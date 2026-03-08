Trấn Thành: "Với tôi, Hari Won như máy lọc không khí"

Theo MC Trấn Thành, những hình ảnh “chuẩn mực” mà công chúng nhìn thấy chỉ là một phần của cuộc sống. “Mọi người thấy tôi hoàn hảo là vì chưa thấy hết con người tôi thôi. Tôi cũng "cà chớn", cũng khó tính lắm, chứ đâu có hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình hoàn hảo cả. Tôi đầy khuyết điểm, đầy sai lầm”, anh thẳng thắn nói.

Trấn Thành và Hari Won đã có 10 năm bên nhau. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ thừa nhận danh xưng “chồng quốc dân” đôi khi khiến anh cảm thấy áp lực. “Nghe từ đó tôi sợ lắm. Sống với tôi đi rồi mới biết có phải chồng quốc dân hay không, vì tôi khó tính như... quỷ vậy đó”, anh hài hước chia sẻ.

Dù vậy, Trấn Thành cho rằng điều khiến hôn nhân của anh và Hari Won bền vững là sự phù hợp trong tính cách và cách hai người chấp nhận con người thật của nhau. Theo anh, vợ giống như “máy lọc không khí”, giúp anh giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. “Mỗi khi stress hay gặp chuyện khó khăn, tôi chỉ cần về nhà nói chuyện với vợ, thậm chí có lúc chạy về khóc với cô ấy. Vợ tôi đúng nghĩa là người nâng khăn sửa túi”, anh nói.

Nam MC cũng cho biết, cả hai thường tìm thấy sự cân bằng khi chia sẻ với nhau những cảm xúc tiêu cực. “Khi mệt mỏi quá, chỉ cần ngồi nói chuyện với vợ là tự nhiên thấy đời hồn nhiên trở lại. Cô ấy cũng làm điều tương tự với tôi. Hai vợ chồng giống như giúp nhau ‘lọc’ lại không khí vậy”, Trấn Thành bộc bạch.

Theo anh, trong hôn nhân ai cũng có những góc chưa hoàn hảo, điều quan trọng là người bạn đời có chấp nhận được những khuyết điểm ấy hay không. “Ai cũng có góc xấu của mình. Nếu người kia chấp nhận được thì nó không còn là điều xấu nữa. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành coi vợ là "máy lọc không khí". Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ quan niệm mỗi người đều là một mảnh ghép không hoàn hảo trong xã hội rộng lớn. Việc tìm được người phù hợp giống như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của mình giữa hàng tỷ con người. “Chúng ta đều là những mảnh ghép không hoàn hảo. May mắn là giữa 8 tỷ người, mình gặp được người hợp với mình để đi cùng nhau”, anh chia sẻ.

Nói về đời sống thường ngày, Trấn Thành cho biết anh vẫn chiều vợ và thường lắng nghe ý kiến của Hari Won. Tuy nhiên, anh khẳng định mọi thứ đều ở mức chừng mực. “Nghe nói tôi mua sắm nhiều cho vợ nhưng cũng có chừng mực thôi. Vợ nói gì tôi cũng nghe chứ không phải lì lợm đâu”, anh nói.

Hari Won từng khẳng định cuộc đời cô có nhiều lần làm sai và quyết định cưới Trấn Thành là điều đúng đắn duy nhất. Nữ ca sĩ cho rằng, cô gặp đúng người, kết hôn đúng thời điểm nên hôn nhân là chuỗi ngày hạnh phúc, thậm chí hai vợ chồng chưa từng cãi nhau to tiếng trong nhiều năm kể từ ngày đám cưới.

Trấn Thành cho biết anh và vợ luôn là nơi yên bình của nhau mỗi khi ở ngoài mệt mỏi. Ảnh: FBNV

Sau gần một thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi quen nhau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông bởi sự khác biệt về tính cách cũng như xuất thân. Thời điểm công khai tình cảm, cả hai từng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, Trấn Thành và Hari Won vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau và chính thức tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016 tại TP.HCM.

Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ những chuyến du lịch, các hoạt động giải trí cho đến những câu chuyện giản dị trong cuộc sống vợ chồng. Trấn Thành nhiều lần cho biết Hari Won là người mang lại sự cân bằng cho anh giữa áp lực công việc và đời sống cá nhân.

Dù hoạt động trong môi trường giải trí nhiều áp lực, vợ chồng Trấn Thành – Hari Won vẫn cố gắng duy trì sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai cho rằng mỗi người đều có những điểm chưa hoàn hảo, điều quan trọng là người bạn đời có thể chấp nhận và đồng hành cùng mình. Chính sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống được xem là yếu tố giúp cặp đôi duy trì hôn nhân bền vững, bất chấp nhiều tin đồn hay sóng gió trong suốt những năm qua.