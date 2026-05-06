Victoria Beckham nói về cáo buộc kiểm soát con, đặt nặng thương hiệu gia đình

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên podcast Aspire của Emma Grede, nhà thiết kế 52 tuổi được hỏi về ranh giới giữa đời tư và cái gọi là "thương hiệu Beckham". Câu hỏi được cho là liên quan đến tuyên bố dài 6 trang của Brooklyn hồi tháng 1, trong đó anh cho rằng mình "bị kiểm soát bởi một gia đình coi trọng quảng bá hình ảnh hơn tất cả", với những mối quan hệ và hoạt động "mang tính trình diễn".

Đáp lại, Victoria nói: "Khi tôi và David mới quen nhau, chúng tôi chưa từng có ý định xây dựng một thương hiệu. 'Brand Beckham' là điều hình thành rất tự nhiên".

Victoria Beckham trong cuộc phỏng vấn tuần này.

Cô cho biết cả hai vốn theo đuổi sự nghiệp riêng ngay từ đầu: David Beckham hợp tác với các nhãn hàng như Adidas, Brylcreem, Pepsi, trong khi cô hoạt động trong nhóm Spice Girls và học hỏi về xây dựng thương hiệu từ đó. "Chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại để bàn về một 'đế chế Beckham'", cô nói.

Victoria khẳng định đến nay, cả hai vẫn duy trì sự độc lập trong công việc: David phát triển các dự án bóng đá như Inter Miami, còn cô tập trung vào lĩnh vực thời trang và làm đẹp. "Chúng tôi không có hợp đồng chung. Mỗi người làm việc của mình. 'Brand Beckham' phần lớn là cách nhìn từ bên ngoài", cô nói thêm.

Nhà thiết kế cũng thừa nhận các con của mình chịu nhiều áp lực khi lớn lên trong ánh đèn công chúng nên cô luôn cố gắng bảo vệ con. Vic nói: "Các con có tuổi thơ rất khác so với tôi và David, và thế giới bây giờ cũng khác rất nhiều so với trước kia. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ các con nhiều nhất có thể và gia đình luôn rất gắn bó".

Nhà thiết kế cũng khẳng định chưa bao giờ ép buộc con cái. "Chúng tôi chỉ muốn các con chăm chỉ và tử tế. Tôi luôn muốn trở thành người mẹ tốt nhất có thể và chăm sóc các con. Tôi cũng cảm thấy đó là trách nhiệm của mình khi giúp chúng phát huy hết tiềm năng. Điều đó không phải là áp đặt, mà là luôn ở bên để hỗ trợ", cô giải thích.

Brooklyn Beckham từng công khai chỉ trích mẹ kiểm soát cuộc sống của anh và Nicola Peltz. Ảnh: Instagram

Bà mẹ bốn con nhắc đến những thử thách khi nuôi dạy con trưởng thành, hoàn toàn khác so với khi còn nhỏ. "Tôi chỉ muốn đảm bảo các con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", Vic nói.

Bên cạnh đó, bà xã Beckham cho biết các con đang theo đuổi con đường riêng. Cruz phát triển sự nghiệp âm nhạc, còn Harper ấp ủ dự án làm đẹp sau khi từng gặp vấn đề về da. Cô luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ các con phát triển, xây dựng thương hiệu riêng.

Gia đình Beckham trên thảm đỏ năm 2023. Ảnh: Wire