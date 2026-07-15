Bê bối DJ Thái Hoàng bị bắt và báo động đỏ cho cả cộng đồng

DJ Thái Hoàng có liên quan đến vụ "chạy" bệnh án tâm thần đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, DJ đình đám của cộng đồng nhạc remix Việt từng bị khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. DJ Thái Hoàng thông qua ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, để được sửa kết luận giám định, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trong làng nhạc Việt, DJ Thái Hoàng vốn là cái tên lắm tài, nhiều tật. DJ/Producer này từng định hình bản sắc của một dòng nhạc gây sốt trên mạng. Song, Thái Hoàng "vào tù, ra tội" vì loạt sự cố liên quan đến chất cấm. Anh từng khiến hàng nghìn người xem ngỡ ngàng khi thực hiện loạt hành động bất thường ngay trên sóng livestream.

DJ Thái Hoàng nổi tiếng với nhạc TikTok.

Thái Hoàng có gì mà được chú ý?

Tin tức mới liên quan DJ Thái Hoàng xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội từ chiều 14/7. Một lần nữa, đông đảo khán giả lại thất vọng về nam DJ/Producer vì bê bối đời tư.

Thái Hoàng là DJ lâu năm của dòng nhạc house remix, thường được gọi là vinahouse. Từ 5 năm trước, một loạt producer cùng chạy theo trào lưu remix (phối khí/sản xuất lại) các ca khúc sang house. Từ ballad, rnb, rap/hiphop cho đến các thể loại đặc thù như nhạc bolero cũng có thể remix sang house theo đặc trưng của thị trường Việt và khái niệm vinahouse (Việt Nam house) ra đời.

Thái Hoàng là người được biết đến nhiều ở địa hạt âm nhạc này. Đó là chất nhạc mà khán giả ví von dùng để tăng cảm hứng, dị biệt so với cảm xúc của âm nhạc bình thường. Người nghe sẽ dễ dàng nhận ra mô tuýp quen thuộc để làm house remix, đến từ nhịp kick 4/4 đặc trưng, thêm âm bass đậm, nẩy, tiếng synth đanh tai và tốc độ (tempo) nhanh, có thể lên trên mức 125.

Sự nghiệp của nam DJ bắt đầu khởi sắc vì tạo ra một số bản remix dẫn đầu xu hướng trên nền tảng TikTok. Giai đoạn 2022-2024, phần lớn đoạn nhạc "viral", được dùng để tạo nên trào lưu vũ đạo do bàn tay Thái Hoàng đứng sau. Nam DJ/Producer phân phối nhạc remix hiệu quả trên YouTube. Sau cùng, xuất hiện cả hình thức bán nhạc độc quyền từ chiếc USB, qua các kênh mập mờ, khán giả của Thái Hoàng chi tiền để được nghe sớm, hoặc sở hữu sản phẩm cho riêng họ là một set nonstop kéo dài hàng tiếng.

Tay trái chỉ trăng remix là một trong những bản nhạc "viral" TikTok do Thái Hoàng sản xuất. Từ ca khúc ballad Trung Quốc nhẹ nhàng, du dương, Thái Hoàng biến tấu thành bản nhạc sàn dội tiếng trống, bass, synth rất mạnh. Từ đây, loạt trào lưu biến hình, làm video theo kiểu giật hình ảnh xuất hiện.

Nhạc remix đổ bộ ồ ạt, đặc biệt trên nền tảng TikTok, từng là nỗi nhức nhối của nhạc Việt. Cấu trúc của thị trường từng rối loạn vì trào lưu đó, dẫn đến tranh cãi về bản quyền và tranh luận về chuyện nên làm nhạc "mì ăn liền" 30 giây đến một phút, hay vẫn đầu tư sản phẩm chỉn chu. Ngay cả các ca sĩ đã có chỗ đứng như Văn Mai Hương, Erik còn dùng cả bản house remix gây sốt TikTok đi diễn.

Song, âm nhạc kiểu DJ Thái Hoàng cũng là màu sắc mới được đón nhận, song song với tranh cãi. Đó là phân khúc riêng biệt, hoạt động mạnh nhất ở các tụ điểm offline nhưng thu hút tệp khán giả cực lớn, hoàn toàn tách biệt đường đua âm nhạc truyền thống của Vpop. Thái Hoàng tạo nên đặc trưng với lối remix nhạc "độc", "dị", chọn được nhiều nhạc cụ/âm thanh hợp lý để nâng tầm vinahouse.

Những người làm nghề ở cùng phân khúc Thái Hoàng cũng được hưởng lợi từ thành công của nam DJ/Producer. Một màu sắc âm nhạc mới hoàn toàn đã phát triển cực nhanh. Nhiều DJ/Producer có thêm cơ hội đi diễn và mức thù lao họ nhận về cũng tăng lên đáng kể, theo đà phát triển của nhạc remix.

Phía sau loạt bản nhạc gây sốt của Thái Hoàng là nhiều ồn ào đời tư.

Lời cảnh tỉnh cho cả cộng đồng DJ/Producer

DJ Thái Hoàng là cảm hứng của nhiều DJ/Producer nhưng sẽ chẳng nhiều người muốn đi theo con đường tương tự. Để làm ra các bài nhạc theo kiểu "trên mây" của Thái Hoàng, bản thân DJ/Producer này phải trả giá vì tìm tới một thứ gì đó khác lạ để tăng cảm hứng sáng tác. Và thực tế cho thấy Thái Hoàng vướng vào quá nhiều vụ việc liên quan đến ma túy nói riêng và chất cấm nói chung.

Trong một buổi livestream cách đây 3 năm, Thái Hoàng đang chơi nhạc trực tiếp ở một quán bar, bỗng cúi người xuống và làm một loạt hành động bất thường. Sau đó, nhanh chóng xuất hiện thông tin DJ này bị bắt, khởi tố và tạm giam.

Các DJ/MC Hype, gọi chung là những người trong giới nightlife (hoạt động, làm nghề về đêm) đã cảnh báo nhau liên tục trong các fanpage, nhóm thảo luận về sự đánh đổi. Họ làm công việc nặng về yếu tố sáng tạo, cảm hứng, phần lớn nguồn thu nhập đến từ bar, club, các tụ điểm hoạt động đến đêm muộn.

Khi DJ/Producer/MC Hype cùng giải quyết các bài toán khó mang tên cảm hứng sáng tạo và duy trì năng lượng làm việc trong đêm, họ dễ sa vào cạm bẫy. Đó là chất kích thích, chất cấm để tăng cảm hứng và cải thiện hiệu suất công việc.

Một MC Hype chia sẻ với Tiền Phong: "Đó là tình trạng thực tế đã và đang xảy ra. Nhiều người sẽ tự nhủ với bản thân rằng, họ đánh đổi, nhẹ thì sẽ cần một thứ nào đó để luôn giữ sự tỉnh táo, có thể chạy show làm DJ, MC Hype hàng đêm tại các tụ điểm. Và ở mức độ nặng, không thể biết họ sẽ tìm tới điều gì".

Lời cảnh tỉnh không chỉ dành riêng cho những nghệ sĩ hoạt động ở giới nightlife, mà là cả showbiz Việt. Từ diễn viên Hữu Tín, ca sĩ Chi Dân, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Miu Lê, ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh... quá nhiều tên tuổi nổi tiếng của showbiz Việt "dính chàm" trong vài năm gần đây.

Với riêng DJ Thái Hoàng, cũng là cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhưng bê bối liên quan đến anh không còn gây bất ngờ. Tất cả đều thắc mắc tại sao Thái Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam vào năm 2023 nhưng nhanh chóng trở lại làm nghề và đi diễn như không có chuyện gì xảy ra. Giờ thì mọi thứ liên quan đến DJ đình đám đã rõ.