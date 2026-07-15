Vợ Brooklyn khoe ảnh xoạc chân, lộ dáng gầy gò

Ngày 13/7, Nicola Peltz chia sẻ loạt ảnh hậu trường mới trên Instagram khi thực hiện bộ ảnh quảng bá cho phim Prima. Trong ảnh, diễn viên 31 tuổi diện bộ bodysuit trắng kiểu corset, thực hiện các động tác ballet cùng chồng và mẹ ruột.

Nicola bên Brooklyn và mẹ ruột, bà Claudia. Ảnh: Instagram

Brooklyn Beckham xuất hiện bên vợ với vẻ tự hào, đồng hành trong buổi chụp hình quảng bá dự án do Nicola sáng tạo và đảm nhận vai chính. Nữ diễn viên vào vai Margo, một vũ công ballet hàng đầu phải đối mặt với những biến cố làm thay đổi cuộc đời khi đoàn ballet của cô đứng trước nhiều thay đổi.

Chia sẻ loạt ảnh, Nicola viết: "Đây thực sự là một trong những ngày tuyệt vời nhất của tôi. Tôi rất vinh dự được làm việc với hai người phụ nữ huyền thoại Annie Leibovitz và Faye. Tôi yêu hai người rất nhiều".

Nicola gầy guộc sau khi giảm còn 45 kg. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý hơn cả vẫn là vóc dáng ngày càng mảnh mai của Nicola. Cô đã trải qua bốn tháng luyện tập ballet với cường độ cao để chuẩn bị cho vai diễn và được cho là giảm xuống dưới 45 kg.

Thời gian gần đây, mỗi lần Nicola đăng ảnh về quá trình thực hiện Prima, nhiều người hâm mộ đều bày tỏ sự lo lắng. Một tài khoản bình luận: "Tôi biết cô ấy giảm cân để vào vai vũ công ballet, nhưng tôi vẫn thấy lo". Người khác viết: "Bạn rất xinh đẹp, nhưng gầy quá. Chỉ mong bạn luôn khỏe mạnh". Một người hâm mộ khác nhắn nhủ: "Tôi thực sự lo cho sức khỏe của bạn. Xin hãy chăm sóc bản thân".

Trước những đồn đoán cho rằng Nicola sử dụng thuốc giảm cân hoặc chịu ảnh hưởng từ căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình Beckham, các nguồn tin thân cận khẳng định cô giảm cân hoàn toàn nhờ chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt để hóa thân vào nhân vật, không sử dụng các loại thuốc như Ozempic.

Nicola ở hậu trường phim. Ảnh: Instagram

Trước khi tham gia Prima, Nicola từng tiết lộ chế độ ăn của mình "giống một đứa trẻ 10 tuổi". Cô thường bắt đầu ngày mới bằng chai trà latte với sữa yến mạch, đôi khi ăn bánh muffin việt quất nhưng cũng hay bỏ bữa sáng.

Diễn viên thừa nhận mê đồ ngọt, thường ăn bánh pancake hoặc waffle vào bữa trưa. Khi muốn ăn lành mạnh, cô và Brooklyn Beckham thường làm món salad gồm rau rocket, nước cốt chanh, dầu ô liu, các loại hạt tẩm ngọt và phô mai parmesan.

Nicola cũng hài hước cho biết cô gần như không nấu ăn. Brooklyn là người đảm nhận việc bếp núc và thường chuẩn bị món mì Capellini sốt hồng - món yêu thích của vợ. "Tôi là đầu bếp rất tệ. Điều duy nhất tôi làm được là món salad đó, còn lại Brooklyn nấu tất cả", cô từng chia sẻ.