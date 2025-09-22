'Tử chiến trên không' thu 65 tỷ đồng sau 3 ngày

Tử chiến trên không và Mưa đỏ tiếp tục dẫn đầu

Sau ba ngày cuối tuần (19-21/9), thị trường điện ảnh Việt ghi nhận cuộc đua phòng vé kịch tính giữa các tác phẩm trong nước lẫn quốc tế.

Dữ liệu từ Box Office Vietnam cho thấy Tử chiến trên không, bộ phim hành động lấy ý tưởng vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử vượt lên đầu bảng doanh thu trong ngày.

Ngày Chủ nhật 21/9, Tử chiến trên không đạt doanh thu 22,73 tỷ đồng, bán 230.526 vé qua 4.249 suất chiếu, đẩy Mưa đỏ xuống vị trí thứ hai về doanh thu trong ngày. Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim ghi nhận mức thu 56,3 tỷ đồng, tương ứng 574.508 vé trên 10.525 suất chiếu.

Tổng doanh thu bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất đang vào khoảng 65 tỷ đồng. Dù không bứt tốc mạnh mẽ như Mưa đỏ, tác phẩm có Thái Hòa, Kaity Nguyễn... vẫn là top 1 phòng vé hiện tại và nhiều tuần sau đó.

Mưa đỏ, hiện tượng phòng vé suốt nhiều tuần qua, vẫn cho thấy sức bền. Tác phẩm lịch sử lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị thu 8,5 tỷ đồng trong ngày 21/9 với 88.649 vé và 2.043 suất chiếu. Ba ngày cuối tuần, phim mang về 21,95 tỷ đồng từ 229.025 vé qua 5.084 suất chiếu, đưa tổng doanh thu lũy kế tiến sát cột mốc 700 tỷ đồng. Đây là kỷ lục khó phá của dòng phim lịch sử nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.

Tử chiến trên không đang dẫn đầu phòng vé.

Loạt dự án Việt hụt hơi

Trái ngược với hai cái tên dẫn đầu, nhiều bộ phim Việt khác đang chật vật trước khán giả. Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, phần tiếp nối từng gây chú ý với màu sắc hài - kinh dị, vẫn chật vật.

Trong ngày Chủ nhật, phim thu 831,22 triệu đồng, bán 9.003 vé trên 334 suất chiếu. Doanh thu trọn ba ngày cuối tuần cũng dừng ở mức 2,18 tỷ đồng với 23.826 vé, chật vật hướng đến cột mốc 100 tỷ đồng phòng vé.

Khế ước bán dâu là một trong số ít tác phẩm kinh dị 18+ của Việt Nam còn trụ lại ở nhóm giữa phòng vé sau cuối tuần 19-21/9. Trong ngày Chủ nhật 21/9, phim thu 530,26 triệu đồng, bán 6.391 vé qua 392 suất chiếu. Tính trọn ba ngày cuối tuần, Khế ước bán dâu đạt 1,44 tỷ đồng, tương ứng 17.835 vé trên 801 suất chiếu.

Phim kinh dị Việt 18+ đang hụt hơi ngoài phòng vé.

So với hai đầu tàu Tử chiến trên không và Mưa đỏ, con số này khiêm tốn vì ra rạp giữa lúc thị trường rạp Việt gay gắt. Dự án của đạo diễn Lê Văn Kiệt đang tiến đến mốc doanh thu 16 tỷ đồng.

Ở nhóm dưới, tình hình còn ảm đạm hơn. Cô dâu ma, dự án kinh dị Việt - Thái từng được kỳ vọng tạo bất ngờ chỉ ghi nhận 4,67 triệu đồng doanh thu trong ngày Chủ nhật với 46 vé và 31 suất chiếu. Tổng doanh thu cuối tuần của phim dừng ở 32,92 triệu đồng, bán vỏn vẹn 291 vé sau 34 suất chiếu. Phim thu khoảng 11,5 tỷ đồng sau hơn 3 tuần ra rạp.

Doanh số trên cho thấy thị hiếu khán giả đang ngày càng khắt khe với các phim kinh dị nội địa. Nội dung của phim cũng bị đánh giá thấp, không đủ sức cạnh tranh với tác phẩm hành động như Tử chiến trên không.

Càng đáng báo động hơn là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu. Ngày 21/9, phim chỉ bán 7 vé, thu 841 nghìn đồng trên 15 suất chiếu. Toàn bộ ba ngày cuối tuần, doanh thu của tác phẩm đạt vỏn vẹn 1,98 triệu đồng, với 17 vé sau 9 suất chiếu. Phim thu tổng 150 triệu đồng sau gần 10 ngày phát hành. Số liệu trên cho thấy sự thất bại gần như tuyệt đối về cả nội dung lẫn chiến dịch tiếp thị. Phim càng thảm bại hơn sau drama Cát Phượng tự chê phim dở.

Bức tranh phòng vé Việt vì vậy phân hóa rõ rệt. Tử chiến trên không và Mưa đỏ kéo thị trường nội địa lên cao, trong khi phần lớn các dự án còn lại chững hoặc thất bại, tạo khoảng cách lớn giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại.

Điều này phản ánh sự thay đổi khẩu vị của khán giả. Người xem sẵn sàng chi tiền cho những bộ phim nội dung tốt, được đầu tư nghiêm túc và không dễ dãi với các sản phẩm thiếu điểm nhấn.

Phim ngoại giữ thị phần, chuẩn bị cho cuộc đua mới

Dù phim Việt đang có nhiều điểm sáng, khối phim ngoại vẫn chứng minh sức cạnh tranh ổn định. Đứng thứ ba phòng vé cuối tuần là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng, tác phẩm kinh dị nổi tiếng của hãng Warner Bros. Phim thu 1,43 tỷ đồng trong ngày Chủ nhật và đạt 4,54 tỷ đồng trong ba ngày, với tổng 42.512 vé trên 1.651 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 36,4 tỷ đồng. Đây là con số tạm ổn nếu so với mặt bằng phim kinh dị tại Việt Nam giai đoạn này.

Xếp tiếp theo là Đại chiến xứ sở cối xay gió ghi nhận doanh thu cuối tuần trên 1 tỷ đồng. Một số phim khác như Ma chải đầu, Băng đảng quái kiệt 2 hay Trăm dặm tử thần duy trì mức doanh thu vài trăm triệu đồng, vừa đủ giữ vị trí ở rạp và phục vụ tệp khán giả riêng.

Đồi hành xác là phim kinh dị gắn nhãn T18 tiếp theo ra rạp.

Tuần tới, thị trường sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh mới khi hàng loạt bom tấn quốc tế đồng loạt đổ bộ. Nổi bật nhất là Trận chiến sau trận chiến, tác phẩm có sự góp mặt của Leonardo DiCaprio và kinh phí lên tới 115 triệu USD, hứa hẹn trở thành điểm nhấn phòng vé toàn cầu.

Bên cạnh đó là bốn bộ phim ngoại đa dạng thể loại: Exit 8: Ga tàu vô tận, Nhà búp bê của Gabby, Năm của anh, ngày của em và Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze, đáp ứng đủ từ hành động, kinh dị đến hoạt hình.

Đáng chú ý, điện ảnh Việt cũng có thêm ẩn số mới với Đồi hành xác, bộ phim 18+ của đạo diễn Lương Đình Dũng. Tác phẩm này dự kiến thu hút sự quan tâm bởi đề tài kinh dị và tên tuổi đạo diễn từng ghi dấu ở nhiều liên hoan phim. Sự xuất hiện của Đồi hành xác cùng loạt phim ngoại khiến phòng vé Việt tuần tới hứa hẹn náo nhiệt, mở ra giai đoạn cạnh tranh trực diện giữa phim nội lẫn phim ngoại.