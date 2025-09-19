'Tử chiến trên không sẽ là một bom tấn'

Hứa hẹn là một bom tấn

Phim điện ảnh Tử chiến trên không có buổi công chiếu đầu tiên tại Hà Nội, vào tối 18/9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Buổi ra mắt phim thu hút đông đảo giới làm phim, khán giả, truyền thông.

Tác phẩm do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, xoay quanh vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam 1978, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hoà) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân và đại tá Kiều Thanh Thuý - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân (giữa) tham dự buổi công chiếu tại Hà Nội.

Sau buổi công chiếu, nhiều khán giả, nhà sản xuất, nhà làm phim dành lời khen cho phim điện ảnh đầu tiên xoay quanh đề tài không tặc. Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân kiêm Phó trưởng ban Chỉ đạo sản xuất phim điện ảnh Mưa đỏ có những lời chia sẻ về Tử chiến trên không .

"Cảm ơn đạo diễn Hàm Trần và ê-kíp Tử chiến trên không đã cho chúng tôi một buổi chiếu phim thật là gay cấn, hồi hộp ngay từ phút đầu đến khi bộ phim kết thúc. Chúng tôi nghĩ rằng Tử chiến trên không cũng sẽ là bom tấn", Đại tá Nguyễn Thu Dung chia sẻ.

Là một trong những khách mời của buổi chiếu sớm Tử chiến trên không , NSND Lê Khanh không giấu được xúc động khi chứng kiến “đứa con” mới của Điện ảnh Công an nhân dân ra mắt khán giả.

NSND Lê Khanh dành lời khen cho Tử chiến trên không .

“Tôi hồi hộp không kém ê-kíp vì biết đề tài này khó và áp lực, nhưng Tử chiến trên không cuốn hút từ đầu đến cuối, không cho khán giả kịp thở. Phim đáp ứng kỳ vọng của một tác phẩm là khơi dậy tình yêu quê hương, trân trọng sự sống và gửi gắm thông điệp vì hạnh phúc con người. Đây là bộ phim được đầu tư nghiêm túc, dàn diễn viên làm việc vượt sức mình, khiến tôi thật sự xúc động và tự hào”, NSND Lê Khanh nói.

Cân bằng yếu tố căng thẳng và yếu tố gây cười

NSƯT Quang Thắng cũng có mặt tại buổi ra mắt phim Tử chiến trên không tại Hà Nội. Sau khi xem xong, nam nghệ sĩ khẳng định đây là phim hành động nghẹt thở, khó lường ngay từ khi bắt đầu.

"Chúng tôi vừa xem xong một bộ phim nghẹt thở đúng nghĩa. Từ trước đến nay tôi xem phim Việt, tôi thường đoán được cái kết, nhưng với Tử chiến trên không , tôi không đoán trước được sự việc trong phim", NSƯT Quang Thắng nói.

Anh chia sẻ ấn tượng với vai diễn của nam diễn viên Tiểu Bảo Quốc. "Tôi là diễn viên hài nên tôi rất thích hài. Những chi tiết hài trên máy bay làm giảm không khí căng thẳng trong phim. Đạo diễn khôn khéo đưa những tình tiết hài hước vào trong phim, góp phần khiến phim nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn", NSƯT Quang Thắng chia sẻ.

Dàn diễn viên Tử chiến trên không ra mắt khán giả Hà Nội.

Sự kiện còn trở nên đặc biệt hơn bởi sự xuất hiện của những nhân chứng từng có mặt trên chuyến bay "định mệnh” năm đó là cựu tiếp viên hàng không Lê Hằng và cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại.

Nhân chứng lịch sử - cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại không giấu nổi xúc động khi chứng kiến câu chuyện mình chứng kiến, được tái hiện trên màn ảnh. “Bộ phim khiến tôi thực sự bồi hồi, như được trở lại những năm tháng công tác. Có lúc xem mà người tôi run lên. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy Thanh Sơn trong vai cảnh vệ tái hiện hình ảnh của mình ngày trước. Không chỉ anh, mà cả các diễn viên khác cũng diễn rất tốt, tác phong nhanh nhẹn tái hiện đúng dáng vẻ của chúng tôi năm xưa", cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại nói.

Dàn diễn viên phim Tử chiến trên không chia sẻ về vai diễn của mình với khán giả Hà Nội.

Cựu tiếp viên hàng không Đàm Thị Lệ Hằng cho rằng các diễn viên đã tái hiện rất chân thật tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ hành khách của bà và các đồng nghiệp năm xưa, khi tất cả dành trọn thanh xuân cống hiến cho ngành hàng không Việt Nam.

Tại phần giao lưu, dàn diễn viên của bộ phim cũng có nhiều chia sẻ chân thật và cảm xúc. Diễn viên Thái Hòa cho biết: “Tôi từng đóng nhiều dạng vai, nhưng Long trong Tử chiến trên không là trải nghiệm hoàn toàn khác. Vai diễn này giúp tôi nhìn sâu hơn vào nỗi sợ, sự hung hãn và cả những góc khuất của con người, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ cướp có súng”.

Nhà sản xuất Tử chiến trên không cho biết toàn bộ dàn diễn viên đều tự thực hiện các cảnh hành động, ít khi cần đến diễn viên đóng thế. "Từng tham gia nhiều cảnh hành động nhưng khi vào Tử chiến trên không tôi thực sự ngưỡng mộ các đồng nghiệp của mình. Tất cả đều phải quay trong không gian cực kỳ chật hẹp, nhiều người thậm chí đã đổ máu thật chứ không chỉ kỹ xảo. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tâm huyết và nỗ lực của toàn bộ ê-kíp”, diễn viên Hiếu Nguyễn - cơ trưởng trong phim chia sẻ.

Diễn viên Hiếu Nguyễn (trái) khẳng định các diễn viên ít sử dụng diễn viên đóng thế cho các cảnh quay hành động.

Diễn viên Thanh Sơn cũng có những chia sẻ về Tử chiến trên không . Anh cho rằng khán giả và đồng nghiệp sẽ thấy một Thanh Sơn "rất khác" - Thanh Sơn đóng phim hành động. "Trước đây mọi người quen tôi qua các vai tâm lý hay lãng mạn, còn lần này là căng thẳng, mồ hôi, máu và những pha đối đầu trong khoang máy bay chật hẹp. Tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ xem khán giả đón nhận mình thế nào trong hình ảnh mới này”, Thanh Sơn nói.

Diễn viên Kaity Nguyễn thì chọn cách khéo léo giữ kín chi tiết để khán giả tự trải nghiệm, nhưng cũng không quên “nhắc khéo”: “Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều vì muốn mọi người tận hưởng trọn vẹn bộ phim, nhưng chỉ muốn nhắc khán giả nhớ thở khi xem phim".