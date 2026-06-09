Tuấn Hưng thông báo 'nóng'

Sáng 9/6, ca sĩ Tuấn Hưng thông báo tạm hoãn show Góc ban công - Vệt nắng, dự kiến diễn ra ngày 13/6 tại Cung Quần Ngựa (Hà Nội).

Theo nam ca sĩ, đây là quyết định không dễ dàng, nhưng vẫn phải thực hiện bởi mong muốn có thêm thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn nhất, từ phần âm nhạc, dàn dựng đến những tiết mục kết hợp đặc biệt dành cho khán giả.

Ca sĩ Tuấn Hưng tiết lộ thời gian qua bị stress và thiếu ngủ trầm trọng.

"Tuấn Hưng luôn tin rằng sự chờ đợi của khán giả xứng đáng được đáp lại bằng một đêm nhạc chỉn chu và nhiều cảm xúc. Chính vì vậy, thay vì cố gắng thực hiện khi mọi thứ chưa đạt được như kỳ vọng, Hưng lựa chọn lùi lại để có sự chuẩn bị tốt hơn. Thông tin về thời gian tổ chức mới sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian sớm nhất", nam ca sĩ thông báo.

Về phương án xử lý vé đã phát hành, ban tổ chức hứa hoàn tiền theo quy định cho khán giả. Ngoài ra, khán giả có thể giữ lại vé đã mua để sử dụng cho thời gian tổ chức mới của chương trình.

Qua thông báo, Tuấn Hưng xin lỗi quý khán giả, các nghệ sĩ khách mời cùng các đối tác vì sự thay đổi ngoài mong muốn này.

Cuối tháng 5, Tuấn Hưng công bố sẽ tổ chức đêm nhạc Góc ban công, muốn đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước. Live show được giới thiệu diễn ra vào tháng 6, quy mô khoảng hơn 600 khán giả.

Tuấn Hưng từng thành công với thương hiệu âm nhạc gần gũi, tổ chức ngay ở ban công nhà riêng.

Đây là cuộc hội ngộ của những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng Tuấn Hưng qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời: Ban nhạc Quả Dưa Hấu, ca sĩ Phúc Tiệp, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Hà Anh, Trần Mạnh Cường...

Năm 2018, live show Ngựa hoang dự kiến tổ chức tại địa điểm này nhưng không thành công, bị hủy vào phút chót khiến nam ca sĩ suy sụp và phải nhập viện. Quay trở lại địa điểm cũ, Tuấn Hưng thừa nhận lo lắng và bị ám ảnh bởi khó khăn của quá khứ.

Hiện tại, những đêm nhạc cá nhân quy mô nhỏ cũng không còn thực sự phù hợp với thị hiếu khán giả. Nam ca sĩ cũng trải qua quãng thời gian khó khăn, liên tục gặp vấn đề sức khoẻ.