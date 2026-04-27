Nỗ lực hát live của 32 ca sĩ trước 50.000 khán giả

32 anh tài trưng trổ trong đêm “tốt nghiệp”

Ở đêm diễn lần thứ 9, để làm mới mình và khiến người hâm mộ không thấy nhàm chán là bài toán khó đối với ban tổ chức. Thời tiết tại Hưng Yên mưa ngắt quãng, song không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và trải nghiệm đêm nhạc.

Vẫn là những ca khúc quen thuộc như Hỏa ca, Super Star, Tình yêu ngủ quên, Trống cơm, Mưa trên phố Huế… được chia thành các chương Lửa, Cổ tích, Lắng đọng, Văn hóa và dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cảm xúc. Hơn 6 giờ đồng hồ, nhiều bài nhạc được phối lại hoặc thêm thắt tình tiết để khuấy động đám đông.

Không khí trở nên sục sôi hơn khi khán giả được nghe NSND Tự Long đọc vang Nam quốc sơn hà và một phần trong ca khúc Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam: "Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân/ Vượt lên trong bão táp đã trăm lần/ Mang cả bốn nghìn năm vào trận thắng/ Cho Việt Nam tươi sáng mãi mùa xuân".

Sự đặc biệt của đêm nhạc là 32 anh tài đều có đất thể hiện ca khúc solo. Các nghệ sĩ chia làm nhiều nhóm, sau khi diễn solo sẽ diễn ca khúc nhóm. Mở đầu nhóm Huyền thoại là các cái tên kỳ cựu như Bằng Kiều “đãi” fan bằng Cơn mưa băng giá , “phú ông” Tự Long thể hiện Bèo dạt mây trôi…

Với nhóm Anh tài sục sôi, bản rock Cô đôi thượng ngàn của Hoàng Hiệp khiến các khán đài như nổ tung. Ở nhóm Đa sắc, bản hit I love you của Bùi Công Nam lần đầu được đưa vào concert và được nhiều nghệ sĩ trình bày như Jun Phạm, HuyR, Tăng Phúc… Nhóm Quý ông đa tình, Liên Bỉnh Phát chiếm “spotlight” khi diễn Nhường hạnh phúc cho anh cùng bạn gái Ngọc Kayla - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc. Anh kết màn bất ngờ bằng cách cõng người yêu nằm trên vai. Nhiều fan khen ngợi cả hai trình diễn “cháy”, là cặp trai tài gái sắc.

Các anh tài đều có sân khấu solo ấn tượng.

Làm các khán đài nhún nhảy, hò hét là màn trình diễn solo Khúc tình nồng của BB Trần, thuộc nhóm Anh tài bí ẩn. Với đôi cánh thiên thần cỡ lớn cùng bộ đầm lấp lánh bước ra, BB Trần đã mang đến “Đảo hoa hậu” mini. Dàn anh tài và khán giả cùng lên sân khấu “xập xình” theo điệu nhạc.

Được chờ đợi nhất trong nhóm Nam thần rực lửa là Soobin. Sau 8 đêm diễn Giá như , lần này nam ca sĩ mang đến sân khấu Mục hạ vô nhân - ca khúc lồng ghép nghệ thuật Hát xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại mang đến cho ca sĩ nhiều giải thưởng trong năm 2026.

Sân khấu live và những điều tiếc nuối

Concert là “lễ tốt nghiệp” khép lại hành trình hai năm của chương trình. So với các đêm diễn trước đó ở miền Bắc, chất lượng âm thanh được cải thiện. Tuy vậy vẫn có những tiết mục phần âm thanh bị chói, lấn át giọng hát của nghệ sĩ. Phần ánh sáng vẫn luôn là điểm đáng khen ngợi trong concert của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hầu hết nghệ sĩ thể hiện phần hát live ấn tượng, đặc biệt là các giọng ca có thế mạnh vocal như Thanh Duy, Soobin, Quốc Thiên, Bằng Kiều... Phần sau đêm nhạc, một số trường hợp vẫn phụ thuộc hát đè nhưng vẫn chấp nhận được.

Thực tế, việc trình diễn số lượng bài hát lớn khiến một số tiết mục bị cắt ngắn, tạo cảm giác vội vàng, ít quãng nghỉ. Nhiều khán giả nói không có thời gian kịp lấy lại sức vì các tiết mục dồn dập, liên tục.

Tranh thủ quãng thời gian giao lưu ít ỏi, các nghệ sĩ lồng ghép những chiêu trò, kết hợp tung hứng mảng miếng để "bơm" nhiệt cho fan. Như hình ảnh Bùi Công Nam viết chữ "I love You" trên cơ bụng, Duy Khánh "tiểu phẩm" cùng Jun Phạm hay những bộ cánh "có một không hai" lung linh từ BB Trần.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng không biểu diễn vì lý do cá nhân, song vẫn có mặt để hoàn thành “tốt nghiệp” cùng 32 anh tài.

Tổng thể, Gai Home concert vẫn mang lại trải nghiệm đáng nhớ, giúp người hâm mộ nhìn lại hành trình hai năm đã qua với những sân khấu hoành tráng.

Nghi thức tốt nghiệp diễn ra trong nụ cười và nước mắt, đánh dấu sự khép lại trọn vẹn của hành trình năm 2024. Một số nghệ sĩ vẫn "nợ" nón tốt nghiệp là "hint" đầy ẩn ý, hứa hẹn chuyến tàu mang tên "Gai" sẽ còn tiếp tục với những điểm đến bất ngờ hơn nữa.

Sau đêm diễn thứ 9, nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn chương trình có thêm “lễ tốt nghiệp” tại TPHCM để khép lại hành trình trọn vẹn hơn. Cũng có ý kiến cho rằng việc dừng lại ở thời điểm hiện tại là hợp lý, khi các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ cần hướng đến chiến lược dài hạn, mở ra mùa tiếp theo. Nếu gặp lại, người hâm mộ và 33 nghệ sĩ có lẽ sẽ tái ngộ ở những concert “họp lớp”.