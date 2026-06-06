Động thái của Hương Baby giữa lúc Tuấn Hưng đối mặt áp lực sức khỏe và tin đồn

Trên trang cá nhân, Hương Baby chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng trong chuyến nghỉ dưỡng giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình. Trong bức ảnh, cả hai nắm tay nhau dạo bước bên hồ nước, kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Cùng nắm tay qua cõi ta bà. Mình dìu nhau qua ngàn phong ba”.

Dù chỉ là những lời chia sẻ ngắn gọn, bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó, bền chặt của cặp đôi sau hơn một thập kỷ đồng hành.

Hương Baby và Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng và Hương Baby được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc, kín tiếng của làng giải trí Việt. Sau 12 năm chung sống, cả hai đã xây dựng tổ ấm viên mãn với ba người con. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, vợ chồng nam ca sĩ vẫn luôn đồng hành và dành cho nhau sự yêu thương, sẻ chia.

Nếu như trước đây Tuấn Hưng từng được biết đến với hình ảnh nghệ sĩ cá tính, phóng khoáng thì hiện tại, anh dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống bình yên bên vợ con. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2025, nam ca sĩ từng thừa nhận chính Hương Baby là người giúp anh thay đổi và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Thời gian gần đây, Tuấn Hưng liên tiếp đối mặt với nhiều áp lực về sức khỏe lẫn tinh thần. Nam ca sĩ từng nhiều lần phải nhập viện điều trị do tình trạng đau dạ dày kéo dài, xuất phát từ căng thẳng và thiếu ngủ. Có thời điểm, anh chia sẻ bản thân gần như phải vào viện mỗi ngày vì lịch trình dày đặc cùng những áp lực trong công việc.

Không chỉ vậy, hồi cuối tháng 5/2026, Tuấn Hưng còn trở thành tâm điểm chú ý khi chủ động thực hiện xét nghiệm ma túy và công khai kết quả trên mạng xã hội. Động thái này được nam ca sĩ thực hiện sau khi xuất hiện những đồn đoán thất thiệt liên quan đến việc sử dụng chất kích thích.

Hương Baby và Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Trong video được đăng tải, Tuấn Hưng ghi lại toàn bộ quá trình sử dụng que thử nhanh tại nhà. Kết quả hiển thị âm tính với các chất gây nghiện được sàng lọc. Nam ca sĩ cho biết anh muốn minh bạch thông tin, đồng thời chấm dứt những suy diễn thiếu căn cứ ảnh hưởng đến hình ảnh và cuộc sống cá nhân.

Theo chia sẻ của Tuấn Hưng, việc liên tục đối mặt với tin đồn trong thời điểm sức khỏe không ổn định khiến anh không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, nam ca sĩ lựa chọn đối diện sự việc bằng thái độ thẳng thắn và công khai.

Bên cạnh những vấn đề về thể chất, Tuấn Hưng còn trải qua cú sốc tinh thần lớn khi mẹ qua đời. Tại một sự kiện diễn ra vào cuối năm 2025, nam ca sĩ không giấu được xúc động khi nhắc đến quãng thời gian cô đơn, mất phương hướng sau biến cố gia đình. Anh cho biết âm nhạc cùng sự yêu thương của người thân chính là nguồn động viên giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhiều khán giả cho rằng sự đồng hành bền bỉ của Hương Baby chính là điểm tựa quan trọng giúp Tuấn Hưng vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Bởi vậy, dòng chia sẻ "Mình dìu nhau qua ngàn phong ba" của bà xã nam ca sĩ không chỉ là lời bày tỏ tình cảm, mà còn được xem như sự khẳng định cho hành trình sát cánh bên nhau của cả hai sau nhiều biến cố.