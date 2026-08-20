Trấn Thành chỉ ngủ 12 phút/ngày

Làm xuyên đêm, ngủ 12 phút/ngày

Ngày 20/8, Hari Won chia sẻ lịch làm việc dày đặc của Trấn Thành, có đêm gần như không ngủ. Nữ ca sĩ cho biết Trấn Thành về đến nhà lúc 0h, 1h mới lên giường. Anh nói chuyện cùng vợ đến 2h10.

Hari Won nói chồng cô chỉ ngủ 1-2 tiếng trong nhiều ngày liên tiếp, yêu cầu đạo diễn ngủ sớm. Trấn Thành chợp mắt lúc 2h47, đến khoảng 2h59 phút, trợ lý gọi anh dậy để đi quay, tổng thời gian ngủ chỉ 12 phút. Trước khi rời nhà vào khoảng 3h, Trấn Thành vẫn giữ tâm trạng vui vẻ và pha trò với Hari Won.

Đây không phải lần đầu Trấn Thành chia sẻ tình trạng thiếu ngủ vì công việc. Tháng 7, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, nam MC cho biết anh trải qua ba ngày quay liên tục và chỉ ngủ khoảng ba tiếng/ngày.

Sau khi kết thúc công việc, Trấn Thành bồi bổ bằng cháo bào ngư và gà hầm sâm. "Tôi chỉ ngủ ba tiếng/ngày suốt ba đêm. Lịch quay liên tục và đây là cách tôi thưởng cho mình”.

Tình trạng này đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Trước đó nam đạo diễn đăng ảnh gương mặt mệt mỏi kèm dòng trạng thái: “Dạo này một ngày ngủ được có ba tiếng. Làm việc thâu đêm, chắc tôi xỉu quá”.

Hari Won cho biết Trấn Thành có nhiều đêm không ngủ vì lịch trình bận rộn.

Hari Won nhiều lần nhắc chồng nghỉ ngơi. Nữ ca sĩ cho biết có hôm dậy lúc 4h30 nhưng Trấn Thành vẫn xử lý công việc. Nam MC thường chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng để kịp hoàn thành lịch quay dày đặc.

Khi tham gia Running Man Vietnam, Trấn Thành xuất hiện với vẻ mệt mỏi, ít nói và không hoạt náo như thường lệ. Anh cho biết phải làm việc đến 4h sáng trước ngày ghi hình. Ở những thử thách sau, thể lực của nam MC giảm rõ rệt.

Trấn Thành cũng nhiều lần bị ghi lại cảnh tranh thủ ngủ trong hậu trường, trên xe hoặc giữa các sự kiện. Cuối năm 2025, hình ảnh đạo diễn Thỏ ơi ngủ gục khi ngồi ở hàng ghế đầu chương trình lan truyền trên mạng xã hội.

Nam MC chia sẻ anh có thể ngủ rất nhanh mỗi khi có thời gian nghỉ. Anh cũng chia sẻ một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của trợ lý là đánh thức anh đúng giờ: “Trợ lý nhận tiền nhiều nhất là tiền kêu tôi dậy”.

'Tôi hối hận'

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Trấn Thành cho biết anh từng hối hận vì nhận cùng lúc nhận quá nhiều dự án. “Lúc đầu tôi nghĩ: ‘Trời ơi, sao tự làm khổ mình quá, vừa làm Running Man, vừa làm Anh trai, vừa làm đạo diễn phim, điên đầu. Nhận Running Man xong, tôi thật sự hối hận”, anh nói.

Lịch trình dày đặc khiến đạo diễn phải liên tục chuyển đổi giữa các vai trò. “Tôi phải ‘tách não’. Hôm nay quay dự án này, sau đó lại đi quay gameshow. Đang làm đạo diễn, tôi phải tách mình ra để làm diễn viên”, anh nói.

Sau khi hoàn thành Thỏ ơi, Trấn Thành và nhà sản xuất xúc động vì đã xử lý được một kịch bản phức tạp trong thời gian ngắn. “Tôi ôm cô sản xuất, hai anh em gần như rưng rưng nước mắt. Chúng tôi không biết đã làm thế nào để hoàn thành kịch bản dày và phức tạp như vậy trong thời gian ngắn”, anh kể.

Khoảnh khắc Trấn Thành tranh thủ nghỉ ngơi ở sự kiện.

Trấn Thành cho rằng áp lực càng lớn càng khiến anh quyết tâm làm việc. “Tôi nghĩ tính mình là phải làm nhiều việc. Càng áp lực, tôi càng quyết tâm. Tôi thích làm cho đã cái ‘nư’ của mình, càng cực lại càng thích làm”, anh nói.

Nam đạo diễn nói anh thường xem nhẹ việc nghỉ ngơi khi bị cuốn vào công việc. “Ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu không quan trọng. Làm việc vui hơn, ngủ nhiều phí thời gian. Thiếu ngủ thì thiếu ngủ thôi”, anh chia sẻ.

Đạo diễn nghìn tỷ chia sẻ giai đoạn quay phim khiến anh căng thẳng và ăn uống thất thường hơn thời gian làm hậu kỳ. “Khi dựng phim, tôi lại ăn uống khoa học được. Giai đoạn đi quay nhìn tưởng cực nhưng đó là lúc đầu óc căng thẳng nhất, quá trình trao đổi chất trong cơ thể thấp nhất và tôi cũng hay ăn uống bừa bãi nhất”, anh nói.

Quá trình quay phim còn buộc Trấn Thành phải sáng tạo liên tục trước những vấn đề phát sinh. “Điều kiện quay khó, bối cảnh phải trả sớm, thời tiết mưa nắng, rồi áp lực từ diễn viên và nhiều vấn đề khác. Tôi phải xử lý mọi thứ trong áp lực. Ra hiện trường, tôi phải nghĩ đến những điều hay. Nếu không sáng tạo liên tục, mình khó quay được cảnh hay”, anh chia sẻ.

Lo lắng lớn nhất của Trấn Thành

Trấn Thành hiện hoạt động cùng lúc ở nhiều vị trí từ MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Anh đang bận rộn cho chương trình Tinh hà say hi, gần đây là Running Man và tất bật sản xuất dự án phim Tết 2027.

Trong chương trình Running Man, nam MC chia sẻ sức khỏe là điều khiến anh lo lắng nhất, "còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ”.

Đạo diễn chia sẻ từng hối hận vì nhận nhiều công việc cùng lúc.

Ngoài việc bị thiếu ngủ, Trấn Thành nói thể trạng sa sút, mắc thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống cổ. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham gia các chương trình cần vận động mạnh.

Khi trở lại Running Man Vietnam sau sáu năm, nam MC nói thêm anh từng hối hận ngay sau ngày ghi hình đầu tiên vì cơ thể không còn đáp ứng tốt như trước. “Chỉ sau ngày đầu tiên ghi hình, tôi hối hận, mệt đến nỗi thở như một con bò”, Trấn Thành kể.

Dù vậy, anh vẫn tiếp tục tham gia vì muốn thử thách bản thân và tìm lại cảm giác được vận động, tương tác với đồng nghiệp. Trấn Thành nói nếu từ chối chương trình chỉ vì lo ngại thể lực, anh có thể bỏ lỡ một trải nghiệm khiến bản thân tiếc nuối.

Bên cạnh áp lực sức khỏe, nam MC còn mang nỗi lo bị lặp lại và trở nên cũ trong nghề. Anh cho biết luôn quan sát những người xung quanh, kể cả các đồng nghiệp trẻ, để tìm thêm điều cần học hỏi.

“Tôi luôn học hỏi, không bao giờ tự cho là mình giỏi. Gặp gì trên đời cũng lao vào học, từ một người trẻ, một người nhỏ hơn, hay thậm chí một người mà nhìn là biết họ dở hơn mình. Biết đâu trong rất nhiều cái dở hơn mình, họ lại có một thứ giỏi hơn mình và cái đó đáng học”, Trấn Thành chia sẻ.

Chính tâm lý phải liên tục làm mới mình khiến anh duy trì cường độ công việc cao. Nam nghệ sĩ từng tự hỏi vì sao luôn đẩy bản thân đến giới hạn: “Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại ‘bào’ mình đến như vậy. Sau đó, tôi tìm được câu trả lời. Vì tôi được khán giả yêu thương”.