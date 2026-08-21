Sandra Bullock tiết lộ giai đoạn tăm tối khi bạn đời mắc bệnh hiểm nghèo

Xuất hiện trong tập mới của podcast SmartLess ngày 19/8, ngôi sao Hoa hậu FBI chia sẻ về quãng thời gin khó khăn khi bạn đời Bryan Randall âm thầm chiến đấu với bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Nhiếp ảnh gia qua đời ở tuổi 57 vào tháng 8/2023, sau ba năm chống chọi với căn bệnh.

Sandra Bullock và Bryan Randall. Ảnh: GC

Sandra Bullock cho biết những năm cuối đời của Randall vô cùng khó khăn, đến mức quá trình đau buồn của cô đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi anh qua đời.

"Với tình trạng của anh ấy lúc đó, cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi bắt đầu đau buồn vì Bryan từ bốn năm trước khi anh ấy qua đời. Có điều gì đó đã thay đổi", Bullock nói. Cô cho biết Randall "đã bị bệnh trong một nửa thời gian chúng tôi ở bên nhau".

"Người bạn đời của tôi đã rời đi từ rất lâu trước khi cơ thể anh ấy thực sự ra đi. Tôi không nghĩ mình từng đối diện với điều đó cho đến sau khi anh ấy qua đời, bởi bạn cứ như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ vậy", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngôi sao 62 tuổi cho biết cô vốn là người giỏi lập kế hoạch và thu xếp mọi việc khi chăm sóc người bệnh, bởi cha cô từng gặp tai nạn còn mẹ mắc ung thư, tuy nhiên quá trình này khó khăn hơn nhiều. "Tôi không sợ bệnh tật, có thể chứng kiến và chăm sóc mọi người. Nhưng tôi có hai đứa trẻ còn nhỏ cũng phải đối mặt với chuyện đó, đặc biệt là một bé gái coi Randall như cha", Bullock giải thích.

Bryan Randall bên hai con của Sandra Bullock năm 2018. Ảnh: Backgrid

Điều thử thách hơn nữa với nữ diễn viên là cô phải giữ kín bệnh tình của bạn đời theo mong muốn của anh. Randall từng yêu cầu Bullock không chia sẻ thông tin về căn bệnh với người khác. Vì vậy, cô phải âm thầm điều phối việc chăm sóc anh, tìm kiếm các loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm và những phương pháp điều trị phù hợp.

Vừa gánh vác những trách nhiệm đó, vừa chứng kiến sức khỏe của bạn đời ngày càng suy giảm, lại phải chăm sóc hai con nhỏ giữa đại dịch Covid-19 khiến Bullock cảm thấy mình đang trải qua "một sự kết hợp ba mặt thực sự rất u tối".

Gesine Bullock-Prado, em gái của nữ diễn viên, là người duy nhất biết về bệnh tình của Randall trong một thời gian. Sau đó, Bullock mới tâm sự với hai người bạn thân là Jennifer Aniston và Amanda Anka, vợ của nam diễn viên Jason Bateman.

Bởi vậy sau khi Randall qua đời, thông tin này khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ. Gia đình Randall cho biết anh đã "ra đi thanh thản sau ba năm chiến đấu với ALS". Người thân cũng nói Bryan ngay từ đầu đã lựa chọn giữ kín hành trình chống chọi với căn bệnh và những người yêu thương anh đã cố gắng hết sức để tôn trọng mong muốn đó.

Diễn viên Sandra Bullock. Ảnh: FilmMagic

Randall, vốn là người mẫu trước khi chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, gặp Bullock vào năm 2015. Cuối năm đó, cả hai công khai mối quan hệ khi cùng xuất hiện tại đám cưới của Jennifer Aniston và Justin Theroux. Sau đó, Randall chuyển đến sống cùng nữ diễn viên và cùng cô chăm sóc hai con nuôi Louis và Laila. Dù không kết hôn, cả hai gắn bó như một gia đình và Bullock từng gọi Randall là "tình yêu của đời tôi".

Khi bệnh tình của Randall ngày càng trở nặng, Bullock tạm rút lui khỏi sự nghiệp để chăm sóc anh. Sau khi Randall qua đời, một nguồn tin nói với People rằng nữ diễn viên tiếp tục dành thời gian ở nhà để chữa lành, ở bên các con và chăm sóc bản thân. "Cô ấy cần đảm bảo rằng bản thân và các con đang ở trạng thái tốt nhất trước khi quay trở lại công việc", người này cho biết.

Sau bốn năm vắng bóng, Sandra Bullock sẽ trở lại màn ảnh với Practical Magic 2, dự kiến ra rạp ngày 10/9. Hồi tháng 4, cô cũng gây chú ý khi gia nhập Instagram, sử dụng mạng xã hội để kết nối với bạn bè, người hâm mộ và quảng bá các dự án mới.