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Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố

Sự kiện: Sao Việt

Phương Oanh mix đồ sành điệu dạo phố; Luna Đào hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư vú; 'mẹ bỉm sữa' H'Hen Niê khoe rãnh bụng ấn tượng.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 1

Gia đình diễn viên Ốc Thanh Vân tận hưởng mùa đông Australia.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 2

Ca sĩ Luna Đào tiết lộ đã chuẩn bị hai năm để có thể "tặng mái tóc cho những người bạn đang chiến đấu với ung thư vú".

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 3

Diễn viên Thanh Thúy nhắn gửi con trai đầu lòng trước khi cậu lên lớp 12: "Mẹ không hy vọng con giỏi nhất, chỉ mong con luôn cố gắng hết sức và giữ được nụ cười trên hành trình trưởng thành".

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 4

Diễn viên Phương Oanh phối đồ gam trung tính chủ đạo, sử dụng sản phẩm từ các thương hiệu danh tiếng như Hermes, Bottega Veneta, Loro Piana.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 5

Ca sĩ Đoan Trang đưa con gái đi dạo chơi, ăn uống tại Hà Nội.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 6

Hoa hậu H'Hen Niê khiến nhiều khán giả trầm trồ bởi cơ bụng săn chắc sau 10 tháng sinh con gái đầu lòng.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 7

Người đẹp Tuệ Như - vợ ca sĩ Hồ Quang Hiếu - rạng rỡ khoe bụng bầu ở những tháng cuối.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 8

Hoa hậu Hương Giang khám phá cảnh sắc Colombia.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 9

Diễn viên Hương Giang tự hào khoe vợ chồng cô đã hoàn thành mục tiêu bơi 1 km trong 40 phút.

Ảnh sao 16/7: Phương Oanh sành điệu xuống phố - 10

Người mẫu, diễn viên Trang Nhung và chồng con vui chơi trên bãi biển.

Ảnh: FBNV

'Bé' Xuân Mai tái xuất sau 20 năm
'Bé' Xuân Mai tái xuất sau 20 năm

Ca sĩ Xuân Mai, nổi tiếng những năm thập niên 1990, trở lại ca hát sau thời gian dài đi Mỹ định cư, hôm 15/7.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/07/2026 00:01 AM (GMT+7)
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