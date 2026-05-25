Báo động cho Quỳnh Thy, Quốc Trường

Báo động cho phim của Quỳnh Thy

Sau giai đoạn bùng nổ vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thị trường điện ảnh Việt trong tháng 5 ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Ở phòng vé, các tác phẩm ngoại vẫn áp đảo cả về số suất chiếu lẫn doanh thu, trong khi nhiều phim Việt mới ra rạp lại sớm hụt đà, nhanh chóng tụt xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Đáng chú ý là trường hợp của phim Một thời ta đã yêu của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa. Dù quy tụ gương mặt quen thuộc như Quốc Trường và Quốc Huy, tác phẩm vẫn chưa tạo được sức bật như kỳ vọng ban đầu.

Ra rạp từ 15/5 nhưng sau gần 10 ngày công chiếu, phim chỉ thu về hơn 1,8 tỷ đồng. Đây được xem là con số khiêm tốn, đặc biệt là tác phẩm đã chiếu qua 3 ngày cuối tuần - thời điểm được xem là cơ hội vàng thu hút khán giả ra rạp.

Bộ phim có Quỳnh Thy, Quốc Trường và diễn viên trăm tỷ Quốc Huy đứng trước nguy cơ rơi vào nhóm phim Việt doanh thu bết bát nhất năm.

Với chưa đến 500 suất chiếu mỗi ngày cùng tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức thấp, phim chỉ xếp quanh vị trí số 10 doanh thu phòng vé, bị nhiều phim Việt như Heo năm móng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vượt mặt, dù những phim này đã ra mắt trước đó gần một tháng và chuẩn bị rời rạp.

Ngay từ khi ra mắt, Một thời ta đã yêu được quảng bá như tác phẩm tình cảm hoài niệm, hướng đến nhóm khán giả yêu thích chất liệu thanh xuân và những mối tình nhiều day dứt. Đây là đề tài không kén người xem. Thành công trước đó của bộ phim về rung động đầu đời là Hẹn em ngày nhật thực đã cho thấy khán giả vẫn ưa chuộng dòng phim tình cảm với nhịp điệu chậm. Song thực tế, Một thời ta đã yêu không để lại dấu ấn nào về chất lượng kịch bản.

Thời điểm ra mắt phim, đạo diễn Xuân Nghĩa cho rằng thị trường điện ảnh Việt Nam còn hẹp, mong muốn có một tác phẩm để khán giả tiếp cận những sản phẩm đa dạng hơn. Tuy nhiên, ở bộ phim đầu tay, nam đạo diễn nếm mùi thất bại khi chưa thực sự nắm bắt được thị hiếu khán giả.

Kịch bản gượng gạo

Trong Một thời ta đã yêu, tuyến tình cảm giữa Quỳnh (Quỳnh Thy) và Bảo (Phát Đạt) bị đẩy đi quá nhanh, thiếu sự phát triển cần thiết để tạo cảm giác thuyết phục. Bảo gần như lập tức bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Quỳnh rồi theo đuổi cô một cách dồn dập, nhưng phim không lý giải rõ điều gì khiến nhân vật có sự say mê mãnh liệt đến vậy. Ở chiều ngược lại, Quỳnh vừa quen Bảo đã liên tục nhờ cậy anh nhiều việc, khiến tương tác giữa hai người trở nên khá khiên cưỡng.

Chuỗi hành động thiếu hợp lý này khiến mối quan hệ trọng tâm của phim khó tạo chiều sâu cảm xúc, đồng thời làm khán giả khó đồng hành với nhân vật. Không chỉ vậy, cách kể chuyện gấp gáp cùng việc sắp xếp tình tiết thiếu chặt chẽ còn khiến tổng thể phim trở nên rời rạc.

Diễn xuất của dàn diễn viên chưa đủ thuyết phục để cứu vãn phần kịch bản nhiều sạn

Điểm yếu dễ nhận thấy của Một thời ta đã yêu nằm ở cách xây dựng tâm lý và hành động của nhân vật. Nhiều tình huống được đẩy lên cao trào nhưng thiếu nền tảng hợp lý, khiến diễn biến trở nên khó tin.

Phân đoạn gây bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội là cảnh Toàn (Quốc Trường) và Bảo cùng trèo xuống vách núi để hái hoa tặng Quỳnh. Cảnh phim diễn ra ngay sau lần đầu hai nhân vật nam gặp nhau trước cửa nhà nữ chính, nên sự gắn kết giữa hai nhân vật nam bị đánh giá quá đột ngột.

Toàn nhanh chóng tỏ ra thân thiết và chủ động rủ Bảo đồng hành, trong khi Bảo lại chưa có đủ động lực hay sự gắn bó để thực hiện hành động mạo hiểm như vậy. Cao trào của cảnh phim càng trở nên thiếu thuyết phục với chi tiết Bảo buông tay Toàn bên vách đá.

Thay vì mang lại cảm giác căng thẳng hay xúc động, phân đoạn này lại khiến không ít khán giả bật cười bởi cách xử lý cường điệu, lời thoại thiếu tự nhiên của nữ chính. Thậm chí, cảnh quay bị chê cười khắp nền tảng mạng xã hội vì câu thoại ngô nghê và tình tiết hái hoa gây cười của Quốc Trường.

Diễn xuất của dàn cast chưa đủ thuyết phục để cứu vãn phần kịch bản nhiều sạn. Quốc Trường dù đảm nhận hình tượng công tử bảnh bao, lịch lãm sở trường nhưng phong cách thể hiện trong phim vẫn bị nhận xét một màu, chưa tạo được sự bùng nổ cảm xúc. Trong khi đó, Quốc Huy và Quỳnh Thy chưa có đủ sức hút phòng vé để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh.

Ở thị trường điện ảnh hiện nay, yếu tố ngôi sao vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo khán giả ra rạp, đặc biệt với dòng phim tình cảm. Dàn diễn viên của Một thời ta đã yêu thiếu những cái tên thực sự có khả năng tạo “cơn sốt” truyền thông hoặc sở hữu lượng fan đủ lớn để bảo chứng doanh thu.

Ngoài ra, cách tái hiện bối cảnh những năm 2000 cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn. Phim có nỗ lực xây dựng màu sắc hoài niệm nhưng phần mỹ thuật và không khí thời đại chưa đủ nổi bật để trở thành điểm cộng rõ rệt. Điều này khiến tác phẩm khó cạnh tranh với nhiều phim thanh xuân từng thành công trước đó nhờ tạo được cảm giác gần gũi và chân thật.

Giai đoạn trầm lắng của phim Việt

Sự hụt hơi của tác phẩm cũng phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với điện ảnh Việt trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với phim ngoại. Khi khán giả có nhiều lựa chọn hơn, chất lượng nội dung, tính chân thật trong kịch bản và sức hút truyền thông trở thành yếu tố quyết định khả năng sống còn của một bộ phim tại phòng vé.

Không chỉ gặp vấn đề nội tại, Một thời ta đã yêu còn rơi vào thời điểm phát hành đầy bất lợi. Tuần qua, bốn vị trí dẫn đầu phòng vé Việt đều thuộc về các dự án nước ngoài. Nổi bật nhất là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển và Tạm biệt Gohan - bộ phim tình cảm đến từ Thái Lan kể về cuộc đời của chú chó Gohan. Trong khi Doraemon đang tiến sát cột mốc 100 tỷ đồng, Tạm biệt Gohan cũng kịp bỏ túi gần 30 tỷ đồng sau hơn một tuần ra rạp.

Một thời ta đã yêu lép vế hoàn toàn trước phim ngoại.

Xếp ngay sau là loạt tác phẩm quốc tế khác như Làng trùng tang, Star Wars: Mandalorian và Grogu hay bộ phim kinh dị Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người.

Không riêng bộ phim Một thời ta đã yêu, thị trường phim Việt tháng 5 nhìn chung đều có dấu hiệu chững lại. Trong tháng, chỉ có hai phim nội mới ra rạp là Thẩm mỹ viện âm phủ và Một thời ta đã yêu, nhưng đều gặp bất lợi.