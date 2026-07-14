Vic xóa ảnh Brooklyn khỏi bài mừng sinh nhật Harper

Nhân dịp Harper tròn 15 tuổi hôm 10/7, Victoria đăng loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thời thơ ấu của con gái trên Instagram kèm lời chúc ngọt ngào. Bộ ảnh có nhiều kỷ niệm gia đình, trong đó có hình Victoria ôm Harper lúc ngủ và một bức ảnh Brooklyn vui đùa cùng em gái khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bài đăng được chia sẻ, bức ảnh chụp Brooklyn và Harper bất ngờ biến mất khỏi bài viết, làm dấy lên nhiều bàn tán trên mạng xã hội.

Bức ảnh chụp Harper và anh trai đã bị gỡ khỏi bài đăng của Vic.

Theo Hola, việc xóa ảnh diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số nguồn tin cho biết Brooklyn không hài lòng khi bố mẹ tiếp tục đăng ảnh của anh trên mạng xã hội. Vì vậy, Victoria được cho là đã gỡ bức ảnh để tránh khiến tình hình thêm căng thẳng.

Tờ Daily Mail cũng đề cập chi tiết này trong bài viết đăng ngày 11/7 với tiêu đề "Victoria Beckham đăng bức ảnh sinh nhật đáng yêu của con gái Harper cùng con trai cả Brooklyn đang xa cách gia đình - cậu ấy được cho là sẽ 'nổi giận'". Theo nhà báo Katie Hind, việc Victoria xóa bức ảnh chỉ vài phút sau khi đăng khiến nhiều người cho rằng Brooklyn sẽ không thoải mái nếu hình ảnh của mình tiếp tục xuất hiện trên tài khoản của bố mẹ.

Trong khi đó, Harper vẫn nhận được nhiều lời chúc ngọt ngào từ các thành viên trong gia đình. David Beckham, Romeo Beckham và Cruz Beckham đều đăng bài chúc mừng cô bé bước sang tuổi 15. Bạn gái Cruz, Jackie Apostel, gọi Harper là "cô bạn thân", còn Kim Turnbull - bạn gái Romeo - nhắn nhủ tới "em gái nhỏ".

Gia đình Beckham tề tựu tại Miami hôm 9/7, trước ngày sinh nhật của Harper. Vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola tiếp tục vắng mặt như mọi sự kiện của nhà Becks trong khoảng hai năm qua.

Theo Daily Mail, cách Jackie Apostel và Kim Turnbull xưng hô với Harper cũng khiến một số người liên tưởng đến Nicola Peltz. Trước khi mâu thuẫn giữa hai gia đình bùng phát năm 2023, Nicola từng nhiều lần gọi Harper là "em gái bé bỏng của tôi" trên mạng xã hội.

Trái ngược với những lời chúc từ các thành viên còn lại, Brooklyn Beckham hoàn toàn im lặng trong ngày sinh nhật em gái. Anh chỉ đăng một số Instagram Stories quảng bá thương hiệu tương ớt Cloud23, trong khi vợ anh, diễn viên Nicola Peltz, cũng không có động thái chúc mừng Harper.

Đây là lần đầu tiên Brooklyn không công khai chúc sinh nhật em gái. Năm ngoái, dù đã hạn chế tương tác với bố mẹ và hai em trai, Brooklyn vẫn đăng ảnh chụp cùng Nicola Peltz và Harper kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật Harper. Vợ chồng anh yêu em".

Harper Beckham từng rất thân thiết với vợ chồng anh trai cả Brooklyn - Nicola Peltz.

Tháng trước, Harper từng một mình đến nhà Brooklyn nhưng không gặp được anh trai. Sau khi hình ảnh này xuất hiện trên truyền thông Mỹ, Brooklyn cho rằng bố mẹ cố tình sắp đặt để tạo sự chú ý, trong khi David và Victoria Beckham phủ nhận cáo buộc.

Harper Seven Beckham sinh năm 2011, là con út của David và Victoria Beckham. Cô có ba anh trai là Brooklyn, Romeo và Cruz. Harper vừa bước sang tuổi 15 trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và phần còn lại của gia đình vẫn chưa được hàn gắn.