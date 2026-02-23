Tranh luận phim Trấn Thành chửi tục quá nhiều

Phim Trấn Thành luôn ồn ào, nhiều thoại

Trấn Thành từng nói làm phim giống như mở một nhà hàng omakase, khán giả bước vào và không biết mình sẽ được "phục vụ" món gì. Tuy nhiên, điều bất biến ở những tác phẩm trăm tỷ đồng của Trấn Thành là những cuộc cãi vã ồn ào, thoại chồng thoại, nhân vật chửi thề liên tục.

Thỏ ơi - phim Tết 2026 của Trấn Thành - ồn ào từ trailer. Những phân cảnh đầu của phim là gam màu u tối, tập trung khai thác các xung đột tâm lý chồng chéo giữa các nhân vật. Lời thoại dồn dập, nhân vật sẵn sàng hét vào mặt đối phương.

Đặc sản phim Trấn Thành là chửi thề, cãi vã, nhân vật tranh nhau nói.

Tranh cãi về ồn ào trong phim Trấn Thành nóng lên khi một fanpage Facebook uy tín với gần 10 triệu người theo dõi có bài viết dài về quan điểm làm phim. Cụ thể, trang này viết: "Hiện tại, thường thì các nhà làm phim 'nói hết, kể hết' khi làm một bộ phim. Điều đó cho thấy thiếu ngôn ngữ điện ảnh. Mà với thế giới, họ rất kiệm lời, họ dùng ngôn ngữ điện ảnh để truyền tải và người xem sẽ điền vào những chỗ trống đó. Điện ảnh Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản họ thành công ở thị trường quốc tế khi đã làm được điều đó".

Trong Thỏ ơi , không thể phủ nhận nhân vật của Văn Mai Hương là điểm sáng, với diễn xuất vượt ngoài kỳ vọng của số đông khán giả. Nhưng nhân vật "mỏ hỗn" như vậy không mới trong phim Trấn Thành. Hai luồng tranh cãi nổ ra khi phim của Trấn Thành dày đặc tiếng chửi. Với nhiều người, đó là ngôn ngữ "đời". Sự ồn ào giúp nhân vật trong phim Trấn Thành tạo hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội. Như vậy, công thức ồn ào đang mang về hiệu quả thương mại, khó tránh chỉ trích về mặt nghệ thuật.

Kỹ thuật làm phim show, don’t tell - kể chuyện bằng cách tận dụng tối đa các yếu tố thị giác, hình ảnh để miêu tả thay vì chỉ nói suông - được nhiều người nhắc đến giữa những tranh cãi về phim Trấn Thành. Một số ý kiến nhận định điểm yếu của Trấn Thành chính là làm ngược lại kỹ thuật này, nói quá nhiều mà không thể hiện được điều gì. Trong khi sự im lặng và khoảng trống mới là thứ tạo ám ảnh, nhân vật trong Thỏ ơi lại có những câu thoại, chêm lời chửi không cần thiết.

Biên kịch Phạm Đình Hải lại cho rằng không ai bắt buộc phim nghệ thuật phải ít thoại. "Viết không thoại khá khó, nhưng viết thoại hay còn khó hơn gấp bội. Một đoạn phim không thoại có thể viết mất vài ngày, nhưng một câu thoại hay có khi cả đời cũng không viết ra được. Lạm dụng thoại là xấu, nhưng kỳ thị thoại cũng tệ không kém. Hãy coi tất cả chỉ là công cụ", ông nói.

Lấy dẫn chứng, những phim Việt ít thoại, kể chuyện chủ yếu bằng những hình ảnh tầng tầng lớp lớp dụng ý nghệ thuật như Quán Kỳ Nam, Em và Trịnh lại thua thiệt về mặt doanh thu. Từ đó, cũng có thể hiểu thoại nhiều không đồng nghĩa phim yếu. Và show, don’t tell không phải là thước đo độ nghệ thuật. Điện ảnh không bắt buộc phải im lặng mới trở nên sâu sắc. Có những bộ phim mạnh vì hình ảnh. Có những bộ phim mạnh vì lời nói.

Nhà hàng omakase có thể thành nồi lẩu thập cẩm

Ở chiều hướng khác, làn sóng đông đảo khán giả trên mạng xã hội bày tỏ khó chịu khi phải nghe quá nhiều câu chửi tục, cãi vã trong một bộ phim điện ảnh. Điều đó khiến mạch phim không có khoảng thở, khán giả không kịp cảm nhận thông điệp và cuối phim, người ta chỉ nhớ đến những câu thoại bắt trend. Diễn viên Thỏ ơi nhiều khi thoại ngay cả khi không có mặt trên khung hình, tạo cảm giác từng người thay phiên nhau đọc kịch bản.

Khán giả Vũ Mạnh Cường cho rằng Thỏ ơi trung thành với phong cách Trấn Thành - quá nhiều thoại. Diễn viên diễn bằng thoại là chủ yếu, thậm chí không có diễn viên nào diễn bằng mắt.

Khán giả tranh luận có nên thoại nhiều trong một bộ phim điện ảnh.

Ý kiến khác nhận định lý do phim thương mại ăn liền gần như độc chiếm thị trường điện ảnh Việt bởi nhu cầu của khán giả đại chúng chỉ có vậy. Đối với họ, mục đích chính của phim ảnh chỉ đơn thuần là giải trí và không có gì hơn. Vì thế, để tối ưu lợi nhuận nhất có thể, các nhà làm phim, sản xuất, và đầu tư hiển nhiên tập trung sản xuất những bộ phim có nội dung cơ bản, pha thêm những yếu tố văn hóa đang nổi bật trên không gian mạng để thu hút tối đa lượt xem vào thời điểm ra mắt.

Họ không cần quan tâm đến những thứ gọi là ngôn ngữ điện ảnh hay nghệ thuật kể chuyện nâng cao, bởi khán giả cũng không để tâm mấy, hoặc thậm chí họ không xem đủ phim nghệ thuật để nhận ra điều đó.

Thỏ ơi một lần nữa cho thấy Trấn Thành nghiêm túc, táo bạo, dám thử cái mới và "đọc vị" khán giả trong mùa phim sôi động nhưng cũng khắc nghiệt nhất năm. Doanh thu tăng chóng mặt của Thỏ ơi theo từng ngày là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, phim cũng bộc lộ những điểm yếu khi làm phim của Trấn Thành, thể hiện rõ nhất ở những nhân vật thích chửi bới, nói đạo lý.

Kiểu nhân vật như vậy nếu không tiết chế có thể làm giảm giá trị nghệ thuật, khiến khán giả xem phim cảm thấy mệt mỏi. Ồn ào trong phim Trấn Thành có thể là thương hiệu, nhưng cũng dễ biến nhà hàng omakase trở thành nồi lẩu thập cẩm.