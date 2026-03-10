Trấn Thành đóng vai gì trong bom tấn cổ trang Hàn Quốc?

Trấn Thành vừa chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có sự tham gia của Park Bo Gum. Anh cho biết sẽ đảm nhận vai Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) – tổng quản của An Đông Đô hộ phủ dưới thời nhà Đường.

Để chuẩn bị cho nhân vật trong dự án cổ trang quy mô lớn này, Trấn Thành cho biết anh phải học và làm quen với ba ngôn ngữ khác nhau, gồm Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ.

Trấn Thành trong buổi đọc kịch bản với dàn sao Hàn Quốc.

Chia sẻ về cơ hội lần này, Trấn Thành bày tỏ sự hào hứng và tự hào khi được tham gia dự án điện ảnh lớn của Hàn Quốc. "Thành sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh thân thương đã yêu mến và tin tưởng trong suốt 2 thập kỷ làm nghề vừa qua", Trấn Thành chia sẻ.

Kai: Thanh kiếm của Godumankhan lấy bối cảnh giai đoạn sau khi vương triều Cao Câu Ly sụp đổ. Phim xoay quanh một người đàn ông mất ký ức, bị biến thành nô lệ và tham gia vào đại hội quyết đấu nhằm giành lấy thanh kiếm huyền thoại. Tác phẩm được giới thiệu là dự án hành động cổ trang hoành tráng, kết hợp yếu tố lịch sử và võ thuật.

Park Bo Gum đóng chính bộ phim.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật của Hàn Quốc. Park Bo Gum vào vai chính Chilseong - võ sĩ mất trí nhớ bị đưa vào đấu trường nô lệ sau khi Cao Câu Ly sụp đổ. Nhân vật hứa hẹn cho thấy hình ảnh mới của Park Bo Gum với ánh mắt kiên định cùng những màn đấu kiếm ấn tượng ngay cả trong tình huống khắc nghiệt.

Trong khi đó, Joo Won đảm nhận vai Gye Pil Hyeok, chiến binh lạnh lùng đại diện cho người Đột Quyết tham gia đại hội quyết đấu giữa các liên minh. Đây là chiến binh lạnh lùng, mạnh mẽ, tham gia liên minh và nổi bật với những cảnh hành động sử dụng song kiếm.

Ngoài dàn diễn viên chính, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn. Choi Gwi Hwa đảm nhận vai đại tộc trưởng người Khiết Đan, Park Myung Hoon vào vai cựu lính gác thành Liêu Đông, Lee Soon Won đóng quân sư của người điều hành đại hội quyết đấu.

Ngoài ra, Jung Jae Young vào vai thủ lĩnh lực lượng phục quốc Goguryeo (Damul Army), còn Lee Sun Bin đảm nhận vai Maya, một thành viên của lực lượng này với hình ảnh mạnh mẽ và nhiều cảnh hành động ấn tượng. Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim sẽ mang đến nhiều cảnh hành động quy mô lớn cùng những màn đấu kiếm kịch tính, hứa hẹn tạo nên một câu chuyện sử thi hấp dẫn trên màn ảnh.