“Bí mật” của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng

Năm 2014, Tuấn Hưng từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định lập gia đình ở thời điểm sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Hương Baby (tên thật Trần Thu Hương) vốn là một "hot girl" nổi tiếng Hà Nội, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng kinh doanh.

Sau khi lập gia đình, Hương Baby dần lui về hậu trường để chăm sóc tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh. Trong khi đó, Tuấn Hưng vẫn miệt mài với nghệ thuật, tham gia các chương trình biểu diễn, gameshow và thực hiện nhiều dự án âm nhạc.

Vợ chồng Tuấn Hưng - Thu Hương và 3 con. Ảnh: FBNV

Trải qua tròn một giáp bên nhau, cặp đôi hiện là cha mẹ của ba nhóc tỳ đáng yêu lần lượt là bé Su Hào (sinh năm 2014), bé Son (sinh năm 2017) và bé Sâm (sinh năm 2019).

Trên trang cá nhân, cả hai thường đăng tải hình ảnh cả gia đình cùng đi du lịch, chơi thể thao hay tận hưởng những bữa cơm ấm cúng. Dù đều có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Tuấn Hưng và Hương Baby vẫn cố gắng giữ cho các con một tuổi thơ bình yên.

Mới đây, giọng ca Nắm lấy tay anh chia sẻ hình ảnh đưa các con đi du lịch kèm những dòng tâm sự: “Bố mẹ sẽ cố gắng cho các con được học được biết và trải nghiệm cuộc sống bởi đó sẽ là những giá trị bền vững tạo nên tương lai của các con. Tay con phải tự chèo tự lái con thuyền của chính mình, dù đi tới bất cứ nơi đâu hay neo đậu chỗ nào thì đó cũng chính là quyết định từ chính sự nỗ lực và khả năng bản thân mình. Hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là thấy con trưởng thành từng ngày”.

Trước đây, ca sĩ Tuấn Hưng cũng từng nhiều lần chia sẻ về cách nuôi dạy các con. Dù không đặt ra một nguyên tắc quá cứng nhắc nhưng qua những lần trò chuyện và chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy họ rất văn minh trong cách dạy con mình.

3 con của Tuấn Hưng: Su Hào (sinh năm 2014), bé Son (sinh năm 2017) và bé Sâm (sinh năm 2019). Ảnh: FBNV

Ca sĩ Tuấn Hưng từng khẳng định, anh không muốn các con lớn lên trong tâm thế "con nhà có điều kiện". Dù gia đình khá giả, các con vẫn được dạy biết quý trọng giá trị của đồng tiền, không đòi hỏi vật chất quá mức và phải học cách tự lập từ nhỏ.

Nam ca sĩ cũng cho rằng, những bài học quan trọng nhất không nằm ở trường lớp mà đến từ cách cha mẹ ứng xử hằng ngày. Vì vậy, vợ chồng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian ăn cơm, trò chuyện và vui chơi cùng các con.

Tuấn Hưng nhiều lần chia sẻ mỗi con có một tính cách riêng, vì vậy cha mẹ không nên áp đặt. Thay vì ép con theo mong muốn của người lớn, anh và vợ luôn quan sát để phát hiện sở trường, từ đó định hướng phù hợp.

Theo Tuấn Hưng, trẻ con học rất nhanh từ hành động của người lớn. Vì thế, anh cho rằng muốn con lễ phép, sống tích cực thì trước hết cha mẹ phải là người cư xử chuẩn mực, biết giữ lời hứa và có trách nhiệm.

Nam ca sĩ từng thừa nhận mình là người khá nghiêm khắc trong việc dạy con, tuy nhiên sự nghiêm khắc đi kèm với giải thích để con hiểu đúng sai, thay vì quát mắng hay đánh đòn. Bản thân Tuấn Hưng yêu thể thao nên thường đưa các con tham gia các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đạp xe, bóng đá... Anh tin rằng những trải nghiệm thực tế sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, tự tin và bản lĩnh hơn.

Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Trong gia đình, Hương Baby thường đóng vai trò gần gũi, lắng nghe và chia sẻ với các con, còn Tuấn Hưng là người giữ nguyên tắc. Sự cân bằng này giúp việc dạy con không quá cứng nhắc nhưng vẫn có khuôn khổ. Và vợ chồng Tuấn Hưng không đặt mục tiêu các con phải đạt thành tích xuất sắc bằng mọi giá. Điều họ mong muốn hơn là các con lớn lên khỏe mạnh, có nhân cách tốt, biết yêu thương và sống có trách nhiệm.

Từng phải đối diện với không ít tin đồn và những giai đoạn áp lực vì công việc, ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby vẫn luôn đồng hành bên nhau trong suốt 12 năm về một nhầ. Đến nay, cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bền chặt, viên mãn cùng ba người con.

Mới đây, nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới, ca sĩ Tuấn Hưng đã có những trải lòng về hôn nhân: “Có lẽ, để viết về cuộc hôn nhân đã qua thì rất nhiều điều để viết. Có nhiều lắm những kỷ niệm vui buồn trong 12 năm qua mà chúng mình cùng nhau trải qua, vun đắp để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn người vợ kém 12 tuổi của mình vì đã luôn yêu thương, chiều chuộng và chấp nhận cả những điều chưa hoàn thiện ở anh. Đối với Tuấn Hưng, Thu Hương không chỉ nhẹ nhàng mà còn tạo cho anh sự vững tâm để tu sửa mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Anh yêu em rất nhiều và chúc cho tình yêu của chúng mình sẽ luôn bền vững, nhẹ nhàng và ở đó luôn có bình yên và hạnh phúc”, Tuấn Hưng nhắn gửi vợ.

Tuấn Hưng và Thu Hương đã có 12 năm về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, bà xã của Tuấn Hưng cũng bày tỏ: “Nhanh quá, vèo cái đã yêu nhau được 14 năm và làm vợ làm chồng được 12 năm rồi. Hôm nay kỉ niệm 12 năm ngày cưới, chúc cho gia đình mình luôn hạnh phúc và chúng mình mãi mãi yêu thương nhau nhiều như bây giờ nha. Cảm ơn bố Tuấn Hưng vì tất cả, vì luôn yêu thương mấy mẹ con hết mực và thấu hiểu cho mẹ nhiều điều”.

Tổ ấm của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng hiện không chỉ viên mãn về mặt tinh thần mà còn rất vững vàng về kinh tế. Được biết, vợ chồng Tuấn Hưng hiện đang sở hữu loạt bất động sản giá trị trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến các khu vực khác, với tổng trị giá ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.