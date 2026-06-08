Ảnh sao 8/6: Diệp Lâm Anh quấn quýt bạn trai dưới đáy biển

Diệp Lâm Anh diện bikini nhỏ xíu khi cùng bạn trai Minh Kiên đi lặn biển ở Quy Nhơn. Khung hình dưới nước của cặp sao được nhiều khán giả khen 'đẹp như phim'.

Từ khi công khai yêu hot boy kém 11 tuổi, Diệp Lâm Anh nói cuộc sống hạnh phúc và nhiều màu sắc. Cô cùng nửa kia tận hưởng những chuyến du lịch mạo hiểm vì cùng có sở thích thể thao.

Khoe bức ảnh thuở ấu thơ, hoa hậu Tiểu Vy được khen 'xinh từ nhỏ'. Sau nhiều năm, đường nét trên gương mặt của cô ít thay đổi.

Quỳnh Lương được ông xã ghi lại khoảnh khắc nằm võng trông con ở nhà vườn gia đình. Nữ diễn viên cho biết dù trông thảnh thơi, cô thực tế bận rộn với công việc bán hàng online, làm tiếp thị liên kết.

Saka Trương Tuyền đăng bức hình cùng Hồ Việt Trung trong giây phút đón con gái. Ca sĩ gửi lời chúc mừng sinh nhật nửa kia, mong anh luôn là chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con.

'Đây là bức ảnh cột mốc kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em về gia đình nhỏ của mình. Thương anh từ lúc em mang thai đến lúc sinh con, đều bên cạnh chăm sóc lo lắng cho hai mẹ con', Saka Trương Tuyền nhắn nhủ bạn trai.

Trần Ngọc Vàng nhìn Tóc Tiên đắm đuối trong hậu trường MV Người còn thương em không? của nữ ca sĩ. Thời gian qua, cả hai vướng tin đồn tình ái với những khoảnh khắc hôn nóng bỏng khi diễn chung.

Ngô Thanh Vân cho con gái đi biển, xây lâu đài cát. Công chúa nhà 'đả nữ' được mẹ chuẩn bị trang phục điệu đà.

Kỳ Duyên mặc đồ giản dị tận hưởng một buổi chiều không bận rộn công việc.

Huyền Baby nắm chặt tay ông xã trên sân golf. Sau 13 năm kết hôn, cô và nửa kia vẫn giữ tình cảm mặn nồng. Hot girl thường khoe cuộc sống viên mãn, được cưng chiều.

Mỹ Tâm diện đồ trẻ trung trong buổi tập dượt cho concert tại Mỹ.

Lương Thùy Linh chăm chỉ 'cày body' trong phòng tập.

Hà Kiều Anh và doanh nhân Anh Thơ - vợ diễn viên Bình Minh - tươi tắn trên sân pickleball. Cả hai là bạn thân nhiều năm, đồng hành trong mọi hoạt động.