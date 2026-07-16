Đạo diễn duy nhất có doanh thu 2.000 tỷ đồng cầu cứu, xin được hỗ trợ khẩn cấp

Đạo diễn Trấn Thành tự nhận "già rồi" vì không còn khả năng từng có ở thời trẻ

Mới đây, MC, đạo diễn Trấn Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân về một nỗi băn khoăn rất đời thường: bản thân ngày càng khó học thuộc lời các ca khúc mới. Nam nghệ sĩ cho biết điều này khiến anh không khỏi bức bối và tự trách mình.

Trấn Thành kể, thời còn trẻ, anh có thể thuộc lòng trọn vẹn các album của những giọng ca nổi tiếng thế giới như Celine Dion, Mariah Carey hay Whitney Houston dù đều là các ca khúc tiếng Anh với giai điệu và ca từ không hề dễ nhớ. Thế nhưng hiện tại, anh gần như không thể học thuộc hoàn chỉnh một bài nhạc trẻ.

Nam MC cho biết đã tự đặt ra nhiều giả thuyết để lý giải tình trạng này. Theo anh, nguyên nhân không phải do quá bận rộn vì vẫn dành thời gian ngồi đọc lời và tập hát như trước. Cũng không phải vì thiếu yêu thích âm nhạc hiện đại, bởi anh đặc biệt yêu thích các sản phẩm của Grey D, tlinh và Wren Evans, đồng thời đánh giá cao cả giai điệu lẫn ca từ của những nghệ sĩ này.

Trấn Thành thổ lộ trên FBNV. Ảnh chụp màn hình FBNV ngày 15/7/2026

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng bác bỏ suy nghĩ cho rằng âm nhạc của thế hệ mới không còn phù hợp với mình. Anh cho biết vẫn cảm nhận được tinh thần của các ca khúc, vẫn có thể bắt nhịp và hát theo, đồng thời nhìn nhận nhiều sáng tác hiện nay có ca từ hay, giàu cảm xúc và không hề sáo rỗng.

Sau khi cân nhắc nhiều khả năng, Trấn Thành hài hước cho rằng nguyên nhân có lẽ xuất phát từ tuổi tác. Nam nghệ sĩ tự trêu mình rằng có thể "già rồi nên đầu óc chậm và ngu đi", đồng thời thừa nhận đây là giả thuyết khiến anh khó chấp nhận nhất.

Khép lại bài đăng, Trấn Thành đặt câu hỏi tới người hâm mộ rằng liệu có ai gặp tình trạng tương tự hay không. Anh cũng tò mò muốn biết các bạn trẻ hiện nay có còn dễ dàng thuộc lòng những ca khúc mới như các thế hệ trước và mong nhận được những chia sẻ, "bí quyết" để cải thiện khả năng ghi nhớ lời bài hát. Trấn Thành cũng gửi lời "cầu cứu" tới khán giả, bày tỏ sự tò mò không biết mọi người có gặp tình trạng khó thuộc lời các ca khúc mới như mình hay không: "Ai hỗ trợ giúp tôi với". Nam nghệ sĩ hy vọng sẽ nhận được những "bí quyết" giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học thuộc bài hát.

Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 5/2/1987 tại TP.HCM, là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt Nam. Anh có cha là người gốc Hoa và mẹ quê Tiền Giang. Ngay từ khi còn trẻ, Trấn Thành đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và theo học ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2006 khi giành giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, từ đó chính thức bước chân vào con đường hoạt động chuyên nghiệp với vai trò MC.

Trấn Thành luôn bận rộn với các dự án liên tục gần đây. Ảnh chụp màn hình FBNV ngày 15/7/2026

Nhờ lối dẫn duyên dáng, hoạt ngôn và khả năng ứng biến linh hoạt, Trấn Thành nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua hàng loạt chương trình ăn khách như Rap Việt, Người ấy là ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam, Nhanh như chớp… Không chỉ thành công trong vai trò người dẫn chương trình, anh còn gây ấn tượng với khán giả ở lĩnh vực hài kịch và điện ảnh. Trấn Thành từng tham gia lồng tiếng cho các bom tấn hoạt hình như Madagascar 3: Europe's Most Wanted và Despicable Me 2, cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật.

Ở mảng điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn khi chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Năm 2021, anh tham gia đồng sản xuất và đóng vai chính trong Bố già – bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé, đạt doanh thu kỷ lục và đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển Oscar. Tiếp nối thành công, năm 2023 anh ra mắt Nhà bà Nữ, tiếp tục lập kỷ lục doanh thu và gây nhiều tranh luận về đề tài gia đình, thế hệ. Đến năm 2024, tác phẩm Mai do anh đạo diễn và sản xuất tiếp tục khẳng định vị thế khi đạt doanh thu cao, củng cố tên tuổi Trấn Thành như một “đạo diễn trăm tỷ” của điện ảnh Việt. Năm 2026, Thỏ ơi!! của anh đã có doanh thu hơn 300 tỷ đồng, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn duy nhất có doanh thu 2.000 tỷ đồng với 5 phim điện ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của Trấn Thành cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh kết hôn với ca sĩ – diễn viên Hari Won vào cuối năm 2016. Sau nhiều năm hoạt động, Trấn Thành được đánh giá là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, không ngừng mở rộng vai trò từ MC, diễn viên hài đến nhà làm phim.