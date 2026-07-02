Vợ Brooklyn bị cho là 'đá xoáy' Harper Beckham

Vợ chồng Brooklyn Beckham dự đám cưới anh trai của Nicola Peltz. Ảnh: Instagram

Ngày 30/6, Nicola Peltz chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới của anh trai Will Peltz với người mẫu Kenya Kinski-Jones trên Instagram kèm lời nhắn đầy tình cảm. Diễn viên 31 tuổi viết rằng đây là "một trong những đám cưới đẹp nhất" cô từng chứng kiến và cảm ơn anh trai vì đã "chính thức mang đến cho em người chị trong mơ".

Cách gọi này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hai năm trước, Nicola từng dành những lời gần như tương tự cho Harper Beckham - em gái của chồng cô, Brooklyn Beckham. Trong buổi ra mắt bộ phim đầu tay Lola năm 2024, Nicola từng nói Harper là "cô em gái trong mơ", đồng thời cho biết rất hạnh phúc khi có cô bé trong cuộc đời mình.

Bài đăng mới xuất hiện giữa lúc mối quan hệ giữa vợ chồng Brooklyn Beckham và gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn. Nhiều người cho rằng việc Nicola dùng lại cụm từ này để nói về Kenya có thể là một "cú đá xoáy" Harper, dù diễn viên không nhắc đến gia đình chồng trong bài viết.

Nicola Peltz và Harper Beckham 7 năm trước. Ảnh: Instagram

Đầu tháng này, Harper Beckham cũng vô tình bị kéo vào lùm xùm giữa hai gia đình. Sau lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng của David Beckham, cô bé được cho là đã mang một bức thư viết tay đến nhà Brooklyn ở Beverly Hills nhưng anh không có mặt.

Ngay sau đó, phía Brooklyn và Nicola cáo buộc gia đình Beckham "lợi dụng Harper như một quân cờ" khi cho rằng việc có sẵn phóng viên ghi hình lúc cô bé giao thư cho thấy sự việc đã được sắp đặt. Bạn bè của David và Victoria Beckham bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng Harper rất đau lòng vì không còn giữ được mối quan hệ thân thiết với anh trai.

Vợ chồng Brooklyn Beckham thân thiết bên Harper trước khi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Instagram

Theo những người thân cận gia đình Beckham, Brooklyn từng là người rất gần gũi Harper từ khi cô bé chào đời. Hiện em út nhà Beckham vẫn mong hàn gắn với anh trai, trong khi Brooklyn được cho là không phản hồi mọi nỗ lực liên lạc từ em gái và ông bà.

Trong khi đó, gia đình Peltz vừa chào đón thành viên mới sau lễ cưới của Will Peltz và Kenya Kinski-Jones. Hai người đã gắn bó 16 năm trước khi kết hôn trong khuôn viên biệt thự của gia đình Peltz ở New York - cũng chính là nơi Will cầu hôn Kenya một năm trước.

Cruz khoe ảnh thân thiết bên Harper Beckham và Romeo Beckham hôm 29/6. Ảnh: Instagram

Theo chia sẻ với Vogue, hôn lễ được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của hai gia đình. Tỷ phú Nelson Peltz vừa dắt con dâu vào lễ đường, vừa làm phù rể cho con trai, còn Claudia Peltz đảm nhận vai trò phù dâu trưởng của Kenya. Cô dâu cũng dành nhiều chi tiết trong hôn lễ để tưởng nhớ cha quá cố, huyền thoại âm nhạc Quincy Jones, như quấn cà vạt của ông quanh bó hoa cưới và thêu nét chữ của ông lên váy cưới.