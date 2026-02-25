Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Sau dịp nghỉ Tết, "Thỏ ơi" của Trấn Thành vẫn dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hiện vượt mốc 277 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Việc phim gây sốt giúp dàn diễn viên trẻ trong phim được chú ý, trong đó là vai nam chính do Trần Lê Vĩnh Đam đảm nhận.

Trong phim, Vĩnh Đam vào vai Thế Phong, một doanh nhân trẻ lịch lãm và phong độ - chồng của Hải Linh (Lyly thủ vai). Tuy nhiên bí mật về nhân vật này dần được hé lộ, tạo nên những cao trào ở cuối phim.

Lần đầu đóng phim điện ảnh nhưng lại được Trấn Thành tin tưởng giao vai chính, Vĩnh Đam thừa nhận chịu áp lực. Ở những phân cảnh nội tâm, thân mật, anh phải nhờ đạo diễn Trấn Thành chỉ dẫn nhiều.

Trần Lê Vĩnh Đam sinh năm 2004 tại TP.HCM. Anh sở hữu chiều cao 1m92. Năm 2023, anh bắt đầu được chú ý khi giành nam vương một trường đại học tại TP.HCM.

Nhờ chiều cao cùng ngoại hình sáng, Vĩnh Đam nhanh chóng nổi tiếng lên trên mạng xã hội. Tuy nhiên khoảng cuối năm 2023, Vĩnh Đam vướng tranh cãi liên quan đến phát ngôn bị cho là thiếu nhạy cảm với cộng đồng LGBTQ+.

Thời điểm đó, anh phải công khai xin lỗi, giải thích phát ngôn nhắm đến một cá nhân cụ thể, đồng thời trả lại danh hiệu nam vương và rút khỏi một số hoạt động thương hiệu.

Sau ồn ào, Vĩnh Đam gần như vắng bóng trên truyền thông. Năm 2024, anh tham gia chương trình The Next Gentleman nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn. Kể từ đó Vĩnh Đam vẫn duy trì hoạt động người mẫu, đồng thời thử sức với một số dự án diễn xuất nhỏ.

Tại buổi ra mắt "Thỏ ơi", Trấn Thành cho biết anh lựa chọn Vĩnh Đam hoàn toàn dựa trên sự phù hợp với nhân vật. Nam đạo diễn tiết lộ Vĩnh Đam phải trải qua vòng casting khá khắt khe trước khi được giao vai chính. Về những ồn ào trong quá khứ, Trấn Thành nói có thể xuất phát từ sự bồng bột của tuổi trẻ. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân khi còn trẻ từng có không ít phát ngôn thiếu chín chắn. Bởi vậy, đạo diễn mong khán giả sẽ lắng nghe từ nhiều phía.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bộ phim của Trấn Thành vẫn đạt thành tích doanh thu khả quan. Đáng chú ý, Vĩnh Đam tiếp tục xác nhận tham gia dự án điện ảnh thứ hai dự kiến ra rạp cuối tháng 3/2026.