hơn 270 tỷ đồng của Odegaard ở London.

Cũng trong giai đoạn này, truyền thông Na Uy tiết lộ cặp đôi chuyển tới sinh sống trong một biệt thự tại hạt Hertfordshire của Anh. Dinh thự này đẹp theo kiểu kín đáo chứ không phô trương, được cho là có giá khoảng 7,7 triệu bảng Anh (tương đương 275 tỷ đồng) và nằm không xa trung tâm huấn luyện London Colney của Arsenal.

Có lẽ chính sự nổi tiếng nhưng kín tiếng ấy khiến vợ chồng Odegaard nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ Na Uy. Giờ đây, khi Odegaard chuẩn bị bước vào trận tứ kết World Cup với đội tuyển Anh, hàng triệu người Na Uy sẽ đặt kỳ vọng vào đôi chân của đội trưởng 27 tuổi. Và dõi theo phía sau anh, như nhiều lần trước đó, vẫn là Helene Spilling - bóng hồng đã cùng Odegaard tạo nên mối tình được cả đất nước Na Uy yêu mến.