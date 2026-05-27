Tuấn Hưng: 'Tôi đang ở giai đoạn biến động nhiều về tâm lý'

Thời gian qua, Tuấn Hưng gặp vấn đề sức khỏe, nhiều lần nhập viện vì suy nhược nhưng vẫn dốc tâm sức tổ chức concert Góc ban công, dự kiến diễn ra tối 13/6, tại cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Dịp này, anh chia sẻ về con đường âm nhạc cũng như cuộc sống đầy biến động ở tuổi U50 khiến tinh thần bị ảnh hưởng.

- Điều gì khiến anh quyết định thực hiện liveshow 'Góc ban công' ở thời điểm được coi là mùa thấp điểm?

- Tôi là người sống thiên về cảm xúc. Nhiều thành tựu đến từ sự bộp chộp, vô tư nhưng ngược lại cũng có những quyết định khiến mình bứt rứt vì xảy ra quá nhanh. Lần này, tôi ban đầu suy nghĩ khá nhiều nhưng sự động viên của anh em nghệ sĩ đã giúp tôi vượt qua tất cả. Mọi người nói: "Cứ làm đi, cát-xê tính sau, tập trung chuyên môn trước đã".

Thực sự, tôi không tự tin lắm nhưng vẫn chọn làm vì thấy chim cứ bị nhốt trong lồng mãi, không được hót, cuộc sống nhàm chán lắm. Tôi chấp nhận "đi cày" chăm chỉ hơn để có tiền chuẩn bị cho show. Sự sát cánh, chia sẻ rủi ro của đơn vị đồng hành cũng khiến tôi yên tâm.

Ca sĩ Tuấn Hưng.

- Anh bây giờ có gì khác so với thời tự nhận là con ngựa bất kham khi làm show ở cung thể thao Quần Ngựa cách đây 8 năm?

- Năm 2018, khi làm liveshow Ngựa hoang, tôi là con ngựa bất kham nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Trải qua bao sóng gió, tôi trở thành chú ngựa hiền lành hơn nên tin rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn khi trở lại cung thể thao Quần Ngựa với concert Góc ban công.

Thực ra, chẳng ai thay đổi được tính cách, ông trời sinh ra như thế nào thì suốt đời sẽ như thế. Chỉ là ở thời điểm và độ tuổi này, những kinh nghiệm, sự từng trải giúp tôi có bản lĩnh cất bớt cái tôi, hoàn thiện mình hơn, không để cảm xúc lấn át lý trí.

- Anh từng nói mình trải qua cảm giác cô đơn, cô độc còn bây giờ thì sao?

- Tôi vẫn cố gắng dùng âm nhạc để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, tôi đang ở giai đoạn biến động về tâm lý khi phải đối mặt nhiều biến cố, trách nhiệm và suy nghĩ. Từ ngày mẹ mất, bố tôi cứ ốm lên ốm xuống, nay viện này mai viện khác. Cuộc sống gia đình đảo lộn vì hình bóng của bà quá lớn trong khi các cháu đang ở giai đoạn cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Tôi co lại, sống nội tâm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn còn nhiều day dứt với âm nhạc, anh em.

Những cảm xúc trong tôi cứ mâu thuẫn, lẫn lộn. Một mặt, tôi chỉ muốn bình yên, ở bên gia đình nhiều hơn nhưng mặt khác, lại không thể bỏ sự nghiệp. Tôi muốn cùng anh em xây dựng những show diễn chất lượng để vực nhau lên nhưng cũng sợ viễn cảnh bỏ nhà đi liên miên, gặp anh em bạn bè nhiều phải ngồi lai rai rồi nhỡ đâu show lỗ vốn, không mang lại điều gì. Nhiều lúc, tôi thấy đầu mình cứ rối như mớ bòng bong.

- Anh làm thế nào để khỏa lấp nỗi buồn, sự lo lắng ở tuổi U50?

- Tôi không còn kiểu buồn chuyện này rồi tìm chuyện khác khỏa lấp như hồi trẻ nữa. Mọi buồn vui, tâm tư của tôi bây giờ đều hiện trong ánh mắt. Có lần, một sư thầy ở Nepal gọi tôi ra và nói: "Tôi nhìn thấy trong mắt cậu mọi thứ vẫn chưa dứt điểm. Nếu cậu cứ như thế thì dù mẹ cậu ở đâu nhìn xuống cũng không vui". Người thân, bạn bè cũng từng nói với tôi điều đó. Thế nhưng, đâu phải lúc nào lý trí hiểu thì trái tim cũng nghe theo ngay được, cái gì cũng cần có thời gian. Trong khi đó, hình bóng của mẹ quá lớn với cả gia đình, nhìn góc nào trong nhà cũng thấy sự hiện hữu của mẹ nên tôi càng khó vượt qua.

Sợ mình không kiềm chế được cảm xúc nên khi làm concert Góc ban công, tôi không dám đưa vào kịch bản nhiều ca khúc về mẹ. Tôi nghĩ có tuổi rồi, không nên bộc lộ mọi nỗi buồn trên sân khấu nhưng nếu bị chạm đúng mạch, chắc tôi sẽ không kìm được nước mắt. Giống như hôm tham gia concert Anh trai vượt ngàn chông gai, khi hát tốp ca Mẹ yêu con, tôi nhìn sang Jun Phạm rơm rớm nước mắt là khóc theo, không hát được một câu nào.

Thời gian khiến tôi thấy dễ chịu nhất trong ngày là buổi sáng. Sau khi đưa các con đi học, tôi thường ngồi một mình ngoài vườn để viết nhạc, viết sách. Với tôi, đó là một cách thiền.

Tuấn Hưng bên ba con Su Hào, Son và Sâm.

- Anh nghĩ thế nào về việc tìm đến các bác sĩ, chuyên gia tâm lý để tháo gỡ những suy nghĩ trong lòng?

- Bạn bè nhiều người bảo tôi có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, khuyên cẩn thận. Tôi không biết đó là bệnh gì, chỉ thấy bản thân vẫn vui vẻ với gia đình, làm việc bình thường chứ không phải kiểu chán đời rồi lao vào ăn nhậu nên không suy nghĩ nhiều.

Tôi đã đi khám tổng quát nhưng chưa đi khám tâm lý vì rào cản, sợ nghệ sĩ làm gì cũng bị để ý, thổi phồng, nhỡ đâu người ta bảo Tuấn Hưng đi khám thần kinh thì nghe cũng hãi.

- Gần đây, anh chia sẻ nhiều về việc mình phải ra vào viện nhiều lần vì vấn đề sức khỏe, tình hình cụ thể như thế nào?

- Tôi ăn uống bình thường, thậm chí rất tốt nhưng hay bị suy nhược cơ thể. Tôi đã đi khám tổng quát nhưng không thấy vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ chỉ khuyên thay đổi nhịp sống. Từ ngày bớt thức khuya, chuyển sang đi ngủ sớm từ 9h tối và thức dậy lúc 5h sáng, tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhiều.

Tuấn Hưng bên bà xã Hương Baby.

- Bà xã đồng hành với anh như thế nào ở giai đoạn này?

- Người đàn ông nào cũng cần sự ủng hộ tinh thần từ vợ. Khi hai vợ chồng đồng lòng thì mọi thứ dễ giải quyết hơn nhiều. Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi không có mâu thuẫn hay tranh cãi và sống rất bình yên bên nhau.

Vợ tôi ăn chay trường đã bốn năm và có lẽ vì thế cô ấy trở nên nhẹ nhàng, bớt nóng tính. Khi vợ đằm tính hơn, tôi cũng đằm theo. Mỗi ngày, tôi thường ăn chay cùng vợ một bữa vào buổi trưa. Điều đó giúp cải thiện sức khỏe đồng thời tăng sự kết nối giữa hai vợ chồng.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ bí quyết lớn nhất để giữ hạnh phúc gia đình là chồng đưa hết tiền cho vợ, để cô ấy thoải mái tiêu gì thì tiêu. Từ ngày tôi làm việc đó, không khí gia đình tự khắc vui hơn hẳn, chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau. Tôi hay đùa nếu giờ vợ thả mình ra đường chắc cũng không biết đi đâu vì làm gì có tiền trong người (cười).

- Ở tuổi U50, anh còn mong mỏi điều gì?

- Bây giờ, tôi không có nhu cầu nhiều lắm liên quan đến tiền, chỉ cần đủ sống được. Khi làm show, tôi nghĩ nếu kiếm thêm được là tốt, lỗ một ít cũng không sao, quan trọng là anh em được đồng hành, làm cùng nhau những điều hay ho.

Tuấn Hưng sinh năm 1978, từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các ca khúc như Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh.Ngoài ca hát, Tuấn Hưng từng tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Anh kết hôn với Hương Baby năm 2014. Cô tên thật Trần Thu Hương, sinh năm 1990, từng là hot girl đình đám ở Hà Nội, cùng thời với Huyền Baby, Hạnh Sino, Linh Rin. Cô từng hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên trước khi lấy chồng và sinh lần lượt ba con Su Hào (11 tuổi), Son (7 tuổi), Sâm (5 tuổi). Người đẹp hiện chủ yếu phát triển kinh doanh, thỉnh thoảng nhận lời diễn thời trang hoặc diễn xuất trong MV của chồng.

