Vic khoe mặt mộc sau khi được 'phù thủy làn da' của Hollywood chăm sóc

Victoria tươi tắn khi rời thẩm mỹ viện hôm 26/6. Ảnh: GoffPhotos

Cựu thành viên nhóm Spice Girls được bắt gặp rời thẩm mỹ viện của chuyên gia chăm sóc da Keren Bartov ở khu Notting Hill hôm 26/6. Bà mẹ bốn con mặc áo ba lỗ khoe đôi tay săn chắc sau thời gian chăm chỉ luyện tập, kết hợp quần legging đen, đội mũ lưỡi trai và đi giày thể thao.

Vic để mặt mộc sau buổi trị liệu da và được chính Keren Bartov - người được mệnh danh là "phù thủy làn da" của Hollywood - tiễn ra tận cửa.

Nhà tạo mẫu 52 tuổi khoe vóc dáng mảnh mai trong bộ đồ tập màu đen. Ảnh: GoffPhotos

Keren Bartov là chuyên gia làm đẹp quen thuộc của nhiều ngôi sao như Beyoncé, Julia Roberts và Kim Kardashian. Gói chăm sóc da cá nhân kéo dài 90 phút tại phòng khám của bà ở Notting Hill có giá từ 400-700 bảng Anh.

Trong khi Vic ở London cùng con gái Harper, David Beckham đang có mặt tại Mỹ để theo dõi World Cup. Cựu danh thủ Anh được nhìn thấy trên khán đài theo dõi trận tuyển Anh hòa Ghana trước khi tới Miami cổ vũ tuyển Scotland. Con trai Cruz Beckham và bạn gái Jackie Apostel cũng đồng hành cùng anh trong chuyến đi.

Victoria Beckham ra về sau buổi trị liệu da ở London hôm 26/6. Ảnh: GoffPhotos

Ở diễn biến khác, mối quan hệ giữa gia đình Beckham và con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý. Brooklyn vừa đăng bài chúc mừng sinh nhật cha vợ, tỷ phú Nelson Peltz, kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật Nelson. Con yêu bố rất nhiều". Anh cũng xuất hiện trong loạt ảnh gia đình nhà Peltz tại Florida.

Động thái này được cho là càng làm nổi bật khoảng cách giữa Brooklyn và gia đình Beckham. Truyền thông Anh cho biết hai bên đã không trò chuyện với nhau hơn một năm. Brooklyn cũng không công khai chúc mừng sinh nhật hay Ngày của Cha dành cho David Beckham kể từ khi mâu thuẫn gia đình nổ ra.