'Người tình không bao giờ cưới' của Lưu Đào

Theo QQ, khối tài sản của Lý Vỹ Mân được cho là lên đến hơn 100 triệu NDT (gần 15 triệu USD). Đến nay, ông chưa kết hôn và vẫn sống một mình trong căn biệt thự kiểu Tây cổ ở Thượng Hải.

Bạn bè nhiều lần mai mối nhưng ông đều từ chối. Trong các cuộc phỏng vấn, ông hầu như chỉ nói về kiến trúc, tuyệt nhiên không đề cập đến đời tư. Có người từng hỏi ông về triết lý sống, ông chỉ bình thản đáp: "Trong cuộc đời không có chữ 'nếu', chỉ có kết quả của những gì đã xảy ra".

Một số nguồn tin thân thiết nói, trong căn biệt thự kiểu Tây cổ Lý Vỹ Mân đang sống ở Thượng Hải, nhà bếp vẫn giữ nguyên bốn bếp nấu. Đó là thiết kế được cải tạo từ thời ông còn sống chung với Lưu Đào, vì khi ấy diễn viên từng nói cô "rất thích mời bạn bè đến nhà dùng bữa". Ngoài ra, trong cuốn sổ ghi chép công việc của Vỹ Mân vẫn còn kẹp một bản vẽ thi công từ năm 2005. Ở góc bản vẽ ấy có một hình mặt cười nét vẽ nguệch ngoạc do Lưu Đào vẽ khi đó.

Chuyện tình Lưu Đào - Lý Vỹ Mân

Năm 2003, khi Lưu Đào đang đau đầu vì chưa thể nắm bắt được cách thể hiện nhân vật A Châu, trên chuyến bay đến Thượng Hải, cô vô tình ngồi cạnh một người đàn ông đang cầm cuốn tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ bản cũ. Hai người tiện thể trò chuyện vài câu về tính cách và logic của nhân vật A Châu. Sau cuộc trò chuyện ấy, Lưu Đào như bừng tỉnh, hiểu ra cách xây dựng nhân vật.

Hai người trò chuyện suốt chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh, họ không hề trao đổi thông tin liên lạc, đều nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại.

Chưa đầy hai tháng sau, Lưu Đào mua một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải và cần tìm người thiết kế nội thất. Bạn thân đã giới thiệu một kiến trúc sư đến tận nhà cô. Khi mở cửa, cả hai đều sững sờ - đó chính là người đàn ông cô gặp trên chuyến bay hôm trước.

Người đó tên là Lý Vỹ Mân. Ông tốt nghiệp Đại học Đạm Giang (Tamkang University), sau đó tiếp tục theo học ngành kiến trúc tại Đại học Harvard và Đại học Columbia. Ông hơn Lưu Đào khoảng 14-16 tuổi. Khi ấy, ông đã hoàn thành dự án thiết kế Hiệu sách Eslite (Thành Phẩm) ở Đài Bắc và cũng có tiếng tăm nhất định trong giới thiết kế.

Qua nhiều lần tiếp xúc, hai người dần nảy sinh tình cảm và chính thức đến với nhau. Họ bắt đầu sống chung, duy trì mối quan hệ này suốt 4 năm.

Lưu Đào, Lý Vỹ Mân. Ảnh: QQ

Trong suốt 4 năm sống chung, Lý Vỹ Mân gần như quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Mỗi khi Lưu Đào bận quay phim, về nhà khuya vì lịch trình dày đặc, ông luôn chuẩn bị sẵn cơm nóng chờ cô. Thậm chí, sau này khi văn phòng thiết kế của ông đầu tư thất bại, thua lỗ đến hàng trăm nghìn NDT, ông cũng không nói với Lưu Đào nửa lời, sợ cô lo lắng.

Lý Vỹ Mân đã ba lần cầu hôn Lưu Đào. Lần cuối cùng là vào cuối năm 2006. Chiếc nhẫn cầu hôn được ông đặc biệt thiết kế với phần đế mô phỏng cổng tròn "Nguyệt Động Môn" đặc trưng của các khu vườn cổ Tô Châu. Chỉ riêng phần thiết kế, ông đã sửa đi sửa lại ba phiên bản mới cảm thấy hài lòng.

Tuy nhiên, Lưu Đào vẫn lắc đầu từ chối. Cô nói sự nghiệp đang trên đà phát triển, chưa muốn rời làng giải trí để lập gia đình và sinh con. Nghe vậy, Lý Vỹ Mân không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ cất chiếc nhẫn đi, theo một nguồn tin thân thiết tiết lộ.

Năm 2007, Lưu Đào chủ động đề nghị chia tay. Rất nhanh sau đó, cô làm đám cưới với "tứ đại thiếu gia Bắc Kinh" Vương Kha.

Thông tin khiến ông Lý bất ngờ. Ông còn bất ngờ hơn khi biết tin cô kết hôn với Vương Kha thông qua một bản tin trên điện thoại.

Theo truyền thông địa phương, Vương Kha - Lưu Đào tình cờ gặp nhau trong thang máy của một khách sạn. Sau khi theo đuổi Lưu Đào 20 ngày, Vương Kha đã tổ chức cho cô một đám cưới trị giá khoảng 4 triệu NDT, dùng Rolls-Royce làm xe rước dâu. Ngay tại hôn lễ, Lưu Đào tuyên bố sẽ rút lui khỏi làng giải trí, đồng thời cho biết mình đã mang thai.

Bạn bè xung quanh Lý Vỹ Mân đều cảm thấy tiếc thay cho ông. Họ nói rằng người phụ nữ đã ở bên ông suốt 4 năm nhưng không chịu kết hôn hay rời bỏ sự nghiệp, cuối cùng lại sẵn sàng lấy một người đàn ông chỉ sau 20 ngày quen biết.

Không ai nắm rõ cảm xúc của Lý Vỹ Mân lúc đó. Cuộc đời của hai người trong cuộc, cũng rẽ sang hai hướng khác nhau.

Diễn viên Lưu Đào. Ảnh: Weibo

Về phía Lưu Đào, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra, công việc kinh doanh của chồng cô lao dốc, anh gánh khoản nợ được cho là lên tới 400 triệu NDT. Doanh nhân, từ thành đạt, giàu có, trở nên suy sụp, trầm cảm. Có thời điểm, anh "phải uống hơn 200 viên thuốc mỗi ngày và nhiều lần ngất xỉu" - Lưu Đào từng tiết lộ.

Lúc ấy, Lưu Đào vừa sinh con thứ hai nhưng luôn túc trực bên chồng. Sau đó, cô quyết định quay trở lại làng giải trí để gánh vác kinh tế gia đình. Trong giai đoạn 2010-2013, mỗi năm cô nhận đóng khoảng 5-6 bộ phim, tổng cộng 25 bộ phim truyền hình trong bốn năm. Cuối cùng, gia đình vượt qua được khó khăn về tài chính, Lưu Đào cũng giành được thành tựu trong sự nghiệp.

Lưu Đào không một lần đề cập đến Lý Vỹ Mân. Tuy nhiên, năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn, diễn viên bất ngờ chia sẻ khi còn trẻ, cô quá mải mê theo đuổi sự nghiệp nên đã bỏ quên cảm xúc của những người bên cạnh. Khi nói những lời này, mắt cô đỏ hoe. Dù không nhắc đích danh ai, nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ người đàn ông cũ.

Về phía Lý Vỹ Mân, nhiều nguồn tin nói ông từng có thời gian suy sụp. Tuy nhiên, sau đó, ông dồn toàn bộ tâm sức trở lại với công việc thiết kế. Hàng loạt dự án bất động sản cao cấp như Jiujiantang (Thượng Hải), Wanliu Academy (Bắc Kinh) và Shenzhen Bay No.1 (Thâm Quyến) đều là những công trình ông và cộng sự chung tay thực hiện trong giai đoạn đó.

Sự nghiệp của ông ngày càng phát triển, văn phòng kiến trúc do ông sáng lập làm ăn rất thành công. Trong giới, ông được mệnh danh là "cha đẻ của thiết kế biệt thự siêu sang".

Nhà thiết kế Lý Vỹ Mân. Ảnh: Sohu

Lưu Đào sinh năm 1978, gia nhập làng giải trí Trung Quốc từ năm 2000 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn A Châu trong phim Thiên long bát bộ (2003). Sau đó, người đẹp ghi dấu ấn với các phim Hoàn Châu cách cách 3, Hoàng phi cuối cùng, Mị Nguyệt truyện, Bạch Xà Truyện, Hoan lạc tụng, Lang gia bảng, Những cô con dâu nhà họ Khang...

Gần đây cô đóng là Khói lửa đấu tranh, Âm mưu liều lĩnh, đều chưa phát sóng.