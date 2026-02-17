Những phim Việt nào được mong đợi năm 2026?

Không chỉ xoay quanh thị trường phim Tết, nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản đang rục rịch hoàn tất hậu kỳ hoặc chuẩn bị ra mắt, hứa hẹn tạo nên cuộc đua nhiều màu sắc trên màn ảnh rộng.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến ra mắt 8/2026. Ảnh: NSX

Theo một số chuyên gia phát hành phim, xu hướng chủ đạo của điện ảnh Việt vẫn là những câu chuyện đời thường, đề cao yếu tố gia đình và bản sắc vùng miền. Tuy nhiên, điểm mới của năm nay nằm ở sự trở lại của dòng phim hành động, huyền sử và trinh thám – những thể loại vốn từng được xem là “khó ăn” tại thị trường trong nước nhưng đang dần thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Một trong những dự án nhận được nhiều chú ý là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, tác phẩm huyền sử do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, với phần hành động do Johnny Trí Nguyễn đảm nhiệm. Phim lấy bối cảnh thời kỳ hậu Đinh Tiên Hoàng, xoay quanh hành trình của bảy tráng sĩ mang trọng trách bảo vệ linh cữu nhà vua giữa những thế lực thù địch.

Đáng chú ý, Johnny Trí Nguyễn tái xuất điện ảnh sau gần một thập kỷ vắng bóng, đồng thời tiếp tham gia vào quá trình thiết kế các màn võ thuật. Theo ê-kíp, dàn diễn viên phải trải qua thời gian dài tập luyện với kiếm và gươm để đảm bảo tính chân thực cho từng cảnh quay. Sự góp mặt của các gương mặt như Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Đỗ Hải Yến hay Tuấn Trần cũng giúp dự án trở thành một trong những “ẩn số” của phòng vé năm nay.

Ở một hướng đi khác, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục khẳng định phong cách riêng với Thám tử Kiên 2 – phần tiếp theo của loạt phim trinh thám cổ trang từng gây chú ý. Nhân vật Kiên, do diễn viên Quốc Huy thủ vai, tiếp tục bước vào những vụ án phức tạp trong bối cảnh thế kỷ 19, bên cạnh người đồng hành Hai Mẫn.

Đạo diễn cho biết kịch bản phần hai được mở rộng quy mô và lấy cảm hứng từ chất liệu văn học, đồng thời bổ sung nhiều tuyến nhân vật mới nhằm tăng chiều sâu cho câu chuyện. Với việc dòng phim trinh thám vẫn còn hiếm trên màn ảnh Việt, dự án được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn khác biệt.

Anh hùng do Thái Hòa đóng chính. Ảnh: NSX

Không chỉ có các phim cổ trang hay trinh thám, điện ảnh 2026 còn ghi nhận sự trở lại của dòng phim đời thường pha hài với dự án Anh hùng do diễn viên Thái Hòa đóng chính. Phim kể về một người đàn ông bình thường vô tình trở thành “người hùng quốc dân”, từ đó phải đối mặt với hàng loạt tình huống tréo ngoe. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, nhưng được phát triển theo hướng chính kịch xen lẫn hài hước, phù hợp với thị hiếu đại chúng.

Trong khi đó, dự án Tài đánh dấu lần tái hợp giữa Mai Tài Phến và ca sĩ Mỹ Tâm sau thành công của Chị trợ lý của anh. Phim khai thác bối cảnh miền sông nước, kết hợp yếu tố hành động và tâm lý, xoay quanh nhân vật người đàn ông mang nhiều bí mật trong quá khứ. Dù nhà sản xuất chưa công bố ngày phát hành cụ thể, dự án vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ sức hút của dàn diễn viên.

Tài của Mỹ Tâm dự kiến ra mắt tháng 3/2026. Ảnh: NSX

Một cái tên khác cũng được chú ý là Đại tiệc trăng máu 8, do Charlie Nguyễn sản xuất và Phan Gia Nhật Linh đạo diễn. Tiếp nối tinh thần của phiên bản trước, phim giữ mô-típ nhiều nhân vật cùng tham gia một trò chơi công khai bí mật cá nhân, nhưng lần này được đẩy lên mức kịch tính hơn khi yếu tố sinh tồn xuất hiện. Sự trở lại của các gương mặt quen thuộc cùng dàn diễn viên mới hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu tâm lý căng thẳng trên màn ảnh.

Giới chuyên môn nhận định, sự đa dạng thể loại trong năm 2026 phản ánh nỗ lực thay đổi của điện ảnh Việt sau thời gian dài phụ thuộc vào một số dòng phim quen thuộc. Từ hành động, huyền sử đến trinh thám hay chính kịch đời sống, các nhà sản xuất đang cố gắng mở rộng khẩu vị khán giả và tìm kiếm hướng đi mới. Cuộc cạnh tranh sắp tới vì thế không chỉ nằm ở doanh thu, mà còn là cuộc đua về sáng tạo nội dung và dấu ấn riêng của từng nhà làm phim.

Với hàng loạt dự án được đầu tư mạnh tay, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là giai đoạn chuyển mình của điện ảnh Việt, khi khán giả có nhiều lựa chọn hơn và các nhà làm phim buộc phải đổi mới để giữ chân người xem trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.