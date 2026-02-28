Hai NSND nổi tiếng xuất hiện chớp nhoáng trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi' là ai?

Phim điện ảnh Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành vẫn là dự án dẫn đầu phòng vé khi vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng. Dù còn nhiều tranh cãi song phim vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, Thỏ ơi vẫn giữ nguyên "đặc sản" trong các bộ phim của Trấn Thành là dàn khách mời đình đám. Dự án có không ít những gương mặt thân quen của làng giải trí Việt tham gia, cho thấy mức độ hoành tráng và vị thế của nam đạo diễn ở thời điểm hiện tại. Trong đó chính là sự xuất hiện của hai NSND là Hồng Vân và Thanh Lam.

Trong phim, NSND Hồng Vân vào vai người mẹ quá cố của hai nhân vật Hải Lan (Văn Mai Hương) và Hải Linh (Lyly). Dù chỉ là nhân vật "chạy qua màn hình" nhưng khán giả vẫn ấn tượng với lời thoại chân thật và rất đời.

NSND Hồng Vân xuất hiện chỉ 2 giây trong "Thỏ ơi".

Qua lời thoại của nhân vật Hải Lan, vai người mẹ do NSND Hồng Vân đóng hiện lên trong mắt khán giả là người phụ nữ mạnh mẽ, bản năng nhưng cũng chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Đây chỉ là vai diễn khách mời nhưng sự xuất hiện của NSND Hồng Vân cũng góp phần tạo nên những mắt xích trong tuyến nhân vật chính.

Nhắc đến NSND Hồng Vân, ai cũng biết chị là "bà trùm" trong làng sân khấu kịch phía Nam. Những năm qua, NSND Hồng Vân vẫn miệt mài cống hiến với nghệ thuật từ sân khấu, phim ảnh cho tới gameshow. Chị được xem là một nữ diễn viên gạo cội có tâm lớn dành cho ngành sân khấu, được đồng nghiệp lẫn học trò yêu mến.

Trong khi đó, NSND Thanh Lam tham gia Thỏ ơi của Trấn Thành với vai mẹ của Sơn (Quốc Anh đóng). Bà là thợ làm tóc và đã thẳng thắn phê bình cô cháu họ "+Th" vì khiến gia đình của con trai lục đục. Xuất hiện khoảng 1 phút tuy nhiên nữ nghệ sĩ vẫn được khen diễn khá tự nhiên, toát lên hình ảnh một bà mẹ thẳng thắn, uy quyền.

Tại buổi ra mắt phim, NSND Thanh Lam dí dỏm nói rất “giận Trấn Thành vì cho lên hình quá ít”.

“Tôi rất phục Trấn Thành vì sức sáng tạo của em luôn vượt qua chính mình, luôn bứt phá để làm mới bản thân. Tôi cũng rất thán phục các diễn viên ở đây, rất trẻ mà diễn rất tốt”, nữ nghệ sĩ nói.

NSND Thanh Lam tham gia một vai nhỏ trong "Thỏ ơi".

Đáp lại nữ diva, đạo diễn Trấn Thành cho biết Thanh Lam có 4 câu thoại nhưng quay nửa ngày, thậm chí còn đuổi đạo diễn. Theo đạo diễn, đây cũng là lần đầu tiên trong phim Trấn Thành có diễn viên “muốn diễn gì thì diễn”.

"Thành rất biết ơn chị vì ở vị trí của chị nếu mời không biết bao nhiêu tiền. Nhưng chị tự động đề nghị và hoàn toàn không nhận gì cả. Chị Lam rất nghệ sĩ. Khi đã thích rồi không cần nghĩ lúc đó chị là ai, vai vế thế nào với Trấn Thành. Chị thích là làm thôi. Đối với Thành đó là tấm chân tình chị em dành cho nhau", Trấn Thành nói.