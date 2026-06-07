Hà Siêu Hân - ái nữ tốt nghiệp MIT của 'Vua sòng bạc'

Ngày 5/6, Siêu Hân (phải) đăng một số ảnh ở hôn lễ của anh trai cô - Hà Du Quân - và người mẫu Hề Mộng Dao, thu hút hơn 70.000 like.

Siêu Hân (trái) bên gia đình anh trai.

Cô 27 tuổi, là con gái út của ông Hà Hồng Sân (1921-2020) và người vợ thứ tư - Lương An Kỳ. Ông Hà được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Vua sòng bạc" vì xây dựng đế chế kinh doanh lớn mạnh ở Macau. Ông có 17 con với bốn người vợ, Hà Siêu Hân ra đời khi ông Hà Hồng Sân 78 tuổi.

Mẹ của Hà Siêu Hân sở hữu tài sản ròng 2,3 tỷ USD, theo thống kê của Forbes năm 2025. Từ khi con còn nhỏ, bà Lương An Kỳ dạy con cách đầu tư, quản lý tài chính.

Siêu Hân bên bạn thân của cô - vận động viên trượt tuyết Cốc Ái Lăng.

Hàng nghìn khán giả gọi Siêu Hân là "công chúa ở lâu đài". Theo Sina, dù không hoạt động lĩnh vực giải trí, Hà Siêu Hân có nhiều fan nhờ thành tích học tập đáng nể, gu thời trang "thần tiên tỉ tỉ".

Cô được đánh giá là người con học giỏi nhất của ông Hà Hồng Sân. Năm 18 tuổi, Siêu Hân đỗ Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, hoàn thành chương trình học trong ba năm. Siêu Hân từng là chủ tịch Hội sinh viên MIT. Anh trai của Siêu Hân - Hà Du Quân - cũng tốt nghiệp MIT.

Năm 2021, Siêu Hân theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại trường nghiên cứu và giảng dạy. Hiện lĩnh vực trọng tâm của Hà Siêu Hân là biến đổi khí hậu, cô thường xuất hiện tại các sự kiện của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Hà Siêu Hân và Cốc Ái Lăng (trái) từng nhiều lần được vinh danh nhờ thành tích nổi bật. Cốc Ái Lăng giữ kỷ lục là vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử, ở cả nam và nữ, với sáu tấm huy chương qua hai lần tham dự Olympic.

Thi thoảng, Hà Siêu Hân tham gia chương trình thời trang, phim ảnh.

Siêu Hân (phải) bên chị dâu - siêu mẫu Hề Mộng Dao.

Hà Siêu Hân dự một liên hoan phim ở Trung Quốc năm 2025.

Đời thường, người đẹp phối trang phục khỏe khoắn, thanh lịch.

Hà Siêu Hân chụp hình đi chơi dịp sinh nhật năm ngoái.

Cô kín tiếng đời tư, chưa từng công khai hẹn hò.