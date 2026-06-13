Khoảnh khắc ấm áp của Tuấn Hưng bên vợ và các con trong bữa cơm gia đình

Hành trình tiếp theo của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" có sự xuất hiện của hai gia đình mới: Gia đình Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân và gia đình Em bé MinHee nói tiếng Anh.

Tập 10 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" chính thức lên sóng, bên cạnh sự xuất hiện của các gia đình mới, buổi gặp mặt của các gia đình khu vực phía Nam cũng đã mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Không còn là những màn chăm con thông thường, tập mới nhất chứng kiến loạt "bóc phốt" chấn động từ hội các ông bố và màn "vạch áo cho người xem lưng" không nể nang của các nhóc tì.

Tuấn Hưng có quá khắt khe với con?

Trái ngược với không khí hài hước của các nhà khác, gia đình nam ca sĩ Tuấn Hưng lại mang đến một màu sắc vô cùng ấm áp và sâu sắc. Trong buổi sáng dạy các con rửa xe đạp, Tuấn Hưng đã tự tay chỉ dẫn cho các nhóc tì một cách vô cùng tỉ mỉ.

Nếu như với cô công chúa Son và em út Sâm, ông bố cá tính có phần nhẹ nhàng hơn, thì với anh cả Su Hào, Tuấn Hưng lại có những kỳ vọng và yêu cầu cao hơn một chút. Trong một vài khoảnh khắc, nam ca sĩ có vẻ nghiêm khắc với cậu cả.

Tuấn Hưng khi dạy các con rửa xe.

Ông bố nổi tiếng chia sẻ: "Đối với Su Hào thì không phải là Hưng đang cố ép Su Hào khó hơn so với Son hay với Sâm. Nhưng mà dẫu sao thì cũng là anh cả mà... Bạn ấy có thể không phải là một người giỏi, không phải là một người nhanh nhẹn, nhưng mà đã là một người đàn ông, một người con trai thì chí ít đầu tiên phải chăm chỉ và kiên trì".

Chính sự ân cần và những trải nghiệm thực tế này đã giúp các bé nhà Tuấn Hưng học được cách tự lập và thấu hiểu hơn.

Minh chứng là sau cả một buổi sáng bận rộn, cả nhà mới ngỡ ngàng phát hiện ra đã quên nấu bữa trưa. Sau khi xin được 3 suất cơm của ekip, Tuấn Hưng thử lòng các con bằng cách bảo bố không đói để nhường cơm cho các con.

Tuấn Hưng và vợ con bên mâm cơm gia đình.

Chẳng cần đợi bố nhắc, các nhóc tì đã ngay lập tức chủ động nhường và sẻ chia phần ăn của mình để cả nhà có thể cùng nhau quây quần. Khoảnh khắc mâm cơm muộn nhưng đầy ắp tiếng cười và tình thương chính là câu trả lời ngọt ngào nhất cho hành trình khôn lớn của các con.

Gia đình Phí Ngọc Hưng trở lại, thế lực mới MinHee đổ bộ chiếm sóng

Sự trở lại đầy mong đợi của gia đình Phí Ngọc Hưng và Mỹ Nhân. Netizen không khỏi trầm trồ trước visual ngày càng thăng hạng của cả nhà, đặc biệt là cô bé Bona nay đã lớn tướng, biết lắng nghe và ra dáng chị cả chăm em. Tuy nhiên, thử thách lần này của ông bố trẻ sẽ nhân đôi áp lực vì có sự xuất hiện của em út Boni còn rất nhỏ.

Gia đình Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn spotlight tuần này lại chính là em bé MinHee (gia đình bố Trung - mẹ Quỳnh Anh). Ngay khi vừa xuất hiện, MinHee đã chứng minh đẳng cấp "cây hài" thế hệ mới với khả năng bắn tiếng Anh như gió và phong thái "bà cụ non" lém lỉnh.

Cô bé đã có màn "vạch áo cho người xem lưng" khiến mẹ Quỳnh Anh sượng trân trên sóng truyền hình: "Bố dậy sớm nhất nhà, mẹ thì hay ngủ muộn và dậy muộn... Bố dạy con làm bài tập, trong lúc đó thì mẹ ở ngoài bấm điện thoại... Bố nấu ăn ngon, mẹ nấu cháy đồ ăn".

Chưa dừng lại ở đó, khi mẹ Quỳnh Anh vào bếp trổ tài làm bữa sáng, MinHee phũ phàng thốt lên: "Con sợ mẹ làm hỏng".

Đỉnh điểm của sự tấu hài là khi bố Trung đùa dọa mua roi mây treo tường để răn đe lúc mẹ vắng nhà, MinHee lập tức "bắt bài" cực tỉnh: "Có các chú quay phim ở đây bố không dám lấy đâu!".

Đăng Khôi, Phí Ngọc Hưng nhớ vợ "khóc ướt gối", Tuấn Dương trái ngược

Ngay từ những phút đầu tiên tại "Ngày hội phụ huynh", không khí đã cực kỳ rộn ràng khi các gia đình vừa xuất hiện đã va phải một "thế lực" siêu hút mắt: chú gấu mascot siêu đáng yêu của nhãn hàng Hygiene. Trong khi các gia đình khác đều hào hứng rủ nhau vào check-in, giao lưu ôm ấp bạn gấu, thì "biến cố" lại xảy ra với hai ái nữ nhà Tuấn Dương.

Vốn có nỗi sợ "truyền kiếp" với mascot từ Tập 6, Nami và Suli lập tức đứng hình, không dám tiến lại nhận kẹo. "Người lạ thì không sợ, gấu thì sợ!" - Lucie Nguyễn cảm thán trước phản ứng của con gái.

Sau một hồi được bố Dương động viên "Đây là bạn, an toàn, không sao cả!" thậm chí còn làm mẫu để các con tin tưởng mình, Nami đã vượt qua nỗi sợ, mạnh dạn bắt tay với bạn gấu khổng lồ.

Gia đình Đăng Khôi.

3 gia đình gặp gỡ, các em bé đều tỏ ra hào hứng, mừng rỡ trước những người bạn mới. Các ông bố thì có cơ hội tâm sự với nhau sau sau hành trình chăm con một mình. "Anh đang thắc mắc là mấy hôm vừa rồi mọi người trải nghiệm ra sao?" - Đăng Khôi đặt vấn đề.

Phí Ngọc Hưng cho biết ngày nào các con cũng khóc vì nhớ mẹ, Đăng Khôi kể "đêm nào cũng khóc ướt gối" vì nhớ vợ. Riêng ông bố GenZ Tuấn Dương thì trái ngược hoàn toàn, anh cảm thấy ổn trong mọi tình huống.

Tại ngày hội tập trung, các gia đình còn cùng tham gia các thử thách thú vị chương trình đặt ra: Thử thách quan sát thiên về trí nhớ, thử thách cắm hoa dành cho các mẹ, thử thách pha trà sữa tặng vợ dành cho các ông bố…

Rất nhiều khoảnh khắc hài hước đã diễn ra, dần rút ngắn khoảng cách giữa các gia đình. Các ông bố trở nên thân thiết hơn, các bạn nhỏ hào hứng vì có người chơi cùng. Đây là một trong những thành công mà ekip "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" đã duy trì suốt 5 mùa phát sóng.

Khép lại Tập 10, "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" không chỉ mang đến những tràng cười sảng khoái từ loạt phát ngôn "chấn động" của dàn nhóc tỳ, mà còn để lại những khoảng lặng vô cùng đắt giá về sự trưởng thành. Liệu những "thế lực nhí" sẽ còn mang đến những phát ngôn chấn động nào? Các gia đình sẽ còn phải đối mặt với những thử thách gì phía trước?

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.