Erik liên tục mắc lỗi, khiến đồng đội bị phạt ở Sao nhập ngũ

Tập 2 Sao nhập ngũ 2026 với tên gọi Kỷ luật là sức mạnh tiếp tục các hoạt động trong ngày đầu tiên của 8 nghệ sĩ tại đơn vị. Sau phần kiểm tra đồ đạc, quân tư trang, các chiến sĩ được yêu cầu lựa chọn 5 vật dụng thật sự cần thiết để giữ lại trong quá trình sinh hoạt.

Erik gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với môi trường quân ngũ.

Trong khi nhiều thành viên nhanh chóng đưa ra quyết định, Erik lại lưỡng lự khi muốn giữ nhiều vật dụng cá nhân. Đại đội trưởng Nguyễn Đức Quân yêu cầu nam ca sĩ bỏ toàn bộ đồ vào ba lô và để các đồng đội lần lượt đeo thử. Tuấn Dương nhận xét chiếc ba lô quá nặng, Quốc Trường cho rằng “quá cồng kềnh”, còn Phan Mạnh Quỳnh nói: “Tôi thấy như đi tị nạn, nhìn khổ quá”.

Sau khi được chỉ huy giải thích rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ còn phải mang theo vũ khí và nhiều trang thiết bị khác, Erik đồng thuận và thực hiện theo yêu cầu.

Erik và Quốc Trường đến muộn trong nội dung báo thức buổi chiều, khiến đội nam phải thực hiện lại 2 lần.

Nam ca sĩ tiếp tục gặp thử thách khi cùng Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường được yêu cầu cắt tóc theo đúng quy định. Erik chần chừ, đến mức Tuấn Dương phải gọi hai lần mới bước ra. Trong quá trình cắt tóc, anh giữ vẻ mặt buồn và ít trò chuyện. Sau đó, Erik chủ động xin lỗi đồng chí phụ trách cắt tóc và chỉ huy vì thái độ chưa tốt. Anh cho biết muốn giữ kiểu tóc ban đầu do ngay sau chương trình còn có một dự án nghệ thuật khác cần thực hiện.

Đến giờ ăn trưa, Erik khiến cả Trung đội phải chờ hơn 20 phút vì tập trung muộn. Do đây là lần đầu mắc lỗi, Đại đội trưởng chỉ nhắc nhở và yêu cầu anh rút kinh nghiệm.

“Quan điểm của chúng tôi là lấy tập thể để rèn cá nhân, đồng chí phải đẩy nhanh tác phong để thực hiện nhiệm vụ”, Đại đội trưởng nhấn mạnh.

Erik sau đó xin lỗi đồng đội và khẳng định “sẽ không để những chuyện như sáng nay xảy ra thêm một lần nào nữa”.

Quốc Trường cắt tóc.

Tuy nhiên, trong nội dung báo thức buổi chiều, tình huống tương tự tiếp tục xảy ra. Trong khi đội nữ tập hợp đầy đủ, đúng giờ, đội nam có Erik và Quốc Trường đến muộn. Quốc Trường giải thích khi chạy ra ngoài mới phát hiện đi nhầm giày nên phải quay lại thay, còn Erik cho biết do từ tầng 2 xuống nên thao tác hơi chậm.

Việc hai thành viên đến muộn khiến đội nam phải thực hiện lại nội dung báo thức 2 lần. Chỉ huy cũng cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, cả phòng có thể phải nhận hình thức xử phạt nặng hơn.

Bên cạnh những tình huống của Erik, tập 2 còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng chú ý của các thành viên khác. Phan Mạnh Quỳnh ban đầu vui vẻ khi được cắt tóc nhưng sau đó thừa nhận “tiếc” vì tóc ngắn sẽ khó tạo kiểu. Quốc Trường dù đã chủ động cắt tóc trước khi nhập ngũ vẫn phải chỉnh lại theo quy định.

Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận tiếc mái tóc khi phải cắt ngắn theo quy định.

Ở tiểu đội nữ, Minh Trang và Văn Mai Hương bị nhắc nhở khi để túi đồ bẩn trên giường. Khi Minh Trang nói “để gửi lại ê-kíp”, Trung đội trưởng Hồ Hùng Quang lập tức chấn chỉnh: “Không có ê-kíp nào ở đây cả”.

Trung đội trưởng tiếp tục nhắc 4 chiến sĩ nữ rằng khi vào đơn vị, họ phải thay đổi tâm thế, chủ động với phần việc của mình và không còn là diễn viên, ca sĩ được người khác hỗ trợ.

Sau những phút căng thẳng, các thành viên có thời gian thư giãn trong bữa ăn và giờ giải lao. Erik cho biết tâm trạng của anh tốt hơn khi mọi người dần kết nối và làm quen với môi trường mới.