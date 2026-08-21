Cảnh tượng chưa từng có ở Trung Quốc

HK01 đưa tin Tiêu Chiến đã sang Hong Kong, Trung Quốc để tham dự sự kiện thương mại. Nam diễn viên xuất hiện tại trung tâm thương mại ở Tiêm Sa Chủy khiến khu vực này tắc nghẽn vì chật kín người. Truyền thông Hong Kong bình luận "thành phố 'đau khổ' vì Tiêu Chiến".

Hàng người kéo dài 800 m với hơn 10.000 người tham gia, xếp hàng dài tại đại lộ Ngôi Sao và các tuyến đường xung quanh, tạo thành "biển đỏ" choáng ngợp. Hàng trăm cảnh sát phải dựng hàng rào tại các lối vào, bố trí nhân viên giữ trật tự và điều động xe cảnh sát đến khu vực này để đảm bảo an toàn.

Tiêu Chiến thu hút hơn 10.000 người tới đại lộ Ngôi Sao, khu Tiêm Sa Chủy, Hong Kong (Trung Quốc).

Bên trong trung tâm thương mại, đám đông phủ kín 5 tầng lầu, từ 6 giờ sáng đã không thể bước vào dù sự kiện diễn ra lúc 14 giờ. Một số người hâm mộ chia sẻ họ phải thức trắng đêm để dành chỗ đẹp với mong muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Do số lượng người tham gia quá đông, tình hình có thể sánh với cảnh tượng đếm ngược đêm giao thừa.

Bên cạnh đó, chủ đề về sự kiện sang Hong Kong của Tiêu Chiến cũng lọt top worldwide trending trên app X và nhanh chóng trở thành từ khóa hot trên MXH Weibo.

Chứng kiến sự nhiệt tình yêu mến của người hâm mộ, Tiêu Chiến chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động. Tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của tất cả mọi người, cảm giác như các bạn đã nhuộm đỏ cả bầu trời này rồi!".

Ngoài ra, đội ngũ của nam diễn viên còn chuẩn bị nước uống, nước thảo mộc, quạt làm mát, miếng dán hạ nhiệt và đá lạnh để giúp mọi người giải nhiệt, phòng tránh say nắng.

Sức hút của Tiêu Chiến khó có ngôi sao nào của Cbiz sánh bằng.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, trở thành nghệ sĩ "đỉnh lưu" (ngôi sao có lượng người hâm mộ cao nhất Trung Quốc) sau thành công của phim Trần Tình Lệnh (2019). Anh được đánh giá là nam nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất Cbiz hiện tại. Anh được các thương hiệu săn đón, nắm trong tay hàng chục hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến nỗ lực trong diễn xuất, luôn thay đổi hình ảnh trên màn bạc.

Năm 2025, Tiêu Chiến tỏa sáng với bộ phim cổ trang Tàng Hải truyện. Phim hiện đạt hơn 2,9 tỷ lượt xem, là tác phẩm được xem nhiều nhất tại Trung Quốc năm 2025 theo thống kê của Maoyan. Tàng Hải truyện cũng được đề cử 7/8 hạng mục tại Giải Kim Liên Hoa - Liên hoan Truyền hình Quốc tế Macau lần thứ 16.

Ngoài ra, Tiêu Chiến còn ghi dấu ấn với các tác phẩm như Đấu la đại lục, Dư sinh quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Ngọc cốt dao, Mặt trời rực rỡ bên tôi, Đắc Nhàn cẩn chế...