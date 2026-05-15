Bữa sáng healthy Becks làm cho Vic

Trong chia sẻ trên Story Instagram hôm 11/5, Vic tiết lộ món ăn sáng mà ông xã David Beckham chuẩn bị cho cô. Bức ảnh bánh mì nướng phủ quả bơ nghiền béo ngậy được Vic chú thích: "Khi ông bố làm bữa sáng", và gắn thẻ cựu cầu thủ bóng đá David. David Beckham cũng từng tiết lộ bản thân thường là người thức dậy đầu tiên trong nhà và thích dành thời gian làm bữa sáng, pha matcha cho con gái út Harper.

Bữa sáng gồm bánh mì nướng phết quả bơ nghiền, rắc thêm chút muối hạt cựu cầu thủ David Beckham làm cho bà xã.

Trước đây, Victoria từng chia sẻ rằng cô chỉ mua bánh mì nguyên cám nảy mầm hữu cơ Ezekiel 4:9 cho cả gia đình. Loại bánh này được cam kết làm từ 100% ngũ cốc nguyên hạt (whole grain). "Chúng tôi đã thay thế loại bánh mì thường dùng bằng loại này - và ngay cả bọn trẻ cũng thích", Vic chia sẻ vào năm 2020. Do đó, tờ Hello cho rằng loại bánh mì bà Becks hiện tiêu thụ cũng là phiên bản healthy, với nhiều chất xơ và các loại axit amin.

Chuyên gia dinh dưỡng Charlotte Faure Green miêu tả bữa ăn của bà Becks chứa khoảng 240 calo. Chuyên gia có chứng nhận của Hiệp hội Dinh dưỡng và Y học Lối sống Anh (BANT) nói đây là bữa sáng "đủ dinh dưỡng" nhưng có thể khiến Vic "cảm thấy đói nhẹ" do thiếu protein.

Phân tích giá trị dinh dưỡng của từng thành phần trong món ăn, Charlotte nói: "Quả bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, kali, folate và vitamin E và K, trong khi dầu ô liu bổ sung các hợp chất chống viêm cùng với nhiều chất béo lành mạnh hơn. Bánh mì làm từ ngũ cốc nảy mầm đáng để lựa chọn hơn các loại bánh mì thông thường vì quá trình nảy mầm phân giải axit phytic, một chất kháng dinh dưỡng có thể hạn chế khả năng hấp thụ khoáng chất như kẽm, sắt và magiê của cơ thể". Chuyên gia cũng nhận định việc chọn bánh mì nguyên cám sẽ giúp giảm phản ứng đường huyết hơn với các loại bánh mì làm từ tinh bột tinh chế.

Vic làm bữa sáng gồm lòng trắng trứng cùng quả bơ cho cả ê kíp khi làm việc tại Boston vào năm 2017.

Tuy nhiên, Charlotte chỉ ra rằng bữa sáng của nhà thiết kế thời trang thiếu protein nên "sẽ không giúp Victoria no đến bữa trưa". "Dù giàu chất xơ và chất béo tốt, nhưng nó lại ít protein, trong khi protein là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta cảm thấy no. Protein cần nhiều thời gian hơn để phân giải so với carbohydrate và kích thích hormone gây no hiệu quả hơn so với chỉ riêng chất béo", chuyên gia gợi ý thêm trứng chần, hoặc cá hồi hun khói vào để bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và no lâu hơn.

Bà Becks cũng từng tiết lộ sở thích uống sinh tố với hỗn hợp táo, kiwi, chanh, rau bina, bông cải xanh và hạt chia sau buổi tập thể dục. Nhà thiết kế thời trang cho biết cô thích ăn cá tươi, rau cùng các loại hạt, quả hạch. Vic thích ăn trái cây nhưng thường không ăn nhiều vì khiến cô cảm thấy "chướng bụng". Năm 2019, cô từng nói với The Telegraph rằng cô "ăn ba hoặc bốn quả bơ mỗi ngày" và tin rằng chúng giúp làn da cô khỏe mạnh.

Victoria Beckham nổi tiếng là người kỷ luật trong ăn uống và tập luyện. Ngay cả trong ngày sinh nhật, bà mẹ nổi tiếng cũng không phá lệ.

Theo Hello, Vic còn có thói uống nước chanh ấm vào buổi sáng trước khi ăn bất cứ thứ gì. Thực đơn hàng ngày của cô chủ yếu gồm cá, rau, quả bơ và các loại hạt. Ngoài ra, cô uống thêm sinh tố để tăng cường protein cho cơ thể.

Victoria Beckham sinh năm 1974, là ca sĩ, nhà thiết kế thời trang, thương gia nổi tiếng người Anh. Gây dựng tên tuổi trong vai trò một trong 5 thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời Spice Girls, Vic lấn sân sang thời trang và thu được nhiều thành công. Người đẹp cũng ra mắt các sản phẩm làm đẹp, phụ kiện thời trang. Cựu ngôi sao nhạc pop có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng là cựu tuyển thủ bóng đá danh tiếng David Beckham.

Cặp sao có 4 con, trong đó ba con trai đầu đều đã trưởng thành, bắt đầu cuộc sống tự lập. Vic được khen là người phụ nữ giỏi giang, khéo léo, là "bộ não" đứng sau thành công của thương hiệu gia đình duy trì sức hút hàng chục năm nay. Tuy nhiên, gần hai năm qua nhà Becks gây chú ý khi có những mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola Peltz mãi chưa thể hóa giải. Nguyên nhân sâu xa của rạn nứt được cho là đến từ việc con dâu quyết định không mặc một trong những chiếc váy do mẹ chồng thiết kế đồng thời Victoria "chiếm spotlight" của cô dâu khi nhảy cùng Brooklyn trong điệu nhảy đầu tiên tại tiệc cưới hồi tháng 4/2022.

Các sự kiện của nhà Becks trong hơn một năm qua đều vắng mặt vợ chồng con trai cả Brooklyn Beckham.