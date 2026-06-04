Quốc Trường giàu cỡ nào mà được gọi là “đại gia ngầm” của Vbiz?

Quốc Trường vừa xuất hiện trong một tập phát sóng của The Khang Show do MC Nguyên Khang dẫn dắt. Tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ cởi mở về hành trình hơn 20 năm làm nghệ thuật, những thăng trầm phía sau ánh hào quang và cả quan điểm sống ở thời điểm hiện tại.

Nhắc đến Quốc Trường, nhiều khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nam diễn viên điển trai, phong độ, từng gây sốt với vai Vũ trong "Về nhà đi con". Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh còn được biết đến là một nghệ sĩ thành công trong kinh doanh, sở hữu khối tài sản đáng nể và cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh giàu có, thành đạt ấy là một hành trình làm nghề không hề dễ dàng.

Quốc Trường trong buổi công chiếu phim "Ốc mượn hồn" tại Hà Nội

10 năm đóng vai chính nhưng vẫn không được khán giả nhớ mặt

Trong cuộc trò chuyện tại The Khang Show, Quốc Trường thẳng thắn nhìn lại quãng đường nhiều thăng trầm của mình. Anh cho biết, trong khoảng 10 năm đầu sự nghiệp, dù liên tục được giao vai chính và từng đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Ngân Khánh, Ngọc Lan, Tường Vi, tên tuổi của anh vẫn chưa tạo được dấu ấn mạnh với khán giả.

Nam diễn viên từng chạnh lòng khi đóng phim đều đặn nhưng khán giả vẫn không nhớ mặt, không nhớ tên. Anh cũng gọi vui mình là “vua rớt casting” trước khi có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Thời điểm đó, thay vì tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân, Quốc Trường ưu tiên kiếm tiền để giúp gia đình. Anh từng chia sẻ gia đình có giai đoạn khó khăn về tài chính nên mục tiêu lớn nhất của anh là trả nợ, xây nhà cho cha mẹ và ổn định cuộc sống cho người thân.

Vai Vũ trong Về nhà đi con là bước ngoặt diễn xuất của Quốc Trường

Sau nhiều năm đóng phim nhưng chưa thực sự bật lên, Quốc Trường từng có lúc nghĩ mình không có duyên với nghề. Anh dành nhiều thời gian hơn cho việc kinh doanh chuỗi mì cay và gần như muốn từ bỏ diễn xuất.

Đúng thời điểm đó, anh nhận được lời mời tham gia Về nhà đi con. Ban đầu, Quốc Trường cho rằng đây chỉ là một vai phụ không quá nổi bật. Anh nhận lời chủ yếu vì khi đó đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ra miền Bắc và muốn tranh thủ thời gian rảnh để tham gia một dự án phim.

Thế nhưng vai Vũ đã trở thành bước ngoặt lớn. Bộ phim tạo sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ, còn Quốc Trường bất ngờ trở thành cái tên được khán giả chú ý. Chỉ sau vài tập phát sóng, tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi và trở thành một trong những gương mặt được yêu thích thời điểm đó.

Sau thành công của Về nhà đi con, Quốc Trường có thêm nhiều cơ hội mới. Nếu trước đây anh phải tự chuẩn bị nhiều thứ khi tham dự sự kiện, thì sau bộ phim này, nam diễn viên bắt đầu được săn đón và xuất hiện dày đặc hơn trên truyền thông.

Giàu có, thành đạt nhờ diễn xuất và kinh doanh

Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, Quốc Trường còn được nhắc đến như một trong những nam diễn viên thành công trong kinh doanh. Theo thông tin tổng hợp, anh là người đồng sáng lập một chuỗi thương hiệu mì cay có hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc, mở rộng sang cả Lào và Campuchia. Riêng Quốc Trường làm chủ khoảng 20 nhà hàng trong hệ thống này.

Khối tài sản của nam diễn viên được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Anh sở hữu căn biệt thự rộng hơn 300m² tại Quận 7, TP.HCM, có giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Ngoài ra, Quốc Trường còn xây tặng bố mẹ căn biệt thự rộng khoảng 700m² tại Cần Thơ, trị giá khoảng 25 – 30 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, nam diễn viên từng gây chú ý khi sở hữu xe sang trị giá nhiều tỷ đồng, trong đó có sedan hạng sang khoảng 5 tỷ đồng, Porsche, cùng nhiều món đồ đắt đỏ như đồng hồ, nhẫn kim cương và phụ kiện hàng hiệu.

Với sự nghiệp diễn xuất, kinh doanh và khối tài sản đáng nể, Quốc Trường được xem là một trong những “đại gia ngầm” của showbiz Việt.

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Trường cho biết mong muốn lớn nhất của anh là sớm ổn định tài chính để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nam diễn viên từng nghĩ đến kế hoạch “về hưu” sớm, xây dựng một không gian sống rộng rãi để cha mẹ, anh chị em và các cháu có thể quây quần bên nhau.

Dù đã có cuộc sống thành đạt, Quốc Trường vẫn đặt gia đình ở vị trí quan trọng. Từ những ngày đầu đi làm để trả nợ, xây nhà cho cha mẹ, đến hiện tại khi đã có sự nghiệp và tài sản, mục tiêu chăm lo cho người thân vẫn là điều anh luôn nhắc đến.

Một trong những điều khiến Quốc Trường trăn trở hiện nay là hình ảnh doanh nhân thành đạt đã gắn quá chặt với tên tuổi anh. Suốt nhiều năm, nam diễn viên hầu như không nhận được lời mời vào các vai nghèo khổ hoặc có số phận gai góc.

Quốc Trường cho biết nếu có cơ hội, anh muốn thử sức với những dạng nhân vật phức tạp hơn, chẳng hạn người đa nhân cách hoặc một ông trùm có chiều sâu tâm lý.

Điều này cho thấy dù đã thành công và có chỗ đứng riêng, Quốc Trường vẫn muốn tiếp tục làm mới mình trong diễn xuất, thay vì chỉ gắn với hình ảnh quen thuộc là người đàn ông giàu có, lịch lãm trên màn ảnh.

Quốc Trường và Tiểu Vy

Năm 2025, 2026 đánh dấu giai đoạn Quốc Trường hoạt động sôi nổi trên màn ảnh rộng với các dự án như Chị ngã em nâng, Một thời ta đã yêu và mới nhất là Ốc mượn hồn.

Trước đó, bộ phim Một thời ta đã yêu do Quốc Trường đóng chính, khởi chiếu từ giữa tháng 5/2026, lại có thành tích phòng vé không như kỳ vọng. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim rời rạp với tổng doanh thu chỉ hơn 2 tỷ đồng so với kinh phí sản xuất bỏ ra.

Tác phẩm bị đánh giá có kịch bản lỗi thời, nhiều tình tiết và lời thoại chưa thuyết phục. Một số phân cảnh của Quốc Trường và Quỳnh Thy cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Ốc mượn hồn hiện đạt doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Trong phim, Quốc Trường đảm nhận vai Quân - người đàn ông đau khổ sau cái chết của vợ. Cuộc sống của anh bất ngờ bị đảo lộn khi những bí mật liên quan đến hôn nhân, ký ức và sự biến mất bí ẩn dần được hé lộ. Đồng hành cùng Quốc Trường trong dự án là Hoa hậu Tiểu Vy.

Theo ê-kíp sản xuất, Ốc mượn hồn khai thác chất liệu tâm lý kết hợp yếu tố tâm linh và giật gân. Hình ảnh "ốc mượn hồn" được sử dụng như một ẩn dụ xuyên suốt, phản ánh những lớp vỏ bọc mà con người tạo ra để che giấu cảm xúc, sự thật và những mất mát trong cuộc sống.