Nữ chính phim VTV "Bước chân vào đời" bức xúc tố đồng nghiệp nam quấy rối

Diễn viên Ngọc Thủy: "Tôi từng bị đàn anh động chạm cơ thể"

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Thủy chia sẻ lại hình ảnh cuộc trò chuyện của cô và một người bạn, nội dung về việc cô bị một đàn anh trong nghề quấy rối.

Theo đó, Ngọc Thủy viết: “Tôi từng bị một người anh lớn diễn viên trong nghề có hành vi động chạm cơ thể khi tôi hoàn toàn không đồng ý. Khoảnh khắc đó tôi thực sự hoảng sợ, rồi tìm cách bỏ chạy vì không biết phải phản ứng thế nào. Sau đó, tôi chọn im lặng”.

Nữ diễn viên cho hay, cô không muốn chia sẻ câu chuyện vì người quấy rối cô là đàn anh trong nghề, sự việc có thể ảnh hưởng đến công việc và tương lai của cô. Bản thân Ngọc Thủy cũng tìm cách hạn chế tiếp xúc với đàn anh nói trên để tự bảo vệ mình: “Tôi đã lựa chọn nuốt chuyện đó xuống để tiếp tục làm nghề. Tôi hạn chế nhận lịch quay ở công ty đó, tránh gặp mặt, thậm chí tôi đã phải mang bạn đi làm cùng cho đỡ sợ”.

Diễn viên Ngọc Thủy. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi chính người đàn anh này lại đem việc đã quấy rối cô đi kể như một chiến tích: “Nhưng điều khiến tôi không thể tiếp tục im lặng là: câu chuyện mà tôi từng phải chịu đựng trong sợ hãi lại được chính người đó mang ra kể như một trò đùa, như một câu chuyện mua vui”.

Ngọc Thủy bày tỏ sự bức xúc: “Đừng biến sự im lặng của người khác thành sự cho phép của mình. Tôi lên tiếng hôm nay vì tôi muốn bảo vệ chính mình, và cũng vì tôi không muốn bất kỳ ai khác phải rơi vào tình huống giống tôi rồi lại nghĩ rằng mình phải im lặng để được tiếp tục làm nghề”.

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, Ngọc Thủy tiếp tục công khai tin nhắn được cho là của người đàn anh kia gửi cho cô sau khi sự việc được chia sẻ. Trong tin nhắn, người đàn anh liên tục nói lời xin lỗi và khẳng định anh ta chỉ “vui vô tư”, “trêu bạo mồm” chứ “chưa hề có ý gì”, “chưa làm gì”. Người này cũng năn nỉ Ngọc Thủy xóa bài đăng vì sợ “ầm lên cũng không hay” và “thề không bao giờ như thế nữa”.

Nhưng trước những tin nhắn này, Ngọc Thủy thẳng thắn bày tỏ: “Anh xin lỗi vì anh thực sự nhận ra mình đã làm em tổn thương, hay anh chỉ xin lỗi vì anh muốn em xoá bài?

Nếu anh thực sự hiểu mình đã sai, tại sao từ đầu đến cuối anh chỉ xin lỗi về "lời nói trêu đùa”, và kêu em xoá bài, mà không xin lỗi và thừa nhận về hành vi động chạm vào cơ thể của em mà em đã phải chịu".

Nữ diễn viên cũng tuyên bố cô sẽ không xóa bài vì quan điểm của cô là: “Ranh giới cơ thể của một người là điều tối thiểu phải được tôn trọng”.

Chia sẻ của Ngọc Thủy đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả ủng hộ nữ diễn viên lên tiếng bảo vệ bản thân, phản đối những hành động không đúng mực mà cô đã chia sẻ.

Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2023, cùng lớp với các tên tuổi mới nổi như Long Vũ, Việt Pháp, Hà Anh. Cô từng gây chú ý khi vào vai Trang - em gái của Thương (Quỳnh Kool) trong Bước chân vào đời.