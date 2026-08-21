Vin Diesel khóc vì cái kết của “The Fast and the Furious”

Vin Diesel khóc vì cái kết của thương hiệu

Theo Variety, tại sự kiện kỷ niệm 25 năm “The Fast and the Furious” ở Los Angeles ngày 17/8, Vin Diesel cho biết anh đã bật khóc khi đọc kịch bản mới. Nam diễn viên xem đây là câu chuyện đủ sức khép lại hành trình của loạt phim hành động nổi tiếng.

Vin Diesel tiết lộ quá trình phát triển “Fast Forever” kéo dài 4 năm, trải qua 4 nhóm biên kịch. Mục tiêu của ê-kíp là xây dựng một kịch bản trọn vẹn cho phần kết, thay vì chỉ tiếp tục mở rộng những màn hành động.

Nam tài tử kể khi đọc đến giữa câu chuyện, anh đã rơi nước mắt. Đến cuối bản thảo, cảm xúc trở nên mạnh hơn. Với Vin Diesel, điều đó cho thấy câu chuyện mới mang ý nghĩa đặc biệt.

Jordana Brewster, Vin Diesel và Michelle Rodriguez tham dự buổi chiếu kỷ niệm 25 năm The Fast and the Furious. Variety.

Đây không phải lần đầu anh dành lời khen cho phần phim cuối. Đầu tháng 8, Vin Diesel từng gọi kịch bản do Mike Lesslie thực hiện là bản hay nhất anh đọc. Tại sự kiện ngày 17/8, anh xác nhận “Fast Forever” dự kiến khởi quay từ tháng 12 năm nay, sau đó ra rạp ngày 17/3/2028.

Michelle Rodriguez cho biết cô chưa đọc kịch bản, song mong phần kết trở lại với cộng đồng, những chiếc xe. Nữ diễn viên nhắc tới chi tiết đưa ô tô lên không gian trong “F9”, để tìm lại chất đường phố từng tạo nên bản sắc.

“Fast Forever” sẽ tiếp nối các diễn biến còn dang dở sau “Fast X” năm 2023. Louis Leterrier tiếp tục giữ vai trò đạo diễn. Trong cuộc phỏng vấn với Polygon, ông khẳng định bộ phim sẽ có một cái kết đáng nhớ, đủ sức đáp lại kỳ vọng của khán giả đã theo dõi thương hiệu suốt nhiều năm.

Paul Walker vẫn hiện diện trong ký ức

Bên cạnh câu chuyện về kịch bản mới, sự kiện kỷ niệm còn là dịp Vin Diesel nhắc lại tình bạn với Paul Walker. Meadow Walker, con gái của tài tử quá cố, cũng có mặt trong khán phòng.

Vin Diesel hồi tưởng thời điểm anh cùng Paul Walker ngồi xem “The Fast and the Furious” cách đây 25 năm. Với nam diễn viên, tình bạn với bạn diễn quá cố là món quà đặc biệt nhất. Anh mong khán giả xem lại bộ phim đầu tiên để cảm nhận nơi tình anh em giữa các nhân vật bắt đầu.

Paul Walker qua đời năm 2013. Sau đó, hình ảnh Brian O’Conner vẫn được gìn giữ như một phần không thể tách rời khỏi ký ức của loạt phim. Mối quan hệ giữa Dom Toretto cùng Brian cũng trở thành phần ký ức quan trọng của loạt phim, bên cạnh những cuộc đua tốc độ cùng thông điệp về gia đình.

Vì vậy, việc Vin Diesel xúc động trước kịch bản “Fast Forever” khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu phần kết có nhắc lại Paul Walker hay không. Hiện ê-kíp chưa công bố chi tiết nội dung, song những chia sẻ tại Los Angeles cho thấy yếu tố tình cảm có thể giữ vị trí quan trọng trong chương cuối.

Điều này khiến chương cuối mang áp lực trong việc tri ân quá khứ.

Dù “Fast Forever” được xác định là phần kết của mạch phim chính hiện tại, thương hiệu “Fast & Furious” chưa hoàn toàn dừng lại. Nhiều dự án truyền hình vẫn đang được phát triển, mở ra khả năng thế giới tốc độ này tiếp tục tồn tại dưới những hình thức khác.

Sau 25 năm, “Fast & Furious” đã đi xa khỏi xuất phát điểm là câu chuyện về những tay đua đường phố. Phần cuối vì thế mang nhiệm vụ khép lại hành trình dài, đồng thời gợi lại tinh thần từng khiến khán giả yêu mến loạt phim ngay từ đầu.

Theo: t/h