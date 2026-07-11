Nhan sắc tuổi trăng rằm của Harper Beckham

Sinh năm 2011, con gái út nhà Beckham vừa đón sinh nhật hôm 10/7. Ở tuổi thiếu niên, Harper được nhiều người nhận xét ngày càng ra dáng thiếu nữ với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú và thần thái tự tin.

Harper nổi bật khi chụp ảnh cùng gia đình tại lễ vinh danh David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào tháng trước. Cô bé tựa như búp bê Barbie khi diện chiếc váy hồng do mẹ thiết kế và thả mái tóc suôn vàng tự nhiên.

Harper tươi tắn bên bố khi tham dự buổi khai trương cửa hàng pop-up của mẹ tại Miami gần đây. Công chúa nhà Beckham được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Càng lớn, Harper càng được cho là giống Victoria Beckham cả về ngoại hình lẫn gu thời trang. Trong tiệc sinh nhật ông ngoại hồi tháng 5, hai mẹ con thu hút sự chú ý với phong cách đồng điệu và những khoảnh khắc tạo dáng thân thiết.

Mỗi khi đi sự kiện hoặc dự tiệc, Harper thường chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, diện những thiết kế váy lụa đơn sắc với gam màu trung tính, tôn vẻ nữ tính và thanh lịch. Nhiều trang phục cô bé mặc do chính Victoria Beckham sáng tạo. Dù con gái luôn xuất hiện chỉn chu và sành điệu, Victoria cho biết cô không muốn Harper quá coi trọng ngoại hình. Trong cuộc phỏng vấn với Elle UK năm 2017, nhà thiết kế người Anh tiết lộ cô luôn dạy Harper rằng điều quan trọng nhất không phải là trở thành cô gái xinh đẹp hay thông minh nhất lớp, mà là sống tử tế và chăm chỉ.

Trong lễ trao Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật do Chính phủ Pháp dành cho Victoria hồi tháng 1, Harper diện váy đen kết hợp khăn choàng, tạo kiểu tóc xoăn mềm mại và lựa chọn tông màu trang phục đồng điệu với mẹ.

Trước đó hai tháng, cô bé xuất hiện dịu dàng trong chiếc đầm hồng pastel dáng dài tại bữa tiệc mừng David Beckham được phong tước hiệp sĩ.

Harper cũng là gương mặt quen thuộc ở các sự kiện của thương hiệu Victoria Beckham. Tại show diễn Xuân - Hè 2026 cuối năm ngoái, cô gây ấn tượng với vẻ ngoài duyên dáng và chững chạc

Khi đi du lịch, Harper ưu tiên những thiết kế phóng khoáng hơn. Cô bé mặc các mẫu váy hai dây thoải mái, trong đó có váy satin hồng thuộc bộ sưu tập của Victoria, trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Địa Trung Hải hồi tháng 5.

Góp mặt tại những sự kiện thể thao cùng bố, Harper chọn phong cách năng động, khỏe khoắn. Cô bé kết hợp quần jeans và áo quây, tạo vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn nữ tính khi tới chúc mừng câu lạc bộ Inter Miami - đội bóng David Beckham đồng sở hữu - vô địch MLS Cup vào tháng 12 năm ngoái.

Trong một buổi mua sắm với bố ở New York, Harper gây chú ý với phong cách đường phố tối giản, phối áo thun đen và quần jeans, và điểm nhấn là chiếc clutch da đan Bottega Veneta trị giá khoảng 3.100 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng).

Harper búi tóc gọn gàng, để mặt mộc nhưng vẫn rạng rỡ khi cùng bố đi thăm vườn ươm tại điền trang của gia đình ở Cotswolds, Anh.

Cô bé tuổi teen có chuyến du lịch riêng với bố ở Pháp vào đầu năm nay. Harper tạo dáng sành điệu khi đi trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Courchevel.

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai bố con trong chuyến du lịch biển năm ngoái.

Harper yêu thích hội họa, thời trang và cũng sớm bộc lộ niềm đam mê với lĩnh vực làm đẹp. Victoria Beckham tiết lộ con gái từng chuẩn bị hẳn một bài thuyết trình PowerPoint để thuyết phục mẹ ủng hộ ý tưởng xây dựng thương hiệu chăm sóc da dành cho tuổi teen. Dù gia đình đã có những bước chuẩn bị ban đầu như đăng ký nhãn hiệu, Harper hiện vẫn ưu tiên việc học trước khi theo đuổi dự án kinh doanh trong tương lai.