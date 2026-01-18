Hà Anh Tuấn quỳ gối giữa gần 20.000 người

Sân khấu xoay 360 độ lần đầu có

Tối 17/1, live concert The Rose của Hà Anh Tuấn diễn ra tại sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng), với sự tham gia của khoảng 15.000 khán giả. Đêm nhạc không chỉ mang ý nghĩa tái ngộ, mà còn đánh dấu thời khắc hoàn thiện trọn vẹn triết lý âm nhạc anh theo đuổi suốt hơn 20 năm ca hát.

Nam ca sĩ cho biết ngay khoảnh khắc thăng hoa nhất khi đứng trên sân khấu Dolby Theatre (Hollywood), Hà Anh Tuấn nói điều anh nghĩ đến lại là Đà Lạt - nơi anh tin rằng luôn có những người kiên nhẫn chờ âm nhạc của mình.

Hà Anh Tuấn thăng hoa trên sân khấu được đầu tư tỉ mỉ.

Ê-kíp Hà Anh Tuấn chọn sân khấu xoay 360 độ với đường kính 25 m để mở rộng không gian, phá bỏ trật tự một chiều giữa nghệ sĩ và người xem. Đây là lần đầu kỹ thuật này xuất hiện trong một đêm diễn của Hà Anh Tuấn.

Biểu tượng hoa hồng gắn liền với nam ca sĩ cũng được nâng tầm. Hoa hồng xuất hiện ở nhiều vị trí trên sân khấu, phản ánh trọn vẹn tinh thần cốt lõi của The Rose. Sân khấu giữa hàng nghìn khán giả được chuẩn bị chỉn chu, tiếp tục cho thấy Hà Anh Tuấn cùng đội ngũ luôn mang đến những dấu ấn duy mỹ, độc bản.

Sân vận động Đà Lạt được lấp đầy bởi khán giả nhiều thế hệ. Hà Anh Tuấn dành thời gian giao lưu với một cặp đôi đặc biệt. Họ quen nhau nhờ những concert của Hà Anh Tuấn và quyết định đi tới hôn nhân. Khi Hà Anh Tuấn trở lại Đà Lạt sau 5 năm, hai khán giả hâm mộ anh dẫn con trai đến gặp thần tượng.

30 ca khúc và khoảnh khắc quỳ gối

The Rose của Hà Anh Tuấn đem đến cho khán giả setlist 30 ca khúc. Như thường lệ, các bài hát đa dạng về phong cách đến từ các thế hệ nghệ sĩ khác nhau, tập hợp nhiều trạng thái cảm xúc. Màn opening hoành tráng với Tháng mấy em nhớ anh và Hoa hồng đưa người xem vào không gian âm nhạc đầy tình tứ của Hà Anh Tuấn.

Với Phố mùa đông, Thành phố sương đến chuỗi song ca cùng Vũ, Hà Anh Tuấn kết hợp cùng các thế hệ sáng tác mới. Nửa sau concert là chất tự sự sâu lắng của ca sĩ khách mời Vũ Cát Tường với Em, Vết mưa, Từng là.

Hà Anh Tuấn và các khách mời.

Trên sân khấu, Vũ Cát Tường bày tỏ may mắn khi được ghé "vườn hồng" của Hà Anh Tuấn. Đó là hành trình âm nhạc được gieo trồng suốt hai thập kỷ. Đáp lại, Hà Anh Tuấn khen Vũ Cát Tường có trang phục đẹp.

Sự xuất hiện của Nguyễn Hùng và Hương Tràm tạo bất ngờ. Hà Anh Tuấn dành cho Nguyễn Hùng lời khen: “Đó là định nghĩa âm nhạc của người trẻ. Anh không khen Hùng là một người tài năng. Anh chỉ dành tặng cho Hùng một lời khen rất tâm huyết của anh, xin cảm ơn vì là một người yêu nước. Còn gì đẹp hơn sẽ luôn luôn ở đó, trong trái tim của những người yêu nước". Hà Anh Tuấn khen Còn gì đẹp hơn là bài hát hay nhất năm qua.

Hương Tràm thể hiện Em gái mưa và Cho em gần anh thêm chút nữa. Gần cuối show, Hà Anh Tuấn trò chuyện với khán giả. Anh nhắc khán giả giữ ấm giữa thời tiết lạnh của Đà Lạt. Khi nói về khán giả đồng hành từ ngày đầu nhưng giờ không còn, anh chia sẻ: "Giống như cánh hoa tàn là cánh hoa đẹp nhất. Chúng ta sẽ giữ lại tất cả, những điều ấy là tài sản vô giá của ký ức".

Bản hit của Nguyễn Hùng được khen hay nhất năm.

Ở cuối chương trình, âm nhạc của Phạm Toàn Thắng vang lên với Tháng tư là lời nói dối của em, Cứ thế, Chuyện của mùa đông. Hà Anh Tuấn nói cuộc đời đẹp nhất là âm nhạc, mỗi ngày anh hát, anh cất giấu tất cả gương mặt khán giả vào trái tim mình, chỉ biết đang sống xứng đáng, cuộc đời rất đáng sống.

Khi trình diễn ca khúc Chuyện của mùa đông , Hà Anh Tuấn khuỵu người, quỳ trên sân khấu, tạo khoảnh khắc xúc động.

"Nghệ sĩ được làm công việc mà họ say mê, đó là điều hạnh phúc lớn nhất đời rồi. Tuấn có được niềm hạnh phúc ấy và Tuấn luôn tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Đó là Tuấn được hát và được hát cho khán giả yêu mến âm nhạc của mình", Hà Anh Tuấn nói.

Quyên góp một tỷ đồng từ thiện

Hành trình của Sketch a rose ở Việt Nam, Mỹ, Australia, Singapore và bây giờ là The Rose tại Đà Lạt để lại những cảm xúc đẹp. Khán giả đến với Hà Anh Tuấn không chỉ vì giọng hát mà còn bị thu hút bởi những điều tử tế mà nam ca sĩ lan tỏa.

Trích doanh thu từ đêm nhạc để góp vào các hoạt động thiện nguyện là hành động đẹp quen thuộc của Hà Anh Tuấn. Đêm diễn ở Đà Lạt không ngoại lệ.

Hà Anh Tuấn giữa sân khấu hoa hồng khổng lồ.

Ở concert Đà Lạt, nam ca sĩ tuyên bố trích một tỷ đồng từ doanh thu đêm nhạc để hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM về quê đón Tết.

Sau chuyến thăm bệnh viện, anh kể với khán giả có những bệnh nhân vất vả đến mức không có chi phí để về quê. Có bệnh nhân về quê thăm nhà vài hôm vào ngày Tết rồi mãi mãi không trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. "Những câu chuyện ấy thật buồn và cảm xúc", nam ca sĩ nói.