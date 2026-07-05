Vic - Becks tự hào 'có bốn đứa con tuyệt vời' sau 27 năm kết hôn

Vic viết: "Sau 27 năm chung sống, có bốn đứa con tuyệt vời và không biết bao nhiêu lần diện đồ đồng điệu cùng nhau, anh vẫn là tất cả của em. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Em yêu anh rất nhiều".

Vợ chồng David - Victoria

Đáp lại những lời ngọt ngào của bà xã, David cũng đăng lại ảnh cưới kèm loạt ảnh thời trẻ say đắm bên nhau: "29 năm đồng hành, 27 năm ngày cưới, em đã trao cho anh tất cả những điều anh từng ao ước. Thành tựu đáng tự hào nhất của chúng ta mãi mãi là gia đình nhỏ này. Anh yêu em, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới".

Becks và Vic kết hôn ngày 4/7/1999 tại lâu đài Luttrellstown, gần Dublin, Ireland. Đám cưới của họ có sự tham dự của các thành viên Spice Girls như Geri Halliwell, Melanie Brown, Emma Bunton và Melanie Chisholm, cũng như một số đồng đội của Becks tại Manchester United. Họ kỷ niệm ngày cưới chỉ một tuần sau khi Becks phẫu thuật cổ tay và xuất viện. Ca phẫu thuật này liên quan đến chấn thương từ khi anh bị gãy cổ tay trong trận đấu giữa Anh và Nam Phi năm 2003.

Becks - Vic thời trẻ.

Hôm 12/6, Beckham được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, ghi nhận những đóng góp giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Giữa tháng 5, anh trở thành người đầu tiên trong nhóm VĐV, cựu VĐV Anh quốc sở hữu khối tài sản vượt mốc một tỷ bảng, theo danh sách người giàu Sunday Times 2026. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản ròng của gia đình Beckham lên tới 1,185 tỷ bảng.

Siêu sao người Anh có danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra nguồn thu lớn mỗi năm. Một trong những tài sản nổi bật là CLB Inter Miami - đội bóng thuộc giải MLS nơi Lionel Messi đang thi đấu. Dự án bất động sản quy mô lớn quanh sân nhà Inter Miami cũng mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho cựu danh thủ Anh. Phần lớn các hợp đồng quảng cáo của ngôi sao này là quan hệ hợp tác dài hạn, trong đó nổi bật như hợp đồng trọn đời với Adidas, được ký lần đầu vào năm 2003, ước tính trị giá 115 triệu bảng Anh. Năm ngoái, Becks được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động cộng đồng.

Vợ chồng Becks - Vic và 3 con trong lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi tháng 6. Sự kiện này vắng mặt vợ chồng con trai cả Brookly Beckham.

Victoria Beckham cũng được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2026 do Time công bố ngày 15/4. Từ khi rời sân khấu âm nhạc, Victoria Beckham dần khẳng định bản lĩnh kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc. Bà mẹ bốn con thường xuyên được giới chuyên gia và công chúng khen ngợi bởi bản lĩnh vun vén gia đình và tài năng điều hướng hình ảnh "thương hiệu tỷ đô" trước mọi sóng gió.

Cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của Vic - Becks được xem là hình mẫu lý tưởng của giới giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, niềm vui của gia đình Becks không trọn vẹn khi mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả - Brooklyn Beckham - mãi chưa có dấu hiệu hóa giải. Ngoài Brooklyn, cặp vợ chồng còn có hai con trai Romeo, Cruz, và con gái út - Harper.