Vợ Brooklyn Beckham khoe ảnh xoạc chân, bị cho là 'thách thức' mẹ chồng

Nicola Peltz, vợ Brooklyn Beckham, khoe ảnh xoạc chân như vũ công ballet. Ảnh: Instagram

Trên Instagram Stories hôm 2/4, Nicola Peltz đăng ảnh chụp qua gương khi thực hiện động tác xoạc chân hoàn chỉnh trong một buổi tập. Diễn viên 31 tuổi cho biết cô trải qua bốn tháng luyện tập cường độ cao và ăn kiêng nghiêm ngặt để vào vai vũ công ballet trong bộ phim sắp tới, Prima.

Dù khoe thành quả luyện tập, bức ảnh nhanh chóng gây chú ý vì nhiều người cho rằng Nicola đang "so kè" với động tác giơ chân đặc trưng của Victoria Beckham. Nhà thiết kế 51 tuổi nổi tiếng với tư thế nằm nghiêng, nâng thẳng chân lên góc 90 độ - hình ảnh đã trở thành "thương hiệu" của cô suốt nhiều năm.

Victoria Beckham thường xuyên khoe cơ thể dẻo dai với màn giơ thẳng chân lên trời. Ảnh: Instagram

Victoria từng chia sẻ khả năng dẻo dai của mình đến từ quá trình học múa từ nhỏ, khi cô theo học các bộ môn tap, jazz và ballet. Hơn một thập kỷ qua, bà xã David Beckham nhiều lần tái hiện động tác này trong các chuyến công tác hay show thời trang.

Không chỉ Nicola, nhiều ngôi sao như Kourtney Kardashian hay Amanda Holden cũng từng bắt chước dáng pose nổi tiếng của Victoria. Thậm chí, chính Victoria từng đáp lại màn "đu trend" của Kourtney bằng một bức ảnh tương tự, cho thấy cô khá thoải mái với việc bị "copy".

Victoria Beckham với dáng pose quen thuộc. Ảnh: Instagram

Đáng chú ý, Nicola từng có mối quan hệ thân thiết với gia đình Beckham, thậm chí chụp ảnh Victoria hướng dẫn con gái Harper tập động tác này vào năm 2020. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và chồng Brooklyn Beckham với gia đình lại rạn nứt thời gian gần đây.

Hiện cả hai phía chưa lên tiếng về suy đoán Nicola "đá xéo" mẹ chồng, song động thái mới của diễn viên tiếp tục khiến tin đồn bất hòa trong gia đình Beckham thêm phần nóng lên.