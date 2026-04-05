Vợ trẻ diện bodysuit bó sát đến xem concert của Kanye West

Trên Instagram Story, Bianca đăng tải hình ảnh chụp cùng nhà thiết kế kiêm stylist Gadir Rajab tại khu vực VIP của sân vận động SoFi. Nữ kiến trúc sư 31 tuổi diện bộ bodysuit màu xanh ôm sát cơ thể, thiết kế cổ khoét sâu phía trước. Cô kết hợp giày cao gót cùng tông và kiểu tóc búi gọn, làm nổi bật đường cong và tổng thể quyến rũ.

Bianca Censori tạo dáng cùng stylist Gadir Rajab khi đến concert của chồng.

Bianca vốn nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo, thường xuyên gây tranh cãi với những lựa chọn gợi cảm. Cô trung thành với các thiết kế bodysuit đơn sắc, chất liệu mỏng và tôn dáng.

Không chỉ xuất hiện để ủng hộ chồng, Bianca còn tham gia sâu vào dự án âm nhạc mới của Kanye West. Cô đảm nhận vai trò đạo diễn MV ca khúc Father trong album Bully rapper 48 tuổi phát hành tuần trước. Đây cũng là sản phẩm đầu tay của cô ở lĩnh vực này.

Kanye West trên sân khấu đêm nhạc tại sân vận động SoFi, Los Angeles hôm 1/4. Ảnh: Backgrid

MV dài gần ba phút được thực hiện bằng một cú máy duy nhất, với một khung hình xuyên suốt, ghi lại cảnh các nhân vật ra vào một nhà thờ tông màu be.

Trong cuộc phỏng vấn với Architectural Digest, Bianca chia sẻ việc đạo diễn là sự tiếp nối tự nhiên từ nền tảng kiến trúc và nghệ thuật trình diễn của cô. Theo cô, cách quay một cảnh duy nhất giúp tạo nên "một logic như trong giấc mơ", nơi các nhân vật và không gian khác biệt giao thoa trong cùng một khung hình liên tục. Cô cũng nhấn mạnh vai trò của thiết kế không gian trong việc tổ chức và dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

Bianca Censori kết hôn với Kanye West vào năm 2022 sau thời gian làm việc chung tại thương hiệu Yeezy. Những năm đầu, cô chủ yếu làm người mẫu cho các thiết kế của chồng. Gần đây, Bianca bắt đầu phát triển sự nghiệp cá nhân, với việc ra mắt bộ sưu tập trang sức đầu tay, tổ chức triển lãm nghệ thuật và chuẩn bị giới thiệu thương hiệu thời trang riêng.