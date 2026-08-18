Hayden Panettiere đột tử nghi do sốc thuốc

Theo nội dung cuộc gọi 911 do Page Six thu được, một người bạn của Hayden Panettiere báo về phụ nữ trong tình trạng ngừng tim tại nhà riêng ở South Carolina lúc 13h51.

TMZ cũng thu được đoạn ghi âm điều phối, cho thấy nhân viên cấp cứu được cử đến hiện trường để hồi sức nạn nhân được cho là đã dùng thuốc quá liều. Dù được nỗ lực cứu chữa, Panettiere không qua khỏi và được xác nhận tử vong lúc 14h32.

Diễn viên Hayden Panettiere. Ảnh: People

Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy Panettiere là nạn nhân của hành vi phạm tội và những tình tiết xung quanh cái chết không có dấu hiệu đáng ngờ.

Nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được xác định. Theo TMZ, văn phòng giám định pháp y hạt Greenville tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 17/8 để làm rõ nguyên nhân.

Bạn trai lúc hợp lúc tan của Panettiere, Brian Hickerson, cũng được nhắc đến trong thông tin về những giờ cuối của diễn viên. Hickerson, người bắt đầu được cho là hẹn hò với cô từ năm 2018, đã bay từ Los Angeles đến South Carolina cùng Panettiere hôm thứ Bảy. Hiện chưa rõ Brian Hickerson có phải là người gọi cấp cứu hay không.

Cha của Panettiere, Skip Panettiere, xác nhận tin con gái qua đời vào Chủ nhật. Ông mô tả Hayden là "một ánh sáng phi thường" và người mang đến tình yêu, niềm vui cho những người xung quanh cũng như hàng triệu khán giả.

Nhiều đồng nghiệp cũ, trong đó có Melissa Barrera và Bethany Joy Lenz, đã bày tỏ sự tiếc thương và đăng lời tưởng niệm Panettiere trên mạng xã hội.

Hayden Panettiere từng vật lộn với chứng nghiện thuốc giảm đau và rượu trong quá khứ. Ảnh: Instagram

Panettiere từng công khai chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện thuốc giảm đau opioid, rượu và trầm cảm sau sinh. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, diễn viên Heroes cho biết cô được một người trong êkíp đưa cho những viên thuốc được gọi là "thuốc vui" từ năm 15 tuổi, trước các cuộc phỏng vấn. Khi đó, cô không nhận thức được những viên thuốc này có thể mở ra con đường dẫn đến chứng nghiện.

"Điều may mắn là tôi không thể để bản thân bê bối khi đang làm việc trên phim trường", diễn viên nói. "Nhưng mọi thứ liên tục vượt khỏi tầm kiểm soát khi tôi không ở phim trường. Càng lớn, ma túy và rượu càng trở thành những thứ mà tôi gần như không thể sống thiếu".

Sau khi sinh con gái Kaya năm 2014, Panettiere trải qua chứng trầm cảm sau sinh và ngày càng phụ thuộc vào rượu. Mối quan hệ của diễn viên với vị hôn phu, võ sĩ Wladimir Klitschko, cũng gặp nhiều khó khăn trong thời gian cô vật lộn với chứng nghiện và cuối cùng dẫn đến chia tay.

Hayden Panettiere sinh con gái với Wladimir Klitschko năm 2014. Ảnh: Instagram

Năm 2018, Panettiere đưa ra quyết định trao quyền nuôi con cho Klitschko để con gái có cuộc sống tốt nhất. Sau đó, cô từng nhập viện điều trị các vấn đề về sức khỏe liên quan đến việc lạm dụng rượu và dành tám tháng trong một trung tâm cai nghiện.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua các vai diễn truyền hình và điện ảnh. Cô được biết đến rộng rãi với vai Claire Bennet trong series Heroes (2006-2010) và Juliette Barnes trong series Nashville (2012-2018). Với vai diễn trong Nashville, Panettiere từng được đề cử giải Quả cầu vàng. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động âm nhạc và góp giọng trong nhiều ca khúc của phim. Đầu năm nay, Panettiere phát hành hồi ký This Is Me: A Reckoning kể về cuộc đời nhiều thăng trầm.