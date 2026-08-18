Hayden Panettiere: Bi kịch sau hào quang

Hayden Panettiere bước vào ngành giải trí khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nhí nổi bật của Hollywood. Nhưng phía sau ánh hào quang là cuộc đời nhiều biến cố, từ cuộc chiến với chứng nghiện rượu và opioid, trầm cảm sau sinh tới việc từ bỏ quyền nuôi con, bị bạo hành, mất em trai.

Diễn viên Hayden Panettiere. Ảnh: Instagram

Nổi tiếng từ khi còn bé

Là con của nữ diễn viên Lesley R. Vogel, Panettiere bắt đầu xuất hiện trong các quảng cáo lúc mới vài tháng tuổi. Khi 5 tuổi, cô đóng phim truyền hình như One Life to Live của ABC và sau đó tham gia phim Guiding Light. 9 tuổi, cô ra mắt màn ảnh rộng với phim điện ảnh Remember the Titans và lồng tiếng nhân vật Dot trong phim hoạt hình A Bug's Life.

Bước ngoặt đến vào năm 2006, khi Panettiere, 17 tuổi, trở thành ngôi sao quốc tế với vai Claire Bennet trong series Heroes của NBC. Hình ảnh cô gái hoạt náo viên có khả năng tự chữa lành giúp diễn viên được khán giả trên toàn thế giới yêu thích.

Hayden Panettiere trong phim 'Heroes'. Ảnh: NBC

Sau Heroes, cô tiếp tục đóng Scream 4 và đặc biệt thành công với vai ca sĩ Juliette Barnes trong series Nashville. Vai diễn này mang về cho Panettiere hai đề cử Quả cầu Vàng.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh diễn viên trẻ thành công, Panettiere đã âm thầm đối mặt với chứng nghiện từ rất sớm.

Cuộc chiến nghiện ngập từ tuổi thiếu niên

Panettiere từng tiết lộ chứng nghiện rượu và thuốc giảm đau opioid bắt đầu từ khi cô còn rất trẻ. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, diễn viên kể từ năm 15 tuổi, cô từng được êkíp đưa những viên thuốc mà gọi là "thuốc vui" trước các buổi phỏng vấn, mục đích giúp trở nên hoạt bát hơn.

Khi trưởng thành, mức độ lệ thuộc ngày càng nghiêm trọng. Rượu và thuốc kê đơn dần trở thành phương tiện để cô đối phó với những áp lực và tổn thương tâm lý. "Khi lớn tuổi hơn, ma túy và rượu trở thành thứ mà tôi gần như không thể sống thiếu", Panettiere thừa nhận.

Có thời điểm, rượu không còn đơn thuần là thứ cô tìm đến để giải trí mà trở thành thứ giúp cô có thể bắt đầu một ngày mới. Panettiere từng kể mình thức dậy trong tình trạng run rẩy và phải nhấp vài ngụm rượu mới có thể hoạt động bình thường.

Hayden Panettiere từng thú nhận với People rằng cô mắc kẹt trong vòng xoáy tự hủy hoại bản thân và thấy cuộc đời chỉ toàn màu xám xịt. Ảnh: Backgrid

Chứng nghiện cuối cùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Panettiere từng phải nhập viện vì vàng da và bước vào chương trình cai nghiện vào năm 2020. Cô điều trị nội trú khoảng tám tháng và rời cơ sở vào năm 2021.

Một bác sĩ từng cảnh báo cô rằng nếu tiếp tục uống rượu với mức độ như vậy, cô có thể chỉ còn sống được vài năm.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, Panettiere thừa nhận từng đánh mất chính mình trong vòng xoáy của nghiện ngập, trầm cảm và lo âu.

Ca sinh cận kề cái chết và trầm cảm sau sinh

Năm 2014, ở tuổi 25, Panettiere và võ sĩ quyền anh người Ukraine Wladimir Klitschko chào đón con gái Kaya. Diễn viên trải qua ca sinh nguy hiểm khi chuyển dạ 14 giờ trước khi phải sinh mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, cô bị mất nhiều máu do máu không đông, phải trải qua khoảng ba giờ phẫu thuật và bảy lần truyền máu. Sau đó, tử cung của cô bị nhiễm trùng. Hayden kể từng nghĩ mình cận kề cái chết và chỉ cầu mong được nghe tiếng con gái khóc.

Nữ diễn viên bên vị hôn phu Wladimir Klitschko và con gái. Ảnh: Instagram

Thoát khỏi cửa tử, Hayden lại bước vào một cuộc chiến khác. Sau khi trở về nhà, cô mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng. Dù có một đứa con khỏe mạnh và cuộc sống đáng mơ ước, diễn viên thừa nhận cô "không thể cảm thấy hạnh phúc".

Lo âu, mất ngủ và trầm cảm sau đó góp phần đẩy diễn viên sâu hơn vào rượu và chứng nghiện ngập. Cô từng nói mình không biết "chứng nghiện rượu kết thúc ở đâu và chứng trầm cảm sau sinh bắt đầu từ đâu".

Panettiere cũng thừa nhận không cảm nhận được sự gắn kết với con gái như những gì cô kỳ vọng ở một người mẹ. Căn bệnh khiến cô tìm đến rượu như một cách làm tê liệt những cảm xúc đau đớn.

Cuộc chiến này đã ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ của cô với Klitschko và việc chăm sóc con gái.

Quyết định đau lòng trao quyền nuôi con

Panettiere và Klitschko chia tay năm 2018. Sau đó, Kaya chủ yếu sống cùng cha ở Ukraine và châu Âu.

Trong thời gian vật lộn với nghiện ngập và các vấn đề tâm lý, diễn viên quyết định để Klitschko đảm nhận quyền nuôi con. Cô thừa nhận đây là một trong những quyết định đau đớn nhất cuộc đời, nhưng tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho Kaya khi bản thân chưa đủ ổn định để chăm sóc con.

Panettiere trao quyền nuôi con gái cho Klitschko. Ảnh: X

Dù không trực tiếp nuôi con, Panettiere vẫn duy trì mối quan hệ với Kaya qua các chuyến thăm và cuộc gọi video. Panettiere nhiều lần khẳng định tình cảm giữa hai mẹ con rất bền chặt.

Erick Orellana, nhà tạo mẫu tóc kiêm bạn thân của Panettiere, cho biết khoảng ba tháng trước khi qua đời, diễn viên từng tâm sự về kế hoạch tới Ukraine thăm con gái 11 tuổi.

"Cô ấy nói về việc muốn đi nghỉ và đến thăm con gái. Bé Kaya luôn là ưu tiên hàng đầu của cô ấy. Hayden yêu con gái mình rất nhiều", Erick kể trên Page Six hôm 17/8.

Mối quan hệ bạo hành với Brian Hickerson

Sau khi chia tay Klitschko, Panettiere bắt đầu hẹn hò Brian Hickerson, một người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và diễn xuất. Mối quan hệ khi hợp khi tan kéo dài nhiều năm với nhiều lần Hickerson vướng cáo buộc bạo lực gia đình.

Hayden bên Brian Hickerson. Ảnh: Backgrid

Từ năm 2019 đến 2020, Brian Hickerson bị bắt ba lần vì hành hung bạn gái. Năm 2021, anh ta nhận tội không tranh chấp đối với hai cáo buộc trọng tội gây thương tích cho Panettiere và bị tuyên 45 ngày tù. Hickerson cũng phải chịu bốn năm quản chế, tham gia chương trình giáo dục về bạo lực gia đình, nộp tiền bồi thường và tuân thủ lệnh bảo vệ Panettiere trong 5 năm.

Trong hồi ký This Is Me: A Reckoning xuất bản đầu năm nay, Panettiere kể nhiều chi tiết đau đớn về mối quan hệ này. Cô cáo buộc Hickerson từng đập đầu mình vào tường và đánh vào mặt khiến cô bị thương nặng, không dám rời khỏi nhà trong nhiều tuần.

Dù từng trải qua những vụ việc nghiêm trọng, hai người vẫn nhiều lần nối lại quan hệ. Những tháng trước khi qua đời, Panettiere tiếp tục dành thời gian bên Hickerson, khiến bạn bè và những người thân cận lo lắng.

Nỗi đau mất em trai

Tháng 2/2023, Panettiere chịu thêm một cú sốc lớn khi em trai duy nhất, Jansen Panettiere, qua đời ở tuổi 28.

Jansen cũng theo nghiệp diễn xuất từ nhỏ và từng xuất hiện trong một số bộ phim, chương trình truyền hình. Sau này, anh chuyển hướng sang hội họa và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Theo gia đình, Jansen qua đời do các biến chứng liên quan đến tim phì đại và bệnh van động mạch chủ.

Cái chết đột ngột của em trai là mất mát lớn đối với Panettiere, khiến cô phải chịu thêm một cú sốc nữa sau nhiều biến cố. "Đó là em trai duy nhất của tôi và tôi luôn nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ em. Khi mất em, tôi cảm thấy như mất đi một nửa tâm hồn", cô chia sẻ trên People năm 2024.

Những tháng cuối đời và chứng đau lưng

Trong những tháng cuối đời, Panettiere tiếp tục gặp vấn đề về sức khỏe. Theo những người thân cận, cô phải chịu cơn đau lưng nghiêm trọng, có thời điểm gặp khó khăn khi di chuyển.

Diễn viên từng được nhìn thấy chống nạng tại sân bay LAX hồi tháng 3. Một người bạn thân cho biết tình trạng sức khỏe của cô sau đó có cải thiện, dù Panettiere vẫn phải đối mặt với những vấn đề về thể chất và tâm lý.

Hayden Panettiere chống nạng ở sân bay hồi tháng 3. Ảnh: Backgrid

Cô vẫn tiếp tục làm việc và quảng bá hồi ký This Is Me: A Reckoning - cuốn sách kể quá trình nổi tiếng từ khi còn nhỏ cũng như những cuộc chiến thầm lặng với áp lực, chứng nghiện và những nỗi đau cá nhân.

Trong các cuộc phỏng vấn, Panettiere nhiều lần chia sẻ thông điệp về việc đối diện với những tổn thương và tìm cách biến chúng thành sức mạnh.

Những ngày cuối cùng

Một ngày trước khi qua đời, Hayden Panettiere bay từ Los Angeles tới South Carolina cùng Brian Hickerson. Sau khi hạ cánh, cả hai tới một căn hộ thuộc khu Judson Mill Lofts ở Greenville.

Theo một cư dân tại đây, Panettiere dường như dành phần lớn thời gian trong nhà và gần như không xuất hiện bên ngoài.

Hayden Panettiere qua đời trong một căn hộ ở khu Judson Mill Lofts, Greenville, bang South Carolina. Ảnh: Backgrid

Bi kịch xảy ra vào chiều 16/8. Lúc 13h51, có người gọi 911 báo về một phụ nữ đang trong tình trạng ngừng tim. Theo TMZ, đoạn ghi âm điều phối cho thấy nhân viên cấp cứu được cử đến hiện trường để hồi sức nạn nhân được cho là đã dùng thuốc quá liều.

Hayden Panettiere được xác nhận tử vong lúc 14h32.

Sự ra đi đột ngột ở tuổi 37 khép lại cuộc đời nhiều sóng gió của nữ diễn viên, để lại tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp thế giới.

Đại diện của diễn viên xác nhận tin buồn với People, thay mặt cha cô, ông Alan Panettiere: "Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi tiếc thương thông báo sự ra đi đầy bi kịch của Hayden, người con yêu quý của chúng tôi. Cô ấy là một nguồn sáng phi thường và một người có sức sống mãnh liệt, mang đến tình yêu và niềm vui vô bờ bến cho những ai biết cô - cũng như hàng triệu khán giả từng dõi theo cô trên màn ảnh".

Paris Hilton đăng ảnh tưởng nhớ Hayden Panettiere. Ảnh: Instagram

Paris Hilton bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của người bạn Hayden Panettiere, gọi cô là "một tâm hồn tuyệt đẹp, tài năng, mạnh mẽ, tốt bụng và luôn tràn đầy tình yêu, ánh sáng".

Paris cho biết cô sẽ luôn trân trọng tình bạn, những kỷ niệm và khoảnh khắc đặc biệt giữa hai người, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình Hayden cùng những người yêu thương cô. "Yêu bạn mãi mãi, Hayden. Hãy yên nghỉ nhé, thiên thần. Bạn sẽ được nhớ thương vô cùng", Paris viết.